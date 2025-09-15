Teleshow

Daniela Celis conmovió con un mensaje esperanzador tras el accidente de Thiago Medina: “Vamos a lograr su evolución”

La influencer compartió emotivas imágenes junto a sus hijas y pidió a sus seguidores que sigan enviando oraciones para la recuperación del joven

Sol de María

Por Sol de María

Daniela Celis reapareció en redes
Daniela Celis reapareció en redes tras el grave accidente de Thiago Medina y agradeció el apoyo de sus seguidores (Samuel Cejas)

Daniela Celis volvió a aparecer públicamente después del accidente de tránsito que puso en peligro la vida de su expareja y padre de sus hijas, Thiago Medina. En esta ocasión, la influencer optó por postear una foto en sus historias con un mensaje muy especial, dedicado a sus fanáticos y todos aquellos que están orando por la salud del exparticipante de Gran Hermano.

En la publicación realizada a través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido optó por mostrar dos fotos. En una de ellas, se ve el mensaje de las mellizas Laia y Aimé, quienes colocaron las huellas de las palmas de sus manos con témpera. En letra imprenta mayúscula, se puede leer: “¡Vos podés, papá! Te amamos mucho“. Además, en la imagen se ven un rosario y velas, lo que indica que la fe sigue intacta.

La influencer compartió emotivos mensajes
La influencer compartió emotivos mensajes de sus hijas y pidió cadenas de oración por la salud de su expareja

Por otro lado, Pestañela añadió una foto impresa y colocada en un marco de la familia completa. Además, junto a una vela prendida, escribió: “La luz de cada vela que prendo es ENORME. Thiago está recibiendo cada oración y las fuerzas que le envían y yo se las agradezco a cada uno. Necesitamos seguir orando, con fe vamos a lograr su evolución”, junto a un emoji de estrellas y otro de unas manos en posición de rezo.

Cabe recordar que en medio de su internación en terapia intensiva y su posterior operación para extirparle el bazo, el joven continúa rodeado de los cuidados médicos y sus allegados, en especial de su expareja y de su hermana Camila Deniz. A poco tiempo de conocerse un nuevo parte médico, Daniela apareció a las afueras del nosocomio y fue captada junto a Romina Uhrig, su excompañera de reality y su nuevo apoyo incondicional.

Pasadas las 11, a las afueras del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, las cámaras de los medios presentes tomaron la llegada de Celis y Uhrig. Si bien al principio evitaron el contacto con la prensa, minutos después se tomaron un instante para conversar y transmitir el mensaje que más necesitaba la familia. “Fui a llevar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más, luego la familia de Thiago les va a decir algo. Solo les pido cadenas de oración, mucha luz, mucho amor, reiki al Dios que quieran y sientan. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán”, explicó Daniela, entre lágrimas y con tono quebrado, mientras intentaba retirarse junto a su excompañera del reality.

La reconciliación entre Daniela Celis y Romina Uhrig se fortalece en medio de la crisis por el accidente (Video: Puro Show, Eltrece)

Consultada sobre cómo transitan este momento, Celis remarcó con firmeza y humildad: “Estamos todos unidos”. La presencia de Romina no pasó inadvertida. Previamente, en su llegada al nosocomio, mientras sostenía el brazo de su amiga, fue abordada por la prensa y prefirió resguardar el silencio. Daniela, visiblemente afectada y cabizbaja, apenas pudo hablar. “No puedo hablar, por favor”, le dijo al cronista que le consultaba por novedades sobre la salud de Thiago. Subiendo las escaleras intentó abrazarse a la esperanza y agregó: “Yo también quiero saber”, en referencia a la incertidumbre constante mientras aguardan un nuevo parte de los médicos.

Cabe destacar que, para sorpresa de seguidores y de quienes siguen la historia de la expareja, Uhrig asumió un rol fundamental tras el accidente. Según trascendió por parte del equipo de Puro Show (El Trece), fue una de las personas que el hospital contactó de inmediato al reconocer a Thiago, y su pronta reacción sirvió de apoyo para Daniela, quien se encontraba profundamente angustiada por lo ocurrido. Así se recompuso un vínculo entre las amigas que tiempo atrás se había visto afectado por críticas, reproches y una separación mediática marcada por la infidelidad con Katia La Tana.

