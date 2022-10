La escandalosa separación de L-Gante: la millonaria cifra que le reclama su ex y por qué ella le impediría ver a su hija

Tamara Báez y L-Gante

“Por poco no nació a las 4:20″, presentaba el 13 de septiembre del año pasado Elian Valenzuela a su hija Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez. Ya no sería L-Gante, sino “papá”. En ese momento la pareja se mostraba feliz y unida junto a su beba, aunque admitían que habían tenido varios idas y vueltas entre ellos. “Les podré brindar todo. Hasta lo que no tuvimos”, decía el referente de la cumbia mientras que contaba que estaba construyendo una casa para la familia que estaba comenzando. Menos de un año después, aquel castillo se desmoronó y hace un mes aproximadamente la pareja se separó en medio de acusaciones de violencia y un reclamo millonario.

“Y algunos por farandulear hacen cualquier cosa y se olvidan de lo importante, del respeto. De lo principal: ‘la familia’”, escribió ella hace algunos días y luego su abogado Juan Pablo Merlo, habló en Nosotros a la Mañana de “violencia económica” y explicó: “L-Gante le está pasando 50 mil pesos por mes. Hoy ella está manteniendo a su hija por lo que él le está pasando. La mamá le da comer, le paga la obra social, le compra la ropa, le festeja el cumpleaños”.

El año pasado L-Gante había presentado con Tamara a su hija Jamaica en televisión

Además, había dicho que pidió una restricción perimetral para que el artista no pudiera acercarse a su clienta. “Nunca se olvidaba de humillarme y tratarme como a una cosa inservible, a tal extremo que llegué a enfermarme y pesar 38 kilos. Tuvieron que internarme en agosto de 2022 para poder recuperarme”, explicó ella en la demanda que su abogado leyó al día siguiente en el ciclo A la tarde y en la que agrega: “La actitud tomada por el señor Elian Ángel Valenzuela golpeando paredes, rompiendo puertas, generando daños en artefactos de la vivienda. Sus amenazas y violencia desataron en mí un miedo indescriptible, pidiéndole a mi hermano mayor que se quedara a pernoctar todas las noches conmigo, obligándome a retirarme a la casa de mi madre, ya que él entraba a cualquier hora a mi casa, ocasionando destrozos, amenazando a mí y a mi familia de forma continua. Sin dejar de mencionar que nunca actúa solo sino que siempre está con su séquito quienes obedecen a sus pedidos sin titubea”.

En diálogo con Teleshow Alejandro Cipolla, representante legal del músico, aseguró que ellos no fueron anoticiados respecto a ninguna de las mencionadas demandas: “No fuimos notificados de nada, chimento o puede ser que no avance la denuncia pero estamos a disposición de ellos, por ahora esto escala de forma mediática”. Dijo y aseguró que su colega se comunicó con él el fin de semana: “Me dio a entender que hasta que no se solucionen aspectos como alimentos y comunicación, no le van a permitir ver a Jamaica. Si es así estaríamos iniciando las denuncias penales por impedimento de contacto, al recurrir esta práctica podríamos estar en presencia de un delito de extorsión”.

En ese sentido explicó que entre Valenzuela y Báez no hay nada regulado en lo que a cuota alimentaria o visitas respecta porque, según él “la otra parte no quiere”. Respecto a lo económico a diferencia de lo que dijo Merlo, aseguró que su cliente le entregó en septiembre a la madre de su hija 300 mil pesos: “No podemos entregar mas porque no sabemos cuál es la pretensión, pidieron un millón de pesos mensuales, cosa que es ilógica y no quieren negociar”. Cipolla cree que la solución será “consignar el dinero de forma judicial”.

Elián no ve a su hija desde el viernes y su abogado teme que la amenaza del letrado de Báez sea cierta: “Eso me lo dijo el sábado así que voy a volver a consultar si sigue con esa postura de no querer que él vea a su hija hasta que se solucione lo judicial”.

Además de asegurar que Valenzuela le pasaba poco dinero a su hija, Merlo contó el viernes que en una de las ocasiones que se llevó a la nena de un año, se la devolvió a Báez con “olor a marihuana”: “Hay una menor y hay que tomar medidas, precauciones. Nunca se le ha negado esa menor, pero hay que tomar precauciones. Cuando él se la lleve va a tener que tomar sus precauciones. Va a tener que ver que delante de esa menor nadie se fume, que delante de esa menor no pasen situaciones que no tienen que pasar”.

Sobre dicha acusación, Cipolla dijo que es “falsa” y que se trata de “chicanas” para obligar al cantante a llegar a un acuerdo. “La verdad es que él ahora está preocupado, no puede creer el grado de exposición que están teniendo sin pensar que todas estas noticias en el futuro pueden ser leídas por la nena”, cerró el letrado.

SEGUIR LEYENDO: