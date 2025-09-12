Teleshow

El homenaje íntimo de Elba Marcovecchio a Jorge Lanata en el día de su cumpleaños

La abogada recordó al periodista en el día que hubiese cumplido 65 años con una canción que era muy especial para ambos

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar

El 30 de diciembre, Jorge Lanata murió luego de varios meses internado, dejando un hueco en la vida de su esposa, Elba Marcovecchio y sus dos hijas, Bárbara y Lola. Cada mes que llega el aniversario de su muerte, las tres mujeres de su vida lo recuerdan con cariño en las redes sociales y la fecha de su cumpleaños no es la excepción. Este 12 de septiembre el creador de Periodismo Para Todos hubiera cumplido 65 años y su esposa le dedicó un sentido mensaje.

A través de una imagen en la que ambos posan juntos, sonrientes y vestidos de gala, la abogada expuso un mensaje que resumió su sentir: “Feliz cumple mi amor. Quisiera dormir y al despertar encontrarte acá. Te extraño, tanto, nos quedó tanta vida por vivir”. Sus palabras, directas y emotivas, condensaron el vacío y la nostalgia de haber compartido una vida con el reconocido periodista, así como el dolor de su ausencia después de una relación marcada tanto por la exposición mediática como por la intimidad personal.

El tributo de Marcovecchio trascendió la costumbre y las fórmulas de las fechas señaladas. No recurrió a evocaciones de la brillante carrera profesional de Lanata, sino que optó por compartir un fragmento de su vida privada, subrayando la cotidianeidad y los gestos pequeños que forjaron su vínculo. Su mensaje funcionó casi como una carta abierta, honesta y sin edulcorantes, que permitió dimensionar el proceso de duelo desde un lugar genuino, lejos de la solemnidad y de lo público.

El homenaje de Elba por
El homenaje de Elba por el cumpleaños de Lanata

En esa línea, el homenaje no se limitó solo al texto, sino que sumó una referencia concreta: “La última canción que escuchamos juntos”. Acompañó el mensaje con la pieza exacta reproducida en ese momento especial: “J. S. Bach: Orchestral Suite No. 3 in D Major, BWV 1068: II. Air ‘on the G String’”, interpretada por David Bell y la Berliner Philharmoniker, bajo la dirección de Herbert von Karajan.

Esta obra, célebre por su atmósfera contemplativa y melancólica, potenció el carácter simbólico de la despedida. Mediante la música, Elba abrió una pequeña puerta a la intimidad de su matrimonio con el periodista de Radio Mitre, con quien se casó en el año 2022.

Lejos de una despedida definitiva, la letrada dejó en claro que la presencia de Jorge Lanata sobrevive en las rutinas interrumpidas, en los proyectos que quedaron pendientes y en la música que ambos supieron disfrutar. El aniversario del nacimiento de Lanata, visto desde la perspectiva de su compañera, se transformó entonces en un acto de memoria viva.

El recuerdo de la menor
El recuerdo de la menor de las hijas del periodista (Foto: Instagram)

Ella no fue la única que le rindió homenaje en el día de su nacimiento, puesto que Lola, la hija menor del conductor, lo recordó con una serie de imágenes y un emotivo texto dedicado a su padre. “Me despierto, y la cama se vuelve un peso. Tengo la fortuna de cruzarte en mis sueños, y la desgracia de perderte cada mañana”, comienza el relato la joven, siempre en primera persona y con una pluma desgarradora.

“Tu presencia me rodea, aunque no sé dónde encontrarte. Pienso en el día en que volvamos a cruzarnos”, continúa, en un relato que se asume íntimo y que elige compartir con su comunidad en las redes. “Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír”, recita como un lamento que enseguida se torna voz de esperanza: “De todos modos, vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latido me acerca un poco más a vos, y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos”.

Además de palabras, Lola puso en imágenes el recuerdo del periodista para ratificar esas emociones. Son tres abrazos que reflejan y simbolizan ese tiempo compartido en una vida que se apagó demasiado pronto.

Temas Relacionados

Elba MarcovecchioJorge LanataLanata

Últimas Noticias

Condenaron a 9 años de prisión al viudo negro que atacó al ex novio de Lizy Tagliani: también sentenciaron a sus cómplices

Los tres eran juzgados por el episodio que sufrió Sebastián Alberto Fariña en su casa en 2023. El principal acusado fue hallado culpable por el robo, pero absuelto por el abuso. Qué condenas recibieron los otros imputados

Condenaron a 9 años de

Evangelina Anderson salió al cruce de los rumores que la vinculaban con dos conocidos futbolistas: “Vergüenza ajena”

La modelo, luego de los rumores con el futbolista de Boca Jrs. y la Selección Nacional Leandro Paredes y el supuesto encuentro en un shopping mexicano con el jugador Juanjo Purata, se comunicó con Intrusos

Evangelina Anderson salió al cruce

Murió el guitarrista Rulo Fernández, exintegrante de Vox Dei y figura mítica del rock pesado argentino

Surgido de las febriles noches de La Cueva, formó parte de La Máquina, tocó con Pappo y desarrolló un estilo tan visceral como ecléctico que lo paseó por el tango y el candombe. La anécdota con Luis Alberto Spinetta y el recuerdo de sus colegas

Murió el guitarrista Rulo Fernández,

Los emotivos posteos de las hijas de Jorge Lanata el día en que hubiera cumplido 65 años: “Tanto por decirte”

Cada una a su manera, Bárbara y Lola publicaron sentidos mensajes en sus redes sociales para homenajear al periodista

Los emotivos posteos de las

El desafiante video de Wanda Nara en medio de su descanso en Punta del Este: “Amo mi vida”

Además, la empresaria alardeó con un impactante y misterioso ramo de flores que recibió de regalo

El desafiante video de Wanda
ÚLTIMAS NOTICIAS
Identificaron al hombre hallado asesinado

Identificaron al hombre hallado asesinado y calcinado en Mendoza: hay un detenido

El mensaje de Máximo Kirchner a Javier Milei: “Decía que la gente tenía que votar en defensa propia y la gente lo hizo”

Kicillof retomó la campaña territorial de cara a octubre y sumó a Taiana a las recorridas

La alta costura argentina deslumbra con una colección que celebra la confección artesanal para novias y fiestas

Docentes y médicos se juntan en el Congreso y marchan a Plaza de Mayo en contra de los vetos de Milei

INFOBAE AMÉRICA
La Policía británica refuerza la

La Policía británica refuerza la seguridad en Windsor ante la inminente visita de Donald Trump al Reino Unido

“Tener treinta años no cambia nada, salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino”: un intenso poema de Carmen Ollé

El grupo terrorista Hamas confirmó que su jefe negociador sobrevivió al ataque israelí en Doha

“Bella ciao ciao ciao”: las frases grabadas en las balas que no disparó Tyler Robinson contra Charlie Kirk

Cartagena será epicentro del diálogo sobre el futuro del aceite de palma sostenible en la región

TELESHOW
Condenaron a 9 años de

Condenaron a 9 años de prisión al viudo negro que atacó al ex novio de Lizy Tagliani: también sentenciaron a sus cómplices

Evangelina Anderson salió al cruce de los rumores que la vinculaban con dos conocidos futbolistas: “Vergüenza ajena”

Murió el guitarrista Rulo Fernández, exintegrante de Vox Dei y figura mítica del rock pesado argentino

Los emotivos posteos de las hijas de Jorge Lanata el día en que hubiera cumplido 65 años: “Tanto por decirte”

El desafiante video de Wanda Nara en medio de su descanso en Punta del Este: “Amo mi vida”