La llamativa táctica de Eugenia Tobal y su marido para que su relación perdure: “Es la clave”

La actriz contó cómo organizaron la convivencia con Francisco García Ibar después de ser padres, y por qué esta elección potenció la armonía y la pasión en la pareja

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Eugenia Tobal confesó cómo se maneja con su pareja para tener éxito en la intimidad

En tiempos donde las fórmulas de pareja parecen estar en revisión constante, Eugenia Tobal encontró la suya y no dudó en compartirla: dormir en habitaciones separadas es el secreto que consolidó su vínculo con Francisco García Ibar, su marido y padre de su hija. Lejos de los prejuicios o los viejos mitos, la actriz asegura que esta decisión, lejos de marcar una distancia, se transformó en el pilar de una relación feliz y en armonía.

Fue durante una charla distendida en Desinteligencia Artificial (DGO Stream) donde Eugenia se animó a romper con los tabúes. “Nosotros dormimos en cuartos separados. Es la clave, te juro que es la que va”, confesó sin vueltas, despertando risas y complicidad de quienes la escuchaban. La razón, según relató, surgió con la llegada de la pequeña Ema, su hija. “Todo empezó cuando fuimos papás. Cuando nos acomodamos con el sueño, nos íbamos rotando para descansar. A parte, él ronca, y yo tengo el sueño muy liviano. A él le gusta el aire acondicionado, a mí no. Es más un quilo… dormir juntos que separados. Tenemos la suerte de tener dos cuartos”, admitió entre bromas, dejando claro que el descanso y la paz de cada uno tenían prioridad.

El planteo de la actriz no se detuvo ahí. Compartió cómo, en su día a día, logran disfrutar de tiempo juntos, incluso sin compartir necesariamente el mismo espacio toda la noche. Nos juntamos a ver una serie, que no la llegamos a ver nunca porque Fran se duerme… Cuando queremos estar juntos, estamos”, explicó sobre la dinámica real de la pareja dentro del hogar. Y al abordar uno de los mitos más fuertes sobre el dormir en habitaciones separadas: la intimidad, Eugenia fue directa. “A veces, Fran me manda: ‘fijate tal cosa’ y me manda un mensaje. Hablame, ¡tampoco vivimos en una mansión!”, bromeó divertida, desdramatizando las miradas ajenas.

Tras la llegada de su
Tras la llegada de su hija, Eugenia y Francisco buscaron la clave del éxito en su relación (Instagram)

La historia de amor entre Eugenia y Francisco construyó sus cimientos sobre la naturalidad y el apoyo mutuo, incluso desde antes de convertirse en pareja. Comenzó por casualidad en 2018, cuando un compañero incondicional entró en juego: Romeo, el perro de Eugenia, fue el nexo entre dos vidas que hasta entonces no se cruzaban. Tobal llevó a Romeo al campo de García Ibar, creador del refugio canino La Manada, sin imaginar que ese paseo cambiaría para siempre su historia sentimental.

El origen del vínculo coincidió con uno de los momentos personales más delicados para Eugenia. Su mamá atravesaba una dura batalla contra el cáncer, y fueron meses de internaciones, incertidumbre y emociones intensas. En ese contexto, la presencia de Francisco fue fundamental. “El acompañamiento de Fran y las buenas noticias sobre la recuperación de Ofelia terminaron de abrirme el corazón”, admitió la actriz en ese entonces, que nunca ocultó lo importante que fue ese sostén para superar la etapa más compleja de su vida adulta y que su muerte, tiempo más tarde, la marcó.

La vida de la pareja
La vida de la pareja cambió radicalmente con la llegada de Ema, quien nació a fines de 2019 (Instagram)

Fruto de esa historia intensa y sincera, nació Ema en 2019 y la familia se fue ampliando, sumando los perros de Francisco y esa pasión compartida por los animales. Desde entonces, la vida juntos se construyó entre rutinas, risas, complicidad y el respeto por los espacios personales. Y hasta la actualidad, continúan viviéndola a pleno entre diferentes técnicas para manejar el amor y la paternidad.

En un contexto donde todavía hay quienes asocian los cuartos separados con crisis o distancia, Tobal decidió mostrar otra cara de la realidad: la del amor que se adapta con libertad, madurez y sentido del humor. La clave, según ella, está en encontrar la fórmula que le haga bien a cada pareja, y en el caso de ellos, el secreto simplemente fue saber dormir cada uno a su manera.

