La Tana de Gran Hermano contó los detalles de su affaire con Thiago Medina: “Me parece buen pibe”

Katia La Tana salió a hablar de su fugaz relación con Thiago Medina (LAM – América)

El fenómeno de Gran Hermano (Telefe) no solo deslumbra a la audiencia con sus juegos y estrategias dentro de la casa, sino que también alimenta al mundo del espectáculo con romances, desencuentros y nuevas polémicas que se renuevan afuera. Entre las historias que más dieron que hablar en los últimos meses estuvo la relación y posterior separación de Daniela Celis y Thiago Medina, quienes tras salir del reality se animaron a la vida en pareja y formaron una familia con sus gemelas. Parecía el cierre de un ciclo mediático, hasta que un nuevo nombre irrumpió en escena y reavivó la atención: Katia La Tana.

Todo comenzó con el mano a mano entre Celis y Medina en el stream de Luzu, que reactivó viejas preguntas y suspicacias. Las cámaras de LAM (América TV) buscaron de inmediato la palabra de Katia, quien no esquivó el tema y decidió contar su verdad. “Yo cuando lo hablé con él estaba soltero. Lo conocí en el cumpleaños de Cami (Deniz), que somos amigas, y pegamos buena onda. Nos seguimos en Instagram e hicimos contacto. Lo demás son... hechos... no estuvimos en su casa, fue en una excasa mía. Me parece un buen pibe, la pasé bien“, fueron las primeras palabras de la exparticipante.

“Me sorprende que todo esto se haya destapado porque pensé que había quedado en el olvido. Nunca quise decir nada por una cuestión de códigos”, expresó Katia en el ciclo, dejando en claro cómo se había dado el encuentro y remarcando que, al momento de conocerse, Thiago no mantenía una relación formal con Daniela.

Pese a su separación, Thiago y Daniela aseguraron que todo terminó en buenos términos (Instagram)

Sin embargo, la situación cambió cuando Katia notó que su nombre había sido mencionado públicamente en el encuentro que Daniela y Thiago mantuvieron en el ciclo de streaming. La repercusión fue inmediata y la joven optó por salir a explicar su versión: “Que yo sepa, no estaba con Daniela. Como fue una aventura del momento, por ahí nadie quería hablar, por eso cuando vi el video dije: ‘¿para qué me cuido tanto de hablar si están hablando?’. Como tuvo mucho revuelo, me lo consultaron en un stream y tuve que dar mi respuesta. Me hicieron la misma pregunta que ella a Thiago: ‘¿La pasaste bien con él?’. Yo dije que sí, pero ya quedó atrás. Ella me mandó un mensaje hoy diciendo: ‘Tana, está todo bien, disculpá. Yo la estaba picanteando y ahora me entero que estuvo con vos’”.

Lejos de eludir el roce, Katia explicó su postura: “Si lo veo desde el lado de mujer, creo que quiso sacarle mentira o verdad y terminó confirmando. El video es medio engañoso, lo que le pregunta y responde, dejó una puerta abierta. Ella se disculpó por si me sentí incómoda o que me ninguneó. Yo le dije que la mejor con ella, está todo bien, pero que daban a entender eso. Voy a los streams, veo lo que hablaron y yo que tengo que hacerlo”.

A nivel mediático, el affaire provocó una ola de repercusiones y comparaciones. “Cuando charlé con él y lo conocí, estaba soltero. Algunos me dicen Tatiana, la China Suárez… ¿qué tengo que ver con eso?”, remarcó Katia, un poco sorprendida por la intensidad de los comentarios y memes en redes sociales, que no tardaron en vincularla con otras figuras conocidas por romances mediáticos.

En medio del revuelo por las infidelidades de Thiago Medina a Daniela Celis, Katia La Tana expresó su indignación al quedar en medio de la situación (Sacate la careta - DGO Stream)

Antes de llevar su testimonio a la pantalla chica, Katia había hablado en Sacate la careta (DGO Stream), donde ya se mostraba molesta y sorprendida: “Yo no quería hablar nada y de repente veo un video en el que lo afirma, por lo que pensé: ‘¿Qué onda?’. Le mandé un mensaje, pero no me contestó y quedó ahí. No sé, yo con él no hablo hace un montón y no entiendo por qué charlan de algo que había pasado, que pasó desapercibido y ahora vuelven con eso”.

El ida y vuelta entre las partes conmovió a los seguidores del reality y aparte de la audiencia ávida de novedades. Daniela y Thiago parecían haber sellado la paz tras su separación y la llegada de sus gemelas, pero la charla entre ambos destapó detalles que ninguno de sus seguidores se imaginaba.