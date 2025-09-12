Teleshow

Los emotivos posteos de las hijas de Jorge Lanata el día en que hubiera cumplido 65 años: “Tanto por decirte”

Cada una a su manera, Bárbara y Lola publicaron sentidos mensajes en sus redes sociales para homenajear al periodista. También lo recordaron sus exparejas Sara Stewart y Elba Marcovecchio

Guardar
Jorge Lanata cumpliría 65 años
Jorge Lanata cumpliría 65 años

La muerte de Jorge Lanata el 30 de diciembre de 2024 dejó un vacío imposible de llenar en el periodismo. Con su estilo inconfundible, el creador de Página/12 y Periodismo para todos marcó una etapa en la transformación del oficio y su recuerdo permanece intacto entre quienes fueron contemporáneos de su obra y su legado. Este 12 de noviembre, Lanata hubiera cumplido 65 años, y los homenajes se sucedieron en las redes sociales. Y entre ellos, se destacaron especialmente el de sus familiares.

Lola, la hija menor del conductor, lo recordó con una serie de imágenes y un emotivo texto dedicado a su padre. “Me despierto, y la cama se vuelve un peso. Tengo la fortuna de cruzarte en mis sueños, y la desgracia de perderte cada mañana”, comienza el relato la joven, siempre en primera persona y con una pluma desgarradora.

Una de las fotos que
Una de las fotos que subió Lola Lanata

“Tu presencia me rodea, aunque no sé dónde encontrarte. Pienso en el día en que volvamos a cruzarnos”, continúa, en un relato que se asume íntimo y que elige compartir con su comunidad en las redes. “Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír”, recita como un lamento que enseguida se torna voz de esperanza: “De todos modos, vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latido me acerca un poco más a vos, y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos”.

Además de palabras, Lola puso en imágenes el recuerdo del periodista para ratificar esas emociones. Son tres abrazos que reflejan y simbolizan ese tiempo compartido en una vida que se apagó demasiado pronto.

El texto de Lola Lanata
El texto de Lola Lanata para su papá

Su madre, Sara Stewart Brown, publicó en sus redes una foto de su expareja en la radio "Hoy cumple 65 nuestro Lanata infinito. Besito al cielo, acá abajo lo extrañamos un montón“, puntualizó en el epígrafe.

Bárbara, la hija mayor del conductor, optó recordarlo a través de un video que compartió Mavi Bourdieeu, productora de Periodismo para todos, que reflotó un antiguo video en el que su hija le canta el feliz cumpleaños al periodista. “Mini Calita y su amor por JL”, escribió Bárbara, a modo de agradecimiento.

El posteo de Sara Stewart
El posteo de Sara Stewart Brown para Lanata
Bárbara recordó a su papá
Bárbara recordó a su papá con un tierno posteo

En tanto, Elba Marcovecchio, última esposa del periodista, lo saludó con una historia en su cuenta de Instagram. “Feliz cumple mi amor. Quisiera dormir y al despertar encontrarte acá. Te extraño, tanto, nos quedó otra vida por vivir”, escribió la abogada. Para completar el mensaje, sumó una foto junto al periodista y el detalle de la última canción que escucharon juntos: una suite de Johann Sebastian Bach.

Los homenajes a Jorge Lanata, un revolucionario del periodismo

Como suele ocurrir en cada evento relacionado con el periodismo, el conductor recibió un reconocimiento especial en la última gala de APTRA que premió al universo radiofónico. Jesica Bossi y Gabriel Levinas , sus compañeros en Radio Mitre, fueron los encargados de recordarlo con elogios contundentes. Ella aseguró que había sido “el mejor editor desde el regreso de la democracia”, y él subrayó la iniciativa de Lanata por incluir en sus programas cuestiones relacionadas “al arte y la literatura”.

El recuerdo de Elba Marcovecchio
El recuerdo de Elba Marcovecchio

<br>

“¡Lanata no se fue ni se va a ir nunca!“, exaltó Bossi antes de darle paso a Bárbara y Lola, que recibieron la estatuilla al borde de las lágrimas y con el aplauso respetuoso del auditorio. Previamente, Jorge también había sido congratulado en la premiación del Martín Fierro de Portales Web y por la Academia Nacional del Periodismo, entre otros reconocimientos.

Temas Relacionados

Jorge Lanata

Últimas Noticias

El desafiante video de Wanda Nara en medio de su descanso en Punta del Este: “Amo mi vida”

Además, la empresaria alardeó con un impactante y misterioso ramo de flores que recibió de regalo

El desafiante video de Wanda

Fer Metilli recordó su llamativo debut en el cine: “¡Se me ve la espalda!”

La actriz y comediante compartió la divertida anécdota del momento en que fue con su familia a ver la película y se encontraron con algo inesperado

Fer Metilli recordó su llamativo

Las lágrimas de Luck Ra por la actuación de un participante de La Voz Argentina: “Me hacés acordar de todo”

El cantante de cuarteto y coach del certamen se conmovió con la actuación de su pupilo Nicolás Behringer en una noche inolvidable para la audiencia

Las lágrimas de Luck Ra

Pablo Granados celebró sus 60 años en familia y a lo grande: playa, risas y mucho amor

Rodeado de sus hijos, su pareja y sus afectos más cercanos, el humorista compartió el festejo luciendo una remera especial y a pura gratitud

Pablo Granados celebró sus 60

Verano Trippin, la película con Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, participará en San Sebastián y Sitges

Producida por OrcaFilms, la ópera prima de Morena Fernández Quinteros cuenta con una participación especial de Lali Espósito. El filme puede verse en los cines comerciales y se proyectará en los destacados festivales europeos

Verano Trippin, la película con
ÚLTIMAS NOTICIAS
10 alimentos con probióticos que

10 alimentos con probióticos que ayudan a fortalecer el sistema inmune

Aceite de orégano, el aliado potencial contra bacterias

Renunció la fiscal del caso de Lian, el nene de 3 años desaparecido en Córdoba hace más de seis meses

La protesta virtual de la UBA contra el veto de Milei: cerró la web oficial y las de casi todas las facultades

Las acciones y los bonos profundizan la caída mientras el dólar roza el techo de la banda cambiaria

INFOBAE AMÉRICA
Monitoreo de precios y flexibilidad:

Monitoreo de precios y flexibilidad: las claves para reducir costos en vuelos de temporada alta

10 alimentos con probióticos que ayudan a fortalecer el sistema inmune

Cómo se vive en Brasil el día posterior a la condena contra Jair Bolsonaro

“Un país bañado en sangre”, el libro de Paul Auster sobre armas y tragedia que partió de una historia familiar

Cuando la retórica sustituye a la diplomacia

TELESHOW
El desafiante video de Wanda

El desafiante video de Wanda Nara en medio de su descanso en Punta del Este: “Amo mi vida”

Fer Metilli recordó su llamativo debut en el cine: “¡Se me ve la espalda!”

Las lágrimas de Luck Ra por la actuación de un participante de La Voz Argentina: “Me hacés acordar de todo”

Pablo Granados celebró sus 60 años en familia y a lo grande: playa, risas y mucho amor

Verano Trippin, la película con Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, participará en San Sebastián y Sitges