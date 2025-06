Lali Espósito volvió a hablar de las críticas de Javier Milei: “Lejos de amedrentarme, lograron lo contrario”

Lali Espósito se refirió a la discusión pública en la que se vio involucrada con el presidente Javier Milie

Después de la amplia repercusión tuvo su tema “Fanático”, y antes de presentar un nuevo show en Mar del Plata, Lali Espósito aseguró que las críticas que recibió de parte del presidente Javier Milei la ayudaron a “potenciar” su arte y que, lejos de amedrentarla, “lograron lo contrario”.

“Entendí que estaban yendo en contra de mi figura, que representa a un montón de gente que se siente identificada conmigo, en lo popular, en lo que digo, en lo que defiendo, en alguna marcha o en redes sociales. Estaban yendo en contra de eso que yo les represento”, sostuvo “Lali”, quien acaba de publicar su sexto álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”, la producción musical que elaboró en medio de la mayor tensión política que atravesó su carrera.

Durante una entrevista, la artista se refirió a los comentarios agraviantes que recibió de parte de Milei. El mandatario la descalificó en varias oportunidades con el mote “Lali Depósito”, con el fin de insinuar de que es alguien que vive de “fondos del Estado”, por haber participado de recitales organizados por gobiernos provinciales y municipales. Y le achacó ser un “instrumento de propaganda política”.

Sin embargo, Mariana Espósito aseguró que entendió que la crítica de Milei era un “ataque” a lo que ella representa socialmente, y que al comprenderlo relajó “la parte más personal”. “Creo que al final pude hacer algo con eso, así como te digo que no es agradable pasar por un momento de tanto ataque, con falacias de por medio. Pero bueno, también aprendí. Sentí que no era realmente hacia mí, porque primero estas personas no me conocen, no saben qué vida llevo y de qué vivo”, señaló.

“A mí como persona no me cambió esa experiencia. A mí como artista sí me cambió. Lejos de amedrentarme, que creo que era el objetivo principal o lo que buscaban atacándome de esa manera, sí lograron lo contrario. Y creo que eso es la potencia del arte, que es una herramienta que ellos no tienen, que (sí) la tenemos los artistas", sentenció, en declaraciones al diario La Capital.

Todo comenzó el 13 de agosto de 2023, cuando la actriz expresó su disconformidad con el hecho de que el entonces candidato de La Libertad Avanza salió como la fuerza política más votada del país. “Qué peligroso. Qué triste”, publicó, en su cuenta personal de X.

Tais López Miranda "Taichu" (izquierda), Mariana "Lali" Espósito y María Becerra (derecha) participaron de la Marcha del Orgullo antifascista vistiendo consignas políticas

Tras ganar las elecciones de octubre, Milei se tomó revancha de ese comentario y empezó a cuestionar a la artista. Pero la cantante y actriz de 33 años no fue la única destinataria de los descalificativos. También criticó a María Becerra con el apodo ‘María BCRA’, por las siglas del Banco Central de Argentina.

En medio de esa tensión, tanto Espósito como Becerra se mostraron más comprometidas con su mirada crítica hacia el Presidente, y participaron el pasado 2 de febrero durante la “Marcha del Orgullo Antifascista”, una protesta opositora que aglutinó a decenas de miles de personas en Buenos Aires y las principales ciudades argentinas, en protesta rechazo al polémico discurso de Milei en el foro de Davos contra los derechos de las mujeres y los homosexuales.

“Cantar es un hecho político”

Espósito también se refirió a las discusiones recientes dentro del feminismo, en torno a la aparente contradicción entre declararse feminista y, al mismo tiempo, “mostrarse sexualizada” en sus producciones musicales. “Yo no me siento menos feminista por usar un body sexy en el escenario. Al contrario: me siento bárbara con mi body y también con lo que digo. Trato de aprender todos los días y ser la mejor feminista que puedo, a partir de mis experiencias y del aprendizaje con otras. Creo que la diferencia está en el objetivo. Si el objetivo es simplemente gustar a otro, o a un universo relacionado con los hombres, bueno, ahí puede haber una contradicción”, sostuvo. Y remató: “Ser una buena feminista no tiene nada que ver con usar pantalón o taparse el escote”.

Según su mirada, Lali asumió que “la parte política está en la vida”, y señaló que es un “error que se comete decir que porque un artista opina de política, o por qué tal cosa, se politiza”. “Desde mi visión, que no tiene por qué ser la verdad, pero es la mía, (creo que) todo es política. Decir algo es política. Subirse a un escenario y cantar es un hecho político. Todo es para mí un hecho político", subrayó.

Ahora bien, la cantante expresó que la cuestión está en identificar “cuán inmerso estás” en lo político, o “cuánto decidís participar de esa discusión pública”, al insinuar que a ella la involucraron en un conflicto que no buscaba protagonizar en un comienzo. “A veces te suben a rings que vos no quisiste, y te encontrás en esos lugares. Y toca pelear. Y otras veces son decisiones personales de formar parte de una discusión pública, que te parece importante aportar. Todo tiene que ver con todo", concluyó.