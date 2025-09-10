Teleshow

Eugenia Tobal mostró sus dotes en la cocina mientras se prepara para MasterChef Celebrity: “Practicando”

La actriz compartió en redes sociales su preparación de merengue italiano al tiempo que entrena para el reality culinario

Sol de María

Sol de María

Eugenia Tobal mostró sus habilidades culinarias en redes antes de debutar en MasterChef Celebrity (Video: Instagram)

Después de ser confirmada como participante de MasterChef Celebrity, Eugenia Tobal se mostró en redes sociales preparando algunas recetas y mostrando sus cualidades en la cocina. Pese a que hace tiempo la actriz usa su Instagram para hacer públicas sus comidas, ahora se intenta perfeccionar para que su participación en el reality show sea un éxito.

En esta ocasión, mostró algo dulce. Eugenia optó por hacer un video exponiendo su merengue italiano, usado como parte de una torta que parecería ser un lemon pie. En la grabación, se la escucha decir: “¡Mirá! Ahora la van a probar mis tres jurados importantes", mientras enfoca a su hija Ema y otros dos niños.

Uno de los menores, le puso puntaje antes de probar la preparación. “Un millón de cien”, se lo escucha decir, mientras que la actriz continuó presumiendo su receta: “Mirá el merengue, este. Me salió tremendo”, contó a sus seguidores.

La actriz compartió un video
La actriz compartió un video preparando merengue italiano y recibió elogios de su hija y otros niños

Recientemente, durante una emisión especial de Telefe, Wanda Nara y Vero Lozano realizaron la tarea de anunciar los nombres de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Durante el programa, dieron los primeros 20 que ya estaban confirmados en la competencia y dejaron bajo siete llaves el nombre de los últimos cuatro integrantes del equipo.

Al día siguiente, al aire de distintos programas del canal, comunicaron los nombres que faltaban. Al aire de A la Barbarossa llegó el primero: Miguel Ángel Rodríguez, quien se animó a salir al aire para contar lo que espera de esta experiencia en el reality de cocina. “Mi papá decía una frase que a mí me divertía mucho que era ‘él no cocinaba y era tan malo, tan malo que se le quemaba la ensalada’. No sé si seré bueno, pero sí me defiendo y me encanta aprender”, dijo al aire del programa de Georgina Barbarossa.

Luego fue el turno de Ariel en su salsa y allí contaron que el Chino Leunis vuelve a la pantalla de Telefe luego de seis años y esta vez como competidor. “Nunca fui competido de un reality, así que eso me divierte mucho en esto que es como volver a casa”, contó en diálogo con el programa de Ariel Rodríguez Palacios. Y el locutor agregó: “Estoy muy contento, entusiasmado, y por eso tengo nervios. Una cosa es cocinar en casa para amigos y otra es hacerlo frente a un jurado que te impone respeto”.

Wanda Nara y Vero Lozano revelaron los nombres de los nuevos participantes de MasterChef Celebrity en Telefe (Video: Telefe)

Durante un corte en El noticiero de la gente, volvieron al formato con el que iniciaron esta catarata de nombres. Wanda y Lozano tomaron la voz cantante de la situación y dieron el tercer nombre del día de manera enigmática. “Ella es actriz, muy querida por todos, no sabía que cocinaba, pero me dicen que cocina muy bien”, fue las pistas que dio la conductora del ciclo de gastronomía para luego dar vuelta el sobre y gritar: Julia Calvo.

La última concursante también llegó de la mano de Vero y Nara. “Ella es muy picante, influencer, muy hermosa, te diría que es una reina”, introdujo la mediática dando una pequeña pista acerca de quién se trataba y reveló que era nada más ni nada menos que Sofía Gonet, conocida en sus redes sociales como “La Reini”. Ella también es la primera vez que se anima a ponerse en el rol desconocido.

Los otros 20 participantes, que se habían conocido algunos días atrás, también generaron revuelo: Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis; Maxi López; Evangelina Anderson; Alex Pelao; Momi Giardina; Ian Lucas; Marixa Balli; Peque Schwartzman; Turco Husain; Roña Castro; Valentina Cervantes; Sofi Martínez; Luis Ventura; Susana Roccasalvo; Esteban Mirol; La Joaqui; Andy Chango; Emilia Attias; Cachete Sierra y Eugenia Tobal.

