“El que no salta votó a Milei”: el canto que estalló en el show de Lali Espósito después de las elecciones en PBA

En la noche del domingo, el público de la artista se pronunció mientras esperaba el inicio del concierto en el Estadio de Vélez Sarsfield

Martina Cortés

Tras el cierre de comicios, los fans de Lali Espósito cantaron contra Javier Milei en la previa del show (X)

Este domingo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires fue escenario de un hecho sin precedentes: por primera vez, las elecciones legislativas locales se realizaron en una fecha distinta a la nacional. En una jornada marcada por la expectativa, la política dominó la conversación en todos los rincones, pero no fue el único tema capaz de acaparar la atención de los bonaerenses. Mientras los resultados comenzaban a conocerse y el análisis invadía la escena pública, en el estadio de Vélez Sarsfield se vivía otra clase de ritual masivo. Miles de fanáticos de Lali Espósito se reunían para uno de los shows más multitudinarios.

Al conocerse el recuento definitivo, La Libertad Avanza quedó en segundo lugar en las urnas. El dato fue multiplicándose por las redes a la par de las reacciones, especialmente cuando, durante la espera del show de Lali, se vivió un episodio inesperado contra Javier Milei. Miles de fans corearon al unísono un cántico que rápidamente se volvió viral: “¡El que no salta votó a Milei!”. El estadio se llenó de saltos y esa frase marcó la previa de la noche, dejando en claro que el clima electoral también atravesó uno de los shows más esperados de la temporada.

Varios asistentes registraron la escena en video, que enseguida se difundió por redes sociales y, especialmente, en X, sumando miles de reproducciones y comentarios. Así, la voz del público llevó la discusión electoral de la arena política al escenario de la música, confirmando que el fenómeno Lali traspasa géneros y fronteras generacionales.

El show de Lali Espósito
El show de Lali Espósito estuvo marcado por cánticos contra el mandatario argentino (Crédito: RS Fotos)

La tensión entre Espósito y la política tiene sus antecedentes. El 13 de agosto de 2023, tras las elecciones primarias donde La Libertad Avanza se posicionó como la fuerza más votada, la artista compartió desde su cuenta en X: “Qué peligroso. Qué triste”. Su declaración no pasó inadvertida y puso en marcha un cruce de acusaciones que, con la llegada de Milei a la presidencia, solo se intensificó.

Milei, ya desde la Casa Rosada, no dejó pasar la oportunidad para responder a la artista y sumó a sus críticas a hacia otras. Una de ellas fue María Becerra, a quien rebautizó como “María BCRA”, un apodo inspirado en el Banco Central de la República Argentina. Ambos episodios marcaron el inicio de una seguidilla de réplicas y respuestas públicas, alimentando la tensión entre arte y política.

La propia artista, de 33 años, abordó la polémica en entrevistas recientes. En junio, la cantante afirmó: “Entendí que estaban yendo en contra de mi figura, que representa a un montón de gente que se siente identificada conmigo, en lo popular, en lo que digo, en lo que defiendo, en alguna marcha o en redes sociales. Estaban yendo en contra de eso que yo les represento”. Estas palabras llegaron justo cuando presentaba su sexto álbum, “No vayas a atender cuando el demonio llama”, un proyecto gestado en uno de los momentos de mayor presión política para la artista.

El tweet de Lali Espósito
El tweet de Lali Espósito luego del triunfo de LLA en las PASO 2023 (X)

Entre posteo y respuestas, Milei utilizó el mote de “Lali Depósito” para referirse a la cantante, sugiriendo que su carrera está sostenida por fondos estatales gracias a su participación en shows organizados por gestiones provinciales y municipales. También la señaló como “instrumento de propaganda política”, en declaraciones que dieron que hablar tanto en los medios tradicionales como en el ámbito digital.

Espósito no esquivó el tema. Durante una entrevista, sostuvo: “Creo que al final pude hacer algo con eso, así como te digo que no es agradable pasar por un momento de tanto ataque, con falacias de por medio. Pero bueno, también aprendí. Sentí que no era realmente hacia mí, porque primero estas personas no me conocen, no saben qué vida llevo y de qué vivo”.

