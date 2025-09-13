Teleshow

Se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo se encuentra el ex Gran Hermano

La expareja de Daniela Celis permanece internado en terapia intensiva tras protagonizar un grave accidente mientras manejaba su moto

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Thiago Medina, exparticipante de Gran
Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, permanece internado tras su accidente

A menos de 24 horas de su accidente, Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva luego de sufrir un grave accidente mientras conducía su moto. El joven permanece hospitalizado en la localidad bonaerense de Moreno, lugar al que fue trasladado inmediatamente después del incidente. En el lugar se hicieron presentes su expareja, Daniela Celis, su hermana, Camilota y demás seres queridos. En ese marco, se conoció un nuevo parte médico que detalla cómo sigue su salud.

La información fue proporcionada por El Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, comenzaba diciendo el informe médico del joven.

“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, resalta el documento al que accedió Teleshow.

La primera en manifestarse tras el accidente de Thiago fue Daniela Celis. Lejos de su abrupta y escandalosa separación, la joven mostró su angustia por la salud del padre de sus hijas. “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento están en quirófano. Solo pido luz y amor, le daré prontas noticias. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, dijo en un primer momento la exjugadora del reality.

Horas después, la joven volvió a transmitir información para dar tranquilidad a sus amigos y seguidores: “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado, presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias”.

Luego, Celis compartió una cadena de oración con todos sus seguidores en Instagram. “Rezo y pido por favor cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Cada personita aporta un montón de luz, reiki, fuerzas, cada uno hace la diferencia, Thiago lo necesita. Gracias”.

El mensaje de apoyo de
El mensaje de apoyo de Julieta Poggio a Thiago Medina tras su accidente (Instagram)

En la misma línea se pronunció la hermana del exparticipante, Brisa Medina: “Muchas gracias a todas esas personas que se tomaron y se toman el tiempo para preguntar por mi hermano, sepan entendernos por favor. Estamos pasando un momento muy difícil, no sabemos cómo procesar todo lo que nos está pasando. Solo pedimos que sigan orando por mi hermano, hoy nos necesita a todos. Está en un estado muy crítico, desde ya muchas gracias a todos, y sepan disculparme si no contesto llamadas o mensajes”.

A medida que empezó a circular la noticia, se fueron conociendo las voces de los antiguos compañeros de reality. Julieta Poggio mostró una foto junto a Thiago, ambos sonrientes, y la leyenda: “Cadena de oración por Thiaguito. Vamos, todo va a estar bien”. Nacho Castañares, se manifestó en el mismo sentido, con un texto en letras blancas sobre fondo negro: “Cadena de oración para Thiago porfa”. Cabe mencionar que ambos son grandes amigos de la expareja, al punto que son los padrinos de una de las gemelas.

Romina Uhrig fue otra de las exhermanitas que se manifestó sobre el joven. “Solo pido que sigan orando por Thiaguito. Gracias de todo corazón”, escribió en sus historias. Walter Alfa Santiago compartió una foto de ambos en la casa más famosa del país y un mensaje con su estilo: “Thiaguito... Ponete bien lokillo, pronto quiero abrazarte así de nuevo”. El cordobés Maxi Giúdici también se pronunció: “¡Acá estamos rezando por vos hermanito! Sé que vas a superar esto porque sos muy fuerte. Recemos todo por Thiago", apuntó.

Temas Relacionados

Thiago MedinaDaniela Celis

Últimas Noticias

Roberto Funes Ugarte reveló el increíble emprendimiento personal que lo llevará a viajar a Corea del Sur

El periodista contó que acompañará a Marley en sus viajes por el mundo, pero sorprendió con el segundo motivo de su periplo, relacionado con los peces

Roberto Funes Ugarte reveló el

María Valenzuela contó que está en juicio con Rodolfo Ranni: “Me hizo mucho daño, yo al Tano lo quería y me enfermé”

La actriz, que regresará a los escenarios con Viuda e hijas, contó en una charla con Catalina Dlugi, además, que habló por teléfono con Ricardo Darín, de quien se había distanciado

María Valenzuela contó que está

El romántico gesto de Mauro Icardi a la China Suárez: “Enamorarme todos los días”

La actriz mostró el accesorio que tiene el delantero del Galatasaray en su celular y se derritió de amor

El romántico gesto de Mauro

La reflexión de Bárbara Lanata por el cumpleaños de Jorge: " No se conformen, no se queden quietos"

La hija mayor de periodista usó sus redes sociales para expresarse por el 65° aniversario del nacimiento de su padre y en vez de centrarse en la emotividad de la fecha, puso el foco en el presente

La reflexión de Bárbara Lanata

La escapada de Wanda Nara a Uruguay: asado, amigas y la oficialización de su vínculo con Martín Migueles

La empresaria volvió a mostrar a su nuevo pretendiente en sus redes sociales y la casa de José Ignacio se convirtió en el lugar de la presentación

La escapada de Wanda Nara
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayeron dos adolescentes de 15

Cayeron dos adolescentes de 15 y 17 años que robaron un auto a mano armada en Mar del Plata

Por qué la meditación puede impactar en la capacidad del cerebro y mejora la salud mental

Un chico de 19 años acusado por homicidio fue detenido en una cancha de fútbol de La Matanza

Cómo la presión tributaria bajó más de 4 puntos del PBI y liberó USD 33.000 millones para consumo e inversión

Otro gobernador criticó a Javier Milei tras el veto a la ley de los ATN: “Molesta la falta de respeto, el grito constante”

INFOBAE AMÉRICA
El hongo más mortal del

El hongo más mortal del planeta amenaza con expandirse a nivel mundial

El emotivo homenaje al papa Francisco durante un concierto en el Vaticano: miles de drones fueron desplegados para formar su rostro

Cómo tres monjas se escaparon del geriátrico y reabrieron su convento con ayuda de un cerrajero

Análisis científico resuelve el misterio de los metales en Cerdeña

Netanyahu afirmó que eliminar a los jefes terroristas de Hamas que viven en Qatar pondría fin a la guerra en Gaza

TELESHOW
Roberto Funes Ugarte reveló el

Roberto Funes Ugarte reveló el increíble emprendimiento personal que lo llevará a viajar a Corea del Sur

María Valenzuela contó que está en juicio con Rodolfo Ranni: “Me hizo mucho daño, yo al Tano lo quería y me enfermé”

El romántico gesto de Mauro Icardi a la China Suárez: “Enamorarme todos los días”

La reflexión de Bárbara Lanata por el cumpleaños de Jorge: " No se conformen, no se queden quietos"

La escapada de Wanda Nara a Uruguay: asado, amigas y la oficialización de su vínculo con Martín Migueles