La escapada de Eugenia Tobal con su marido y su hija Ema al norte del país: paisajes de ensueño, paseos y relax

La escapada de Eugenia Tobal con su esposo y su hija a Jujuy: "Somos ínfimos ante tanta inmensidad" (Video: Instagram)

Eugenia Tobal eligió el norte argentino para una escapada familiar que muestra paisajes imponentes y experiencias compartidas. Junto a su marido Francisco García Ibar y su hija Ema, recorrió Salta y Jujuy, dos provincias que siempre deslumbran a quienes las visitan. Desde sus redes sociales, Tobal documentó cada momento con un carrete de fotos y videos que dio cuenta de la conexión con la naturaleza y el disfrute pleno de cada jornada en familia.

En las imágenes y grabaciones difundidas, Eugenia expresa su asombro ante la magnitud del entorno. “Somos ínfimos ante tanta inmensidad”, escribió sobre una postal donde se ve la espectacular geografía de cerros y montañas de colores. La serie fotográfica incluyó además la clásica visita a las salinas, donde la extensión blanca de sal crea una escena que contrasta con la intensidad del cielo azul, escenario ideal para el tradicional salto sobre el suelo impecablemente blanco y para jugar a desafiar el reflejo del paisaje.

Eugenia Tobal compartió parte de su álbum familiar en su viaje al norte del país (Instagram)

No faltaron retratos en los que la familia se divierte cruzando un pequeño sendero de agua, ni escenas más distendidas en el hotel elegido para alojarse. Allí se observó a Eugenia relajándose en la piscina cubierta, mientras Ema exploraba cada rincón y jugaba bajo la mirada atenta de sus padres. El viaje mostró un equilibrio entre la contemplación de paisajes únicos y la cotidianeidad de los juegos infantiles, siempre enmarcados en la armonía de quienes se entregan al presente en familia.

Uno de los logros del viaje de Eugenia Tobal y su familia fue llegar a los 4170 metros de altura en Jujuy (Instagram)

Entre los momentos compartidos, la actriz dejó ver cómo cada integrante encontraba su espacio para el descanso y la diversión. El viaje no solo sirvió para una reconexión con la naturaleza, sino también con las pequeñas rutinas de la vida juntos. La travesía por el norte argentino quedó así documentada como una experiencia que unió a la familia bajo la inmensidad de la puna y el color de los valles.

Junto a su hija Ema y su marido, Eugenia Tobal disfrutó del viaje al norte del país (Instagram)

Días antes de embarcarse en esta aventura, Eugenia comenzó a prepararse para un nuevo desafío: su participación en MasterChef Celebrity. Confirmada como una de las figuras del ciclo de cocina que conduce Wanda Nara en Telefe, Tobal compartió en su Instagram distintas recetas que ensayaba en casa para pulir sus habilidades. Si bien hace tiempo la actriz utiliza sus redes para mostrar sus platos, esta vez intensificó su preparación, con el objetivo de brillar en el reality.

El tradicional paseo a Las Salinas fue disfrutado por Eugenia Tobal y su familia sin límites (Instagram)

Una de las publicaciones más comentadas fue un video donde Eugenia presentó su versión de merengue italiano, que formó parte de una torta tipo lemon pie. “¡Mirá! Ahora la van a probar mis tres jurados importantes”, dijo enfocando a su hija Ema y a otros dos niños a quienes dedicó la preparación. En tono distendido, uno de los niños la sorprendió con su calificación previa a la degustación: “Un millón de cien”. La actriz siguió compartiendo detalles de la receta: “Mirá el merengue. Me salió tremendo”, relató a sus seguidores, evidenciando el entusiasmo con que encara cada desafío culinario.

La armonía familiar tiene un pilar central en la relación entre Tobal y Francisco García Ibar. Ambos decidieron dormir en habitaciones separadas luego de convertirse en padres, una táctica que, según la actriz, consolidó su vínculo. “Nosotros dormimos en cuartos separados. Es la clave, te juro que es la que va”, expresó Eugenia en una charla distendida en el programa Desinteligencia Artificial (DGO Stream). Este acuerdo nace de la necesidad de descanso: Francisco ronca y prefiere el aire acondicionado, mientras que Eugenia tiene el sueño liviano y esquiva el frío artificial. “Es más un quilo… dormir juntos que separados. Tenemos la suerte de tener dos cuartos”, dijo, aclarando que para ellos la prioridad pasa por el bienestar individual y el descanso de calidad.

Entre excursiones y caminatas, Eugenia Tobal y su familia se hicieron el tiempo para disfrutar del relax del hotel en el norte (Instagram)

Según relatan, la distancia nocturna no afecta su conexión ni la pasión en la pareja. Disfrutan de tiempo juntos, ven series, aunque muchas veces Francisco se duerme antes de terminar el episodio. La comunicación, incluso para temas íntimos, transcurre con humor y naturalidad. “A veces, Fran me manda: ‘fijate tal cosa’ y me manda un mensaje. Hablame, ¡tampoco vivimos en una mansión!”, comentó la actriz, restando peso a los prejuicios y mostrando su fórmula personal para la felicidad en la convivencia.

El vínculo entre Eugenia y Francisco se forjó de manera poco convencional. Todo comenzó en 2018, cuando Romeo, el perro de Eugenia, unió sus caminos. Ella visitó el campo de García Ibar, quien lleva adelante el refugio canino La Manada, y sin preverlo, ese encuentro dio inicio a una historia que se convertiría en una sólida familia. El nacimiento de la pareja coincidió con circunstancias difíciles para Tobal, ya que su madre transitaba una compleja enfermedad. “El acompañamiento de Fran y las buenas noticias sobre la recuperación de Ofelia terminaron de abrirme el corazón”, recordó la actriz. La presencia de García Ibar en ese contexto se volvió fundamental y fue el cimiento sobre el que comenzaron a construir una relación fuerte y con espacio para las emociones genuinas. La posterior pérdida de su madre marcó a Eugenia, quien nunca dejó de valorar el apoyo y la contención brindada por Francisco en los períodos más arduos de su vida.