México, hielo y soltería: el ritual de crioterapia de Evangelina Anderson en un hotel de lujo

Evangelina Anderson y la crioterapia

Evangelina Anderson eligió México como escenario para sus primeras vacaciones de soltera tras confirmar su ruptura con Martín Demichelis, exfutbolista y actual entrenador. En la quietud renovada de esta etapa, la exmodelo se rodeó de sus hermanas y de su madre y compartió cada momento, cada ráfaga de sol y color, con sus seguidores en redes sociales. La modelo y empresaria encuentra relax bajo el cielo mexicano, mientras la brisa cálida le despeina el cabello junto a la piscina.

En las imágenes que se desprenden de su cuenta, Evangelina Anderson aparece enmarcada por la luz y el agua. Entre los reflejos de un exclusivo complejo, bajo el sol ardiente, la cámara la descubre sumergiéndose hasta los hombros en un contenedor negro colmado de agua helada. Lleva un traje de baño rojo y extiende los brazos, como si intentara abarcar el instante. “Baño de hielo, inmersión en agua fría o crioterapia... como quieran llamarle”, describe ella misma el instante. La piscina y las sombrillas blancas, el ambiente distendido y la expectativa de lo nuevo delinean el clima de su viaje. A su salida, la satisfacción de haberlo logrado.

Pero no todo resulta lujo y descanso. El recorrido de Anderson la llevó también a recorrer tiendas de artesanías mexicanas, en plena inmersión cultural. Se la ve luciendo un vestido plateado metálico y un sombrero tradicional mexicano violeta, mientras en una de las imágenes sostiene dos maracas rosas entre las manos. Los fondos, cubiertos de sombreros y textiles multicolores, contagian la energía de una fiesta perpetua.

Evangelina Anderson junto con sus hermanas y su madre en México

En una fotografía distinta, la instantánea reúne a Celeste y Jazmín Paterno y a Silvia Balzano. Son tres mujeres y cómplices, sus hermanas y su madre, coronadas con sombreros mexicanos bordados de distintos colores, posando con sonrisas relajadas. A través del gesto sencillo de lanzarse en grupo hacia la alegría, las mujeres celebran más que un destino: celebran el vínculo y el apoyo.

Evangelina Anderson también tuvo un momento de contemplación a la luna de sangre

La búsqueda de renovarse también se asoma al atardecer, cuando Evangelina detiene el tiempo para mirar el cielo. El lente captura una luna llena teñida de anaranjado. En sus palabras, se trata de la “experiencia de la Luna de Sangre”. “Se puede observarla desde cualquier lugar del mundo. ¡Cuéntenme desde dónde la ven ustedes!”, invita a sus seguidores, al momento de abrir una puerta íntima a la contemplación y al asombro. ¿Cuántos otros, dispersos por el mundo, buscan consuelo o magia bajo la misma luna?

El viaje cruza también la vida cotidiana. De improviso, la modelo se retrató en un supermercado local, entre estantes y mensajes optimistas. Los letreros exhiben precios en dólares y productos como café artesanal. Allí también se refleja la hospitalidad mexicana, esa calidez silenciosa del día a día y la curiosidad de la extranjera que recoge nuevas costumbres para hacerlas propias. además de dejar en claro sus sentimientos al inmortalizar la frase que allí estaba escrita: “Haz el bien sin mirar a quién”.

Las postales del viaje —con risas, tradiciones, paisajes y quietud— dibujan este nuevo capítulo personal para Evangelina Anderson. Rodeada de sus familiares más cercanas, entre el bullicio y la introspección, la modelo celebra, a su modo, el comienzo de una etapa marcada por la calidez y la diversidad cultural. La exposición pública refuerza la tendencia de mostrar la intimidad y los nuevos comienzos a través de las redes, y evidencia cómo, aun ante los grandes cambios personales, las raíces y los vínculos siguen jugando un papel central.