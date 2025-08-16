Teleshow

La sentida carta de Mauro Icardi a la China Suárez en su regreso a las canchas: “Me diste fuerzas cuando más sufría”

Luego de superar una lesión que lo marginó del fútbol por 281 días, el delantero regresó a la actividad y marcó un gol en su primer partido

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Mauro Icardi le escribió una emotiva carta a la China Suárez para agradecer su apoyo incondicional durante su recuperación

Después de 281 días, conflictos familiares y una larga recuperación, Mauro Icardi regresó a las canchas. Como si el tiempo nunca hubiera pasado, el delantero marcó un gol en el partido del Galatasaray contra el Karagümrük y fue ovacionado por todo el estadio. En esa mezcla de euforia y emoción, el deportista se mostró agradecido con todos los que lo acompañaron en el proceso, en especial su novia, la China Suárez.

A través de una extensa carta, Icardi demostró su amor por la actriz y agradeció cada instante que ella permaneció a su lado durante los días de dolor. “Mi amor, hoy no quiero hablarte solo como tu pareja, sino como el hombre que vivió con vos y uno de los capítulos más duros de su vida”, comenzó diciendo el delantero a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

El agradecimiento de Mauro Icardi a todos aquellos que lo acompañaron en la recuperación de su lesión (Instagram)

En su posteo, el goleador también resaltó la angustia que sintió y las dificultades que atravesó en el proceso: “Cuando esta maldita lesión me dejo fuera del campo, a pesar de que no lo demuestre, también me dejó frente a mis miedos, mis frustraciones y mis noches más largas. Pero ahí estabas vos, firme, incondicional, dándome fuerzas incluso cuando más sufría de dolor”.

En ese marco, Mauro se refirió al apoyo que recibió por parte de Suárez y relató cómo ella estuvo a su lado en el extenso camino de su recuperación: “No solo me cuidaste físicamente, cuidaste mi alma y sobre todo mi corazón. Estuviste en cada sesión de dolor, de trabajo, de esfuerzo y aunque yo veía oscuridad por tantos meses por delante sin jugar a la pelota, vos siempre me recordabas que todavía había luz esperándome. Esa luz, hoy la compartimos juntos, la disfrutamos y la llenamos de amor”.

En uno de los pasajes más sensibles de su carta, Icardi resaltó los valores aprendidos, los cuales reforzaron su relación con su novia: “Miro atrás y siento nostalgia, no por la lesión, sino por lo que aprendimos juntos en ese tiempo. Aprendí que el verdadero amor no se demuestra solo en los días fáciles, sino en las batallas, en la paciencia, en las manos que no sueltan aunque todo se ponga en contra”.

El agradecimiento de Mauro Icardi a todos aquellos que lo acompañaron en la recuperación de su lesión (Instagram)

Emocionado por el apoyo incondicional de la China, el delantero del club turco también se refirió a su futuro juntos: “Hoy, mientras sueño con volver más fuerte que nunca, también sueño con todo lo que nos queda por vivir. Sé que el futuro nos va a sonreír porque lo vamos a construir juntos, paso a paso, con el mismo amor y la misma fe que nos trajo hasta acá”.

Como si fuera poco, en una fuerte declaración de amor, Mauro se refirió al mal momento que atravesó y habló de su proyecto de vida junto a la actriz: “Gracias por ser mi compañera, mi refugio y mi razón para seguir y nunca caer. Si en el peor momento de mi carrera estuviste así de cerca, no puedo imaginar lo increíble que será recorrer de tu mano los mejores y hermosos momentos que vendrán. Te amo”.

Mauro Icardi agradeció a los amigos y profesionales que lo acompañaron y cuidaron durante su recuperación (Instagram)

Para cerrar, la expareja de Wanda Nara se refirió a la imagen que eligió para acompañar esta extensa dedicatoria: “Nuestra primera foto, aunque nuestros corazones se juntaron mucho antes”.

Por su parte, la actriz, instalada en Estambul y en plena decoración de una casa en una exclusiva zona de la capital turca, celebró el regreso de su novio a la actividad con una serie de fotos y videos de Icardi convirtiendo el gol y celebrándolo frente a todo un estadio. “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, escribió Eugenia junto a una foto de su pareja, sonriente mientras era ovacionado.

