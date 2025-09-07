Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: las últimas noticias sobre los comicios bonaerenses

Por primera vez, la provincia de Buenos Aires celebra hoy las elecciones legislativas locales separadas del calendario nacional, en un contexto marcado por la tensión política al interior del gobierno del presidente Javier Milei, afectado por las denuncias de corrupción y el clima de incertidumbre en los mercados, y la disputa abierta con el gobernador Axel Kicillof.
La cita electoral coincide en una creciente saga de hechos de alto voltaje durante los últimos meses, que arrancó con la detención de la expresidenta Cristina Kirchner, que le impidió ser candidata en la Tercera Sección Electoral. Luego, los escándalos por el fentanilo, las sospechas de coimas con la filtración de los audios, y la inestabilidad macroeconómica profundizó la alteración del clima de campaña, con Milei y Kicillof predominando como los principales protagonistas.
Más de 14,3 millones de bonaerenses están habilitados para votar este domingo, en comicios en los que se elegirá la renovación de 46 diputados y 23 senadores provinciales. Las bancas en disputa se reparten entre ocho secciones electorales: en cuatro de ellas se definirá la mitad de la Cámara de Diputados y en las otras cuatro, la mitad del Senado. Además, se elegirán concejales y consejeros escolares.
Este recambio resulta determinante para el gobierno bonaerense, ya que las futuras composiciones en ambas cámaras serán clave para que Kicillof pueda asegurar la aprobación de leyes durante los últimos dos años de su mandato. Pero también será el principal testeo del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Basada en la baja de la inflación por una fuerte reducción del gasto público y el logro de superávit fiscal, el ordenamiento de “herencias envenenadas”, como la “bola de Leliq” y la deuda comercial oculta que le dejó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, además del cambio de expectativas y el repunte de la actividad económica desde mediados de 2024, la política económica del gobierno de Javier Milei había ingresado en abril pasado a su “Fase 3”, con el debut del sistema de “bandas cambiarias” y el levantamiento del cepo a las “personas humanas”.
Hay una teoría muy en boga según la cual la Argentina no tiene solución si no muere definitivamente el kirchnerismo. No es algo nuevo. El kirchnerismo es la última versión del peronismo, del cual durante muchas décadas alguna gente pensó lo mismo: la Argentina no tendría solución hasta que no se desembarace definitivamente del peronismo. Básicamente, quienes piensan así argumentan que la mera existencia del peronismo, o de su variante kirchnerista, aleja cualquier chance de que lleguen capitales al país. Cuando gobiernan, porque gobiernan. Y cuando no gobiernan, porque podrían gobernar alguna vez. De esta manera se explica la expresión riesgo “kuka”, que han esgrimido muchos funcionarios en las últimas semanas. Los capitales no llegan, la gente compra dólares, la inflación no cede, hay que subir las tasas, hay recesión, por el “riesgo kuka”.
Una elección distrital de legisladores y concejales es un hecho político de medio a bajo interés en un país relativamente normal. En la Argentina, la definición por la pulseada en la provincia de Buenos Aires se ha vuelto un asunto a todo o nada, cuyo resultado condicionará el rumbo del Gobierno.
En plena jornada electoral, la provincia de Buenos Aires renueva el escenario político con la elección de diputados, senadores provinciales y representantes en los concejos deliberantes y consejos escolares de cada municipio. Este 7 de septiembre, miles de bonaerenses acuden a las urnas con interrogantes centrales sobre la documentación habilitada para votar: ¿alcanza con mostrar el DNI digital desde el celular o es necesario presentar la versión física? Las autoridades electorales de la provincia ya fijan criterios estrictos para este proceso.
Mantener al tipo de cambio bajo control tuvo un costo elevado y creciente en la previa de las elecciones bonaerenses. Secar la plaza de pesos, lo que se denominó el apretón monetario, provocó una fuerte suba de las tasas de interés con su impacto en el costo del crédito y en el nivel de actividad. Además, hubo fuerte participación en el mercado de dólar futuro, aunque recién se conoce el resultado de dicha intervención a fin de cada mes.
La provincia de Buenos Aires elige representantes legislativos locales. En abril, el gobernador Axel Kicillof oficializó el desdoblamiento de las elecciones locales, a través del Decreto N° 639/2025 publicado en el Boletín Oficial. En esta oportunidad se renovarán parcialmente ambas cámaras de la Legislatura bonaerense. Asimismo, se definirán cargos municipales como concejales y consejeros escolares. Los comicios estarán habilitados hasta las 18.00 horas.
La provincia de Buenos Aires tendrá por primera vez desde el retorno de la democracia una elección desdoblada y los intendentes serán los principales responsables de empujar las boletas “desde abajo” en una jornada que -según advierten todos los sondeos- estará marcada por un alto nivel de ausentismo.
Más allá de la proyección y el capital político que pone en juego el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la elección de este domingo, el resultado de los comicios también le impondrá una nueva composición en las cámaras legislativas de la provincia. La elección pondrá al mandatario provincial ante un nuevo escenario para los dos años de mandato que le quedan por delante.
Hasta última hora del sábado, la Casa Rosada evitó confirmar si el presidente Javier Milei estará o no en el búnker donde La Libertad Avanza recibirá los resultados de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. En el entorno del mandatario buscan cerciorarse de obtener un resultado satisfactorio para que pueda figurar en la foto del fin de la jornada. Si bien emanaban optimismo en las horas previas a la elección, optaban por no dar por asegurada su presencia.