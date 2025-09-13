Teleshow

La China Suárez vibró con el triunfo del Galatasaray: el curioso elogio para Mauro Icardi y la foto con sus hijos

El rosarino volvió a ser titular en el equipo turco después de 10 meses y la actriz lo acompañó desde la platea del Estadio Olímpico

Guardar
La China Suárez como una
La China Suárez como una hincha más del Galatasaray

Luego de unos días abrazada al bajo perfil, la China Suárez volvió a mostrarse a las redes junto a Mauro Icardi y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. Este sábado, la actriz asistió al Estadio Olímpico de Estambul en una fecha muy especial para el delantero: su regreso a la titularidad en el Galatasaray luego de la grave lesión que sufrió en noviembre pasado. Y lo que empezó entre nervios e incertidumbre terminó con final feliz.

Vale resaltar que el rosarino se fue reincorporando de a poco al equipo, luego de la rotura de ligamentos que lo mantuvo alejado de las canchas. A mediados de agosto, volvió a jugar y le dedicó un mensaje especial a la actriz por haberlo apoyado todo este tiempo. Un mes después, afrontaba un nuevo desafío al volver a ser titular en el equipo rojo y amarillo. Y allí estaba Eugenia otra vez para acompañarlo.

El mensaje de la China
El mensaje de la China Suárez para Mauro Icardi

El resultado parece haber sido diseñado por el guionista de una película romántica. El Galatasaray se impuso por 2 a 0 al Eyüpspor y el gol que abrió el camino a la victoria lo anotó Mauro Icardi. Desde la platea, la China resaltó el festejo de su novio con unas palabras que sintetizan estos casi diez meses.

“Tu primer partido como titular después de la lesión. Sé de todo tu esfuerzo estos meses, de tus ganas de volver a jugar. Te amo y estoy muy orgullosa de vos”, escribió Eugenia en una foto del delantero, con el puño en alto y la sonrisa pintada en su rostro. Un detalle en el que también reparó. “Y ya que estás, seguí sonriendo así que me derrito”, concluyó.

A continuación, la China se mostró en una selfie desde la platea del estadio y a pura sonrisa y felicidad. De campera de cuero y camisa escocesa, se la ve flanqueada por Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré- y Magnolia y Amancio, de su vínculo con Benjamín Vicuña.

La China con sus hijos
La China con sus hijos en el Estadio Olímpico de Estambul

Para finalizar la jornada deportiva, reflejó una placa de la señal ESPN que daba cuenta del caudal goleador de su pareja: Allí documentaban que el delantero es el segundo goleador extranjero en la historia del Galatasaray, a ocho goles del rumano Gheorghe Hagi. “Tranqui Mauro Icardi”, destacó a modo de elogio.

De esta manera, parece cerrarse el círculo del regreso de Mauro Icardi a los primeros planos del escenario deportivo, y empieza a escribirse otra historia. En total fueron 281 días los que el delantero estuvo fuera de las canchas y en los que se apoyó en sus afectos más cercanos. Y la actriz fue un sostén decisivo tanto a la hora de afrontar la rehabilitación como en el ámbito personal, atravesado por su escalada de conflictos con Wanda Nara, la madre de sus hijas.

Icardi regresó con un gol aquel 15 de agosto, y Suárez ocupó un lugar destacado en los agradecimientos: “Cuando esta maldita lesión me dejó fuera del campo, a pesar de que no lo demuestre, también me dejó frente a mis miedos, mis frustraciones y mis noches más largas. Pero ahí estabas vos, firme, incondicional, dándome fuerzas, incluso cuando más sufría de dolor”, señaló el rosarino, en una cruda carta abierta en la que expuso sin tapujos su intimidad.

El orgullo de la China
El orgullo de la China Suárez por el logro de su novio

“No solo me cuidaste físicamente, cuidaste mi alma y sobre todo mi corazón”, agregó Icardi. Destacó la compañía en aquellos tiempos en lo que temía lo peor. “Yo veía oscuridad por tantos meses por delante sin jugar a la pelota, vos siempre me recordabas que todavía había luz esperándome. Esa luz, hoy la compartimos juntos, la disfrutamos y la llenamos de amor”. Pasó un mes de aquel día, y el desafío es cada vez más grande. Y ahí, en la tribuna, siempre a su lado, la China sigue acompañando cada uno de sus pasos.

Temas Relacionados

Mauro IcardiChina Suárez

Últimas Noticias

El video íntimo de Trueno y la española Teresa Prettel a los besos que encendió las redes

El rapero argentino y la modelo andaluza ya no ocultan su amor. Las imágenes de una noche de verano junto a una piscina con la canción “Sólo por vos” de fondo

El video íntimo de Trueno

L-Gante y Tamara Báez saludaron a su hija Jamaica por su cumpleaños: “Que seas feliz siempre”

Luego de acordar su situación en la justicia, el cantante y la influencer le dedicaron tiernas palabras a la pequeña en un día muy especial

L-Gante y Tamara Báez saludaron

Yanina Latorre compartió sus minivacaciones en Mendoza junto a su esposo y amigos: “Un viaje de egresados a los 50 años”

Luego de una semana difícil por la intervención quirúrgica a la que fue sometida su madre, la conductora de SQP viajó a la provincia cuyana para disfrutar sus viñedos en plan de relax

Yanina Latorre compartió sus minivacaciones

Cómo sigue la salud de Thiago Medina luego del accidente: el Hospital de Moreno difundió el primer parte médico

El ex Gran Hermano se encuentra en grave estado luego de chocar con su moto. Los testimonios de su hermana Camila y su expareja, Daniela Celis

Cómo sigue la salud de

Preocupación por la salud de Thiago Medina: los ex Gran Hermano piden cadena de oración

El joven fue hospitalizado de urgencia luego de sufrir un accidente automovilístico. Los mensajes de Juli Poggio, Alfa, Marcos Ginocchio y otros compañeros en la casa

Preocupación por la salud de
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de las especulaciones

En medio de las especulaciones y del guiño de Bullrich, Macri prepara su reaparición junto a los candidatos del PRO en todo el país

Pese al triunfo electoral, Kicillof deberá negociar en la Legislatura con los libertarios que responden a Karina Milei

El jefe de la bancada de la UCR en el Senado afirmó que están votos para sostener la ley de ATN y desafiar al Gobierno

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Jorge Brito relató cuáles fueron los dos “momentos trascendentales” en el crecimiento del Banco Macro

INFOBAE AMÉRICA
La llamada telefónica que condujo

La llamada telefónica que condujo a la captura del asesino de Charlie Kirk

Dan Brown: “La tecnología es una herramienta pero depende de nosotros decidir cómo la usamos”

Científicos aseguran que hay un 90% de probabilidad de presenciar la explosión de un agujero negro en la próxima década

Hallazgo inquietante: miles de barriles enterrados en el mar de California esconden desechos alcalinos

Ucrania bombardeó una importante refinería de petróleo en Rusia

TELESHOW
El video íntimo de Trueno

El video íntimo de Trueno y la española Teresa Prettel a los besos que encendió las redes

L-Gante y Tamara Báez saludaron a su hija Jamaica por su cumpleaños: “Que seas feliz siempre”

Yanina Latorre compartió sus minivacaciones en Mendoza junto a su esposo y amigos: “Un viaje de egresados a los 50 años”

Cómo sigue la salud de Thiago Medina luego del accidente: el Hospital de Moreno difundió el primer parte médico

Preocupación por la salud de Thiago Medina: los ex Gran Hermano piden cadena de oración