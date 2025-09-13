La China Suárez vibró con el triunfo del Galatasaray: el curioso elogio para Mauro Icardi y la foto con sus hijos

La China Suárez como una hincha más del Galatasaray

Luego de unos días abrazada al bajo perfil, la China Suárez volvió a mostrarse a las redes junto a Mauro Icardi y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. Este sábado, la actriz asistió al Estadio Olímpico de Estambul en una fecha muy especial para el delantero: su regreso a la titularidad en el Galatasaray luego de la grave lesión que sufrió en noviembre pasado. Y lo que empezó entre nervios e incertidumbre terminó con final feliz.

Vale resaltar que el rosarino se fue reincorporando de a poco al equipo, luego de la rotura de ligamentos que lo mantuvo alejado de las canchas. A mediados de agosto, volvió a jugar y le dedicó un mensaje especial a la actriz por haberlo apoyado todo este tiempo. Un mes después, afrontaba un nuevo desafío al volver a ser titular en el equipo rojo y amarillo. Y allí estaba Eugenia otra vez para acompañarlo.

El mensaje de la China Suárez para Mauro Icardi

El resultado parece haber sido diseñado por el guionista de una película romántica. El Galatasaray se impuso por 2 a 0 al Eyüpspor y el gol que abrió el camino a la victoria lo anotó Mauro Icardi. Desde la platea, la China resaltó el festejo de su novio con unas palabras que sintetizan estos casi diez meses.

“Tu primer partido como titular después de la lesión. Sé de todo tu esfuerzo estos meses, de tus ganas de volver a jugar. Te amo y estoy muy orgullosa de vos”, escribió Eugenia en una foto del delantero, con el puño en alto y la sonrisa pintada en su rostro. Un detalle en el que también reparó. “Y ya que estás, seguí sonriendo así que me derrito”, concluyó.

A continuación, la China se mostró en una selfie desde la platea del estadio y a pura sonrisa y felicidad. De campera de cuero y camisa escocesa, se la ve flanqueada por Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré- y Magnolia y Amancio, de su vínculo con Benjamín Vicuña.

La China con sus hijos en el Estadio Olímpico de Estambul

Para finalizar la jornada deportiva, reflejó una placa de la señal ESPN que daba cuenta del caudal goleador de su pareja: Allí documentaban que el delantero es el segundo goleador extranjero en la historia del Galatasaray, a ocho goles del rumano Gheorghe Hagi. “Tranqui Mauro Icardi”, destacó a modo de elogio.

De esta manera, parece cerrarse el círculo del regreso de Mauro Icardi a los primeros planos del escenario deportivo, y empieza a escribirse otra historia. En total fueron 281 días los que el delantero estuvo fuera de las canchas y en los que se apoyó en sus afectos más cercanos. Y la actriz fue un sostén decisivo tanto a la hora de afrontar la rehabilitación como en el ámbito personal, atravesado por su escalada de conflictos con Wanda Nara, la madre de sus hijas.

Icardi regresó con un gol aquel 15 de agosto, y Suárez ocupó un lugar destacado en los agradecimientos: “Cuando esta maldita lesión me dejó fuera del campo, a pesar de que no lo demuestre, también me dejó frente a mis miedos, mis frustraciones y mis noches más largas. Pero ahí estabas vos, firme, incondicional, dándome fuerzas, incluso cuando más sufría de dolor”, señaló el rosarino, en una cruda carta abierta en la que expuso sin tapujos su intimidad.

El orgullo de la China Suárez por el logro de su novio

“No solo me cuidaste físicamente, cuidaste mi alma y sobre todo mi corazón”, agregó Icardi. Destacó la compañía en aquellos tiempos en lo que temía lo peor. “Yo veía oscuridad por tantos meses por delante sin jugar a la pelota, vos siempre me recordabas que todavía había luz esperándome. Esa luz, hoy la compartimos juntos, la disfrutamos y la llenamos de amor”. Pasó un mes de aquel día, y el desafío es cada vez más grande. Y ahí, en la tribuna, siempre a su lado, la China sigue acompañando cada uno de sus pasos.