Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: las últimas noticias sobre los comicios bonaerenses

Los bonaerenses votan hoy la renovación de la Legislatura local, además de los concejos deliberantes de cada municipio. Los comicios definirán el equilibrio de poder de Axel Kicillof a nivel local y la proyección de la gestión de Javier Milei antes de las elecciones de octubre

Desde temprano, los bonaerenses estarán
Desde temprano, los bonaerenses estarán habilitados a votar este domingo para renovar el mandato de 46 diputados y 23 senadores provinciales

Por primera vez, la provincia de Buenos Aires celebra hoy las elecciones legislativas locales separadas del calendario nacional, en un contexto marcado por la tensión política al interior del gobierno del presidente Javier Milei, afectado por las denuncias de corrupción y el clima de incertidumbre en los mercados, y la disputa abierta con el gobernador Axel Kicillof.

La cita electoral coincide en una creciente saga de hechos de alto voltaje durante los últimos meses, que arrancó con la detención de la expresidenta Cristina Kirchner, que le impidió ser candidata en la Tercera Sección Electoral. Luego, los escándalos por el fentanilo, las sospechas de coimas con la filtración de los audios, y la inestabilidad macroeconómica profundizó la alteración del clima de campaña, con Milei y Kicillof predominando como los principales protagonistas.

Más de 14,3 millones de bonaerenses están habilitados para votar este domingo, en comicios en los que se elegirá la renovación de 46 diputados y 23 senadores provinciales. Las bancas en disputa se reparten entre ocho secciones electorales: en cuatro de ellas se definirá la mitad de la Cámara de Diputados y en las otras cuatro, la mitad del Senado. Además, se elegirán concejales y consejeros escolares.

Este recambio resulta determinante para el gobierno bonaerense, ya que las futuras composiciones en ambas cámaras serán clave para que Kicillof pueda asegurar la aprobación de leyes durante los últimos dos años de su mandato. Pero también será el principal testeo del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

10:00 hsHoy

Cómo llega la economía a una votación que será clave en la provincia de Buenos Aires

El escenario previo a las elecciones muestra tensiones financieras, deterioro del empleo y freno de la actividad, mientras el Gobierno apuesta a la baja de la inflación y al superávit fiscal. Las medidas del BCRA configuran un desafío para la gestión

Sergio Serrichio

Por Sergio Serrichio

Javier Milei y Luis Caputo,
Javier Milei y Luis Caputo, el lunes 14 de abril cuando celebraron el inicio de la "Fase 3" y recibieron la visita del secretario del Tesoro de EE.UU.

Basada en la baja de la inflación por una fuerte reducción del gasto público y el logro de superávit fiscal, el ordenamiento de “herencias envenenadas”, como la “bola de Leliq” y la deuda comercial oculta que le dejó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, además del cambio de expectativas y el repunte de la actividad económica desde mediados de 2024, la política económica del gobierno de Javier Milei había ingresado en abril pasado a su “Fase 3”, con el debut del sistema de “bandas cambiarias” y el levantamiento del cepo a las “personas humanas”.

09:59 hsHoy

El último clavo en el ataúd

Si el peronismo llega a perder, aún por poco, el caos interno, las divisiones y los reproches serán ensordecedores. Pero si gana, ese triunfo debilitará al Gobierno, fortalecerá la figura de Kicillof y el clima político del país habrá cambiado, al menos por un rato

Ernesto Tenembaum

Por Ernesto Tenembaum

Axel Kicillof y Juan Grabois,
Axel Kicillof y Juan Grabois, en campaña

Hay una teoría muy en boga según la cual la Argentina no tiene solución si no muere definitivamente el kirchnerismo. No es algo nuevo. El kirchnerismo es la última versión del peronismo, del cual durante muchas décadas alguna gente pensó lo mismo: la Argentina no tendría solución hasta que no se desembarace definitivamente del peronismo. Básicamente, quienes piensan así argumentan que la mera existencia del peronismo, o de su variante kirchnerista, aleja cualquier chance de que lleguen capitales al país. Cuando gobiernan, porque gobiernan. Y cuando no gobiernan, porque podrían gobernar alguna vez. De esta manera se explica la expresión riesgo “kuka”, que han esgrimido muchos funcionarios en las últimas semanas. Los capitales no llegan, la gente compra dólares, la inflación no cede, hay que subir las tasas, hay recesión, por el “riesgo kuka”.

09:53 hsHoy

Qué se juega el Gobierno: el rumbo, cambios internos y el modo de conducción

El resultado condicionará cómo llega La Libertad Avanza a las elecciones de octubre, meta a la que ató su programa económico. En la Casa Rosada reconocen que una derrota por amplio margen podría acelerar la crisis libertaria y adelantar modificaciones. El temor a un lunes negro

Jesica Bossi

Por Jesica Bossi

Javier Milei en Villa Celina,
Javier Milei en Villa Celina, partido de La Matanza

Una elección distrital de legisladores y concejales es un hecho político de medio a bajo interés en un país relativamente normal. En la Argentina, la definición por la pulseada en la provincia de Buenos Aires se ha vuelto un asunto a todo o nada, cuyo resultado condicionará el rumbo del Gobierno.

09:53 hsHoy

¿Se puede votar con dni digital? Los documentos válidos para sufragar

El derecho al sufragio depende de la inscripción en el padrón, la edad y la nacionalidad, además de portar la documentación adecuada y cumplir con las condiciones establecidas por la ley electoral provincial

Por Constanza Almirón

La provincia de Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires exige DNI físico para votar y rechaza el uso del DNI digital en las elecciones

En plena jornada electoral, la provincia de Buenos Aires renueva el escenario político con la elección de diputados, senadores provinciales y representantes en los concejos deliberantes y consejos escolares de cada municipio. Este 7 de septiembre, miles de bonaerenses acuden a las urnas con interrogantes centrales sobre la documentación habilitada para votar: ¿alcanza con mostrar el DNI digital desde el celular o es necesario presentar la versión física? Las autoridades electorales de la provincia ya fijan criterios estrictos para este proceso.

09:53 hsHoy

El Gobierno mantendrá al dólar con rienda corta hasta las elecciones legislativas, más allá del resultado de hoy en la elección bonaerense

La idea es evitar cualquier sorpresa en el mes y medio que queda hasta el 26 de octubre. Si La Libertad Avanza queda lejos del kirchnerismo en la provincia contener el mercado cambiario y la inflación será mucho más complicado

Pablo Wende

Por Pablo Wende

El BCRP señaló que gran
El BCRP señaló que gran parte del dinamismo observado proviene del fortalecimiento del empleo en Estados Unidos.

Mantener al tipo de cambio bajo control tuvo un costo elevado y creciente en la previa de las elecciones bonaerenses. Secar la plaza de pesos, lo que se denominó el apretón monetario, provocó una fuerte suba de las tasas de interés con su impacto en el costo del crédito y en el nivel de actividad. Además, hubo fuerte participación en el mercado de dólar futuro, aunque recién se conoce el resultado de dicha intervención a fin de cada mes.

09:51 hsHoy

Elecciones Buenos Aires 2025: guía rápida de todo lo que tenés que saber

En un escenario marcado por alianzas renovadas, nuevas candidaturas y reglas electorales claves, la provincia de Buenos Aires elige a sus representantes. Los puntos centrales para entender el proceso

Por Brisa Bujakiewicz

La provincia de Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires elige representantes legislativos y municipales en comicios con nuevas reglas y alianzas

La provincia de Buenos Aires elige representantes legislativos locales. En abril, el gobernador Axel Kicillof oficializó el desdoblamiento de las elecciones locales, a través del Decreto N° 639/2025 publicado en el Boletín Oficial. En esta oportunidad se renovarán parcialmente ambas cámaras de la Legislatura bonaerense. Asimismo, se definirán cargos municipales como concejales y consejeros escolares. Los comicios estarán habilitados hasta las 18.00 horas.

09:51 hsHoy

Candidaturas testimoniales, aparato y tracción “desde abajo”: el rol de los intendentes en la elección bonaerense

Los jefes comunales serán clave para movilizar el voto local ante un escenario de alto ausentismo en la primera elección provincial desdoblada

Federico Millenaar

Por Federico Millenaar

Mayra Mendoza, Jorge Ferraresi, Diego
Mayra Mendoza, Jorge Ferraresi, Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro

La provincia de Buenos Aires tendrá por primera vez desde el retorno de la democracia una elección desdoblada y los intendentes serán los principales responsables de empujar las boletas “desde abajo” en una jornada que -según advierten todos los sondeos- estará marcada por un alto nivel de ausentismo.

09:51 hsHoy

Qué puede pasar mañana con el dólar y los mercados financieros en base al resultado de la elección

Cuál es el escenario electoral base que los operadores esperan para hoy y qué impacto tendrá en el tipo de cambio, los bonos y las acciones

Fernando Meaños

Por Fernando Meaños

09:50 hsHoy

Kicillof deberá encauzar la interna del PJ en la nueva Legislatura y convivir con mayor presencia libertaria

El resultado de este domingo le impondrá al gobernador un nuevo escenario para los próximos dos años de gestión. Tiene por delante el debate del Presupuesto 2026, el pedido de endeudamiento y negociaciones en distintos frentes para cubrir vacantes en la Corte provincial

Facundo Cottet

Por Facundo Cottet

Axel Kicillof en la Legislatura
Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense

Más allá de la proyección y el capital político que pone en juego el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la elección de este domingo, el resultado de los comicios también le impondrá una nueva composición en las cámaras legislativas de la provincia. La elección pondrá al mandatario provincial ante un nuevo escenario para los dos años de mandato que le quedan por delante.

09:50 hsHoy

Milei seguirá el desarrollo de las elecciones desde Olivos y aún no define si irá al búnker de La Libertad Avanza

El Presidente todavía no confirma si asistirá al centro de operaciones donde se esperan los resultados de las legislativas bonaerenses. Los miembros del Gabinete tampoco están definidos entre los asistentes

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Javier Milei - Fotografía: Jaime
Javier Milei - Fotografía: Jaime Olivos

Hasta última hora del sábado, la Casa Rosada evitó confirmar si el presidente Javier Milei estará o no en el búnker donde La Libertad Avanza recibirá los resultados de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. En el entorno del mandatario buscan cerciorarse de obtener un resultado satisfactorio para que pueda figurar en la foto del fin de la jornada. Si bien emanaban optimismo en las horas previas a la elección, optaban por no dar por asegurada su presencia.

