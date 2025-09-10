Teleshow

La confesión de Maru Botana que sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Tengo muy buen olfato”

La reconocida chef generó revuelo al confesar que confía en su olfato para detectar alimentos en mal estado, en lugar de leer su fecha de vencimiento

Maru Botana sorprendió al admitir que no revisa las fechas de vencimiento de los alimentos en Los 8 Escalones (Video: Los 8 Escalones, Eltrece)

Durante la última emisión del programa Los 8 Escalones (Eltrece), Maru Botana generó impacto entre los presentes al admitir que no revisa las fechas de vencimiento de los alimentos perecederos antes de consumirlos. Su comentario se produjo mientras la flamante conductora del ciclo, Pampita, planteaba una pregunta vinculada a los hábitos de consumo y seguridad alimentaria en la Argentina.

La conversación se centró en una encuesta de 2019 que reveló un dato concreto: un 18% de los argentinos reconoció no mirar las fechas de vencimiento al comprar o consumir productos. Durante la dinámica del programa, la presentadora destacó que la falta de atención a este aspecto suele presentarse con mayor frecuencia en hombres, aunque también algunas mujeres admiten esa práctica.

La situación avanzó cuando Pampita consultó a la famosa chef si formaba parte del grupo que prestaba atención a ese detalle. La respuesta fue directa y dejó a la audiencia en silencio: “No”, reconoció. Frente a los comentarios de la conductora sobre las posibles consecuencias de consumir productos vencidos, Botana explicó: “Tengo muy buen olfato”, haciendo referencia a la confianza personal en el sentido del olfato para detectar alimentos en mal estado.

La chef confía en su olfato para detectar alimentos en mal estado, en lugar de leer las fechas de vencimiento en los envases (Candela Teicheira)

Otro dato aportado por la modelo y presentadora fue la tendencia entre los jóvenes menores de 30 años a prestar mayor atención a esta información en los envases. Evangelina Anderson, también presente en el estudio asumiendo un rol en el jurado, comentó que su hija suele recordarle en casa la importancia de verificar las fechas.

Hace apenas un mes que Pampita es la encargada de conducir el ciclo de preguntas y respuestas de Eltrece. Durante cinco temporadas llevó el sello de Guido Kaczka en la animación, pero después del inicio de su programa nocturno Buenas noches Familia, el presentador no pudo continuar grabando el clásico del canal.

Pampita, nueva conductora de Los 8 Escalones, destacó que los jóvenes prestan más atención a las fechas de los envases

En una nota con Intrusos (América TV), Guido relató los motivos detrás de este cambio: “Estaba la idea de seguir haciendo el programa, que en estos años se volvió un clásico. Pensábamos cómo seguirlo, de qué forma. Yo estoy haciendo el programa en vivo a la noche, la radio y todas las cuestiones. Empezamos a pensar y surgió Pampita. Al canal le gustó, lo estuvimos hablando y ahora lo estamos haciendo para que salga de la mejor manera”.

“¿En algún momento pensaron también la posibilidad del nombre de Nicole o siempre fue Pampita?“, indagó Paula Varela en el ciclo que conduce la dupla compuesta por los periodistas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. ”La verdad es que pensamos un poco en todos los nombres. En un momento surgió Pampita porque ya hizo una conducción en el canal que fue la de El hotel de los famosos".

Guido Kaczka explicó que dejó la conducción del ciclo por compromisos con su nuevo programa nocturno y la radio (Video: Intrusos, América TV)

Cuando le preguntaron si era verdad que Nicole Neumann se había enojado por la elección de Pampita, con quien estuvo enfrentada desde sus comienzos y lograron en el programa un vínculo correcto, pero lejano, el animador dio su versión: “No, no creo. Nicole es bárbara y es muy del jurado también. La verdad es que podría haber sido ella y podrían haber sido un montón más”.

En ese momento, Pallares lanzó un filoso comentario. “Y si no viene Nicole tampoco nos vamos a hacer mucho problema. Te vimos la cara y levantaste los hombritos como diciendo ‘y bueno, si no quiere venir Nicole, que no venga”, lanzó, picantísimo. “No, no, no. De verdad que Nicole es bárbara. Además, esta hace mucho con nosotros, al igual que otros, pero no quiero nombrar a nadie porque usted me la devuelve”, expresó.

Elevarán a juicio la causa contra la banda de viudas negras por el crimen de un empresario en Moreno

Estaba detenido, quedó en libertad y cayó una hora después cuando intentó robar un auto

Una adolescente apuñaló y mató a una vecina en medio de una disputa entre familias en Entre Ríos

La Justicia de Chile pidió la extradición de dos rugbiers detenidos en Mendoza por abuso sexual

Insólito choque en Entre Ríos: un tanque de guerra embistió a una camioneta que estaba estacionada

Rafael Spregelburd entra a la Academia de Letras: “La palabra siempre es oral; la escritura es un accidente”

Elvis Presley Not Dead: Baz Luhrman tributa al rey con un impactante documental presentado en Toronto

Pilar Quintana afirma que “es inevitable indagar en la mecánica del racismo” para entender su nueva novela

Polonia confirmó el derribo de drones rusos que violaron su espacio aéreo tras la ofensiva de Moscú en Ucrania

El movimiento “Bloqueemos todo” amenaza con colapsar Francia en medio de la crisis gubernamental

