Los emotivos posteos de las hijas de Jorge Lanata el día en que hubiera cumplido 65 años: “Tanto por decirte”

Jorge Lanata cumpliría 65 años

La muerte de Jorge Lanata el 30 de diciembre de 2024 dejó un vacío imposible de llenar en el periodismo. Con su estilo inconfundible, el creador de Página/12 y Periodismo para todos marcó una etapa en la transformación del oficio y su recuerdo permanece intacto entre quienes fueron contemporáneos de su obra y su legado. Este 12 de noviembre, Lanata hubiera cumplido 65 años, y los homenajes se sucedieron en las redes sociales. Y entre ellos, se destacaron especialmente el de sus familiares.

Lola, la hija menor del conductor, lo recordó con una serie de imágenes y un emotivo texto dedicado a su padre. “Me despierto, y la cama se vuelve un peso. Tengo la fortuna de cruzarte en mis sueños, y la desgracia de perderte cada mañana”, comienza el relato la joven, siempre en primera persona y con una pluma desgarradora.

Una de las fotos que subió Lola Lanata

“Tu presencia me rodea, aunque no sé dónde encontrarte. Pienso en el día en que volvamos a cruzarnos”, continúa, en un relato que se asume íntimo y que elige compartir con su comunidad en las redes. “Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír”, recita como un lamento que enseguida se torna voz de esperanza: “De todos modos, vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latido me acerca un poco más a vos, y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos”.

Además de palabras, Lola puso en imágenes el recuerdo del periodista para ratificar esas emociones. Son tres abrazos que reflejan y simbolizan ese tiempo compartido en una vida que se apagó demasiado pronto.

El texto de Lola Lanata para su papá

Su madre, Sara Stewart Brown, publicó en sus redes una foto de su expareja en la radio "Hoy cumple 65 nuestro Lanata infinito. Besito al cielo, acá abajo lo extrañamos un montón“, puntualizó en el epígrafe.

Bárbara, la hija mayor del conductor, optó recordarlo a través de un video que compartió Mavi Bourdieeu, productora de Periodismo para todos, que reflotó un antiguo video en el que su hija le canta el feliz cumpleaños al periodista. “Mini Calita y su amor por JL”, escribió Bárbara, a modo de agradecimiento.

El posteo de Sara Stewart Brown para Lanata

Bárbara recordó a su papá con un tierno posteo

En tanto, Elba Marcovecchio, última esposa del periodista, lo saludó con una historia en su cuenta de Instagram. “Feliz cumple mi amor. Quisiera dormir y al despertar encontrarte acá. Te extraño, tanto, nos quedó otra vida por vivir”, escribió la abogada. Para completar el mensaje, sumó una foto junto al periodista y el detalle de la última canción que escucharon juntos: una suite de Johann Sebastian Bach.

Los homenajes a Jorge Lanata, un revolucionario del periodismo

Como suele ocurrir en cada evento relacionado con el periodismo, el conductor recibió un reconocimiento especial en la última gala de APTRA que premió al universo radiofónico. Jesica Bossi y Gabriel Levinas , sus compañeros en Radio Mitre, fueron los encargados de recordarlo con elogios contundentes. Ella aseguró que había sido “el mejor editor desde el regreso de la democracia”, y él subrayó la iniciativa de Lanata por incluir en sus programas cuestiones relacionadas “al arte y la literatura”.

El recuerdo de Elba Marcovecchio

<br>

“¡Lanata no se fue ni se va a ir nunca!“, exaltó Bossi antes de darle paso a Bárbara y Lola, que recibieron la estatuilla al borde de las lágrimas y con el aplauso respetuoso del auditorio. Previamente, Jorge también había sido congratulado en la premiación del Martín Fierro de Portales Web y por la Academia Nacional del Periodismo, entre otros reconocimientos.