El homenaje íntimo de Elba Marcovecchio a Jorge Lanata en el día de su cumpleaños

El 30 de diciembre, Jorge Lanata murió luego de varios meses internado, dejando un hueco en la vida de su esposa, Elba Marcovecchio y sus dos hijas, Bárbara y Lola. Cada mes que llega el aniversario de su muerte, las tres mujeres de su vida lo recuerdan con cariño en las redes sociales y la fecha de su cumpleaños no es la excepción. Este 12 de septiembre el creador de Periodismo Para Todos hubiera cumplido 65 años y su esposa le dedicó un sentido mensaje.

A través de una imagen en la que ambos posan juntos, sonrientes y vestidos de gala, la abogada expuso un mensaje que resumió su sentir: “Feliz cumple mi amor. Quisiera dormir y al despertar encontrarte acá. Te extraño, tanto, nos quedó tanta vida por vivir”. Sus palabras, directas y emotivas, condensaron el vacío y la nostalgia de haber compartido una vida con el reconocido periodista, así como el dolor de su ausencia después de una relación marcada tanto por la exposición mediática como por la intimidad personal.

El tributo de Marcovecchio trascendió la costumbre y las fórmulas de las fechas señaladas. No recurrió a evocaciones de la brillante carrera profesional de Lanata, sino que optó por compartir un fragmento de su vida privada, subrayando la cotidianeidad y los gestos pequeños que forjaron su vínculo. Su mensaje funcionó casi como una carta abierta, honesta y sin edulcorantes, que permitió dimensionar el proceso de duelo desde un lugar genuino, lejos de la solemnidad y de lo público.

El homenaje de Elba por el cumpleaños de Lanata

En esa línea, el homenaje no se limitó solo al texto, sino que sumó una referencia concreta: “La última canción que escuchamos juntos”. Acompañó el mensaje con la pieza exacta reproducida en ese momento especial: “J. S. Bach: Orchestral Suite No. 3 in D Major, BWV 1068: II. Air ‘on the G String’”, interpretada por David Bell y la Berliner Philharmoniker, bajo la dirección de Herbert von Karajan.

Esta obra, célebre por su atmósfera contemplativa y melancólica, potenció el carácter simbólico de la despedida. Mediante la música, Elba abrió una pequeña puerta a la intimidad de su matrimonio con el periodista de Radio Mitre, con quien se casó en el año 2022.

Lejos de una despedida definitiva, la letrada dejó en claro que la presencia de Jorge Lanata sobrevive en las rutinas interrumpidas, en los proyectos que quedaron pendientes y en la música que ambos supieron disfrutar. El aniversario del nacimiento de Lanata, visto desde la perspectiva de su compañera, se transformó entonces en un acto de memoria viva.

El recuerdo de la menor de las hijas del periodista (Foto: Instagram)

Ella no fue la única que le rindió homenaje en el día de su nacimiento, puesto que Lola, la hija menor del conductor, lo recordó con una serie de imágenes y un emotivo texto dedicado a su padre. “Me despierto, y la cama se vuelve un peso. Tengo la fortuna de cruzarte en mis sueños, y la desgracia de perderte cada mañana”, comienza el relato la joven, siempre en primera persona y con una pluma desgarradora.

“Tu presencia me rodea, aunque no sé dónde encontrarte. Pienso en el día en que volvamos a cruzarnos”, continúa, en un relato que se asume íntimo y que elige compartir con su comunidad en las redes. “Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír”, recita como un lamento que enseguida se torna voz de esperanza: “De todos modos, vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latido me acerca un poco más a vos, y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos”.

Además de palabras, Lola puso en imágenes el recuerdo del periodista para ratificar esas emociones. Son tres abrazos que reflejan y simbolizan ese tiempo compartido en una vida que se apagó demasiado pronto.