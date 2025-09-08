México

Delia García revela la identidad del hombre que contestó la llamada de Facundo en LCDLFM

El episodio telefónico dentro del reality desencadenó especulaciones, declaraciones públicas y confesiones sobre inseguridades en la pareja

Por Mariana Campos

Guardar
¿Facundo descubrió infidelidad? Tras intensos
¿Facundo descubrió infidelidad? Tras intensos rumores su novia Delia García rompe el silencio en redes sociales. (Instagram / ViX)

La reciente participación de Facundo en el reality La Casa de los Famosos México generó una ola de especulaciones en redes sociales, luego de que una llamada telefónica realizada desde el programa terminara con una voz masculina al otro lado de la línea. Delia García, pareja del conductor y locutora, decidió enfrentar públicamente los rumores de infidelidad que surgieron tras el incidente, aclarando la situación y respondiendo a las críticas sobre su actitud durante la conversación.

El martes pasado, la producción del reality permitió a Facundo realizar una llamada desde el Confesionario. Tras varios intentos, en uno de ellos escuchó la voz de un hombre y colgó de inmediato.

Poco después, logró comunicarse con Delia, pero la breve interacción y la reacción posterior del conductor, quien se mostró visiblemente afectado, alimentaron las sospechas entre los espectadores. En redes sociales, muchos usuarios comenzaron a sugerir que Facundo habría descubierto una supuesta infidelidad en directo.

Redes aseguraron que un hombre respondió (VIX)/

Declaraciones de Delia García sobre la llamada

Ante la viralización del momento, Delia optó por romper el silencio y abordar directamente la controversia. En un mensaje dirigido a quienes cuestionaban la identidad del hombre que contestó la llamada, la locutora expresó con ironía:

“Voy a aclarar algunas cosas que para mi punto de vista son muy obvias, pero hoy me doy cuenta que lo que para mí es obvio, quizá para muchas personas no lo es. Y como el diablo vive en los detalles, les voy a aclarar quién era ese hombre. Les voy a aclarar quién era ese hombre de la llamada que tanto ha sonado y está en todos lados. Fíjense, no tengo idea, no sé quién era, no sé quién era”. Con este comentario, Delia dejó en claro que no existe una explicación concreta sobre la voz masculina, restando importancia a las teorías que circulaban en internet.

Además de aclarar la identidad de la persona que contestó, Delia respondió a quienes la criticaron por su aparente falta de entusiasmo durante la llamada. Algunos usuarios señalaron que la locutora parecía querer terminar la conversación rápidamente y que no mostró suficiente afecto hacia Facundo.

Frente a estos señalamientos, Delia explicó: “Yo sí veo a Facundo, lo veo todos los días, y disculpen si no les di la emoción que ustedes estaban esperando en ese momento de su vida. Simplemente estoy atravesando por muchas cosas. Y en el momento en que me pregunta ‘¿tú estás bien?’, le dije que no. Pero yo le di muchos cariñitos, ya escuché la llamada como siete veces y en todas le dije ‘hola, te amo’”.

(IG: @soydeliagarcia)
(IG: @soydeliagarcia)

Sentimientos de Facundo tras el incidente

Mientras tanto, dentro de La Casa de los Famosos, Facundo compartió con su compañera Mar sus temores e inseguridades tras el episodio. El conductor confesó que le preocupa la posibilidad de que Delia conozca a alguien más mientras él permanece aislado en el reality. “A mí sí me da miedo que Delia esté conviviendo con alguien. Aquí adentro es imposible que eso suceda, no va a suceder, pero allá afuera, quién sabe. Eso sí me da miedo”, admitió Facundo, evidenciando la ansiedad que le genera la distancia y la exposición mediática.

El conductor también abordó la diferencia de edad en su relación, reconociendo que este aspecto influye en sus inseguridades. Facundo expresó que, aunque confía en el cariño de Delia, desea seguir resultándole atractivo, una inquietud que atribuye a los 11 años que los separan.

Temas Relacionados

FacundoDelia GarcíaInfidelidadLa Casa de los Famosos MéxicoTelevisamexico-entretenimiento

Últimas Noticias

De Guasave a la frontera y de regreso a Sinaloa: EEUU deporta a Omar Alberto “N” y enfrenta cargos por violación agravada

Las autoridades cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del acusado de 29 años de edad por abusar de una menor de edad

De Guasave a la frontera

Vinculan a proceso a célula del CJNG tras operativos simultáneos, arsenal incautado y el arresto de El Cachorro

Un exservidor público y varios integrantes enfrentan cargos tras investigación que reveló conexiones de operadores financieros y logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación

Vinculan a proceso a célula

Departamento de EEUU sentencia a 31 años de prisión a “El Chelelo”, líder de Los Zetas, por narcotráfico y violencia en la frontera

Medina-Rojas también pagará una multa de 26.5 millones de dólares tras comprobar su responsabilidad en el control de rutas de contrabando y actos violentos en la frontera sur

Departamento de EEUU sentencia a

Hoy desaparecerán los cuartos Día y Noche en La Casa de los Famosos México 3: ésta será la razón y cómo se llamará la nueva habitación

¿Team eclipse? Fans muestran incertidumbre ante la nueva dinámica que empezará esta noche

Hoy desaparecerán los cuartos Día

Detienen a viuda e hija de “El Ojos”, exlíder del Cártel de Tláhuac

Las detenidas enfrentan acusaciones por venta y distribución de droga en Tláhuac y operaban frente a grupos rivales como La Unión Tepito

Detienen a viuda e hija
ÚLTIMAS NOTICIAS
La industria y la construcción

La industria y la construcción se frenaron en julio y confirman la falta de reactivación

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

Alarma a tres cuadras del Congreso por la detección de hidrógeno en una cámara de electricidad

Lo condenaron en ausencia en Noruega por narcotráfico y lo encontraron escondido en Palermo

El árbol resistente a la sequía que brinda sombra y puede plantarse en el jardín de casa

INFOBAE AMÉRICA
Los videojuegos de ejercicio físico

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

La multinacional SpaceX compró espectros por 17.000 millones de dólares para expandir Starlink

Erdogan intensificó su ofensiva contra la oposición con el asalto a las oficinas del Partido Republicano del Pueblo

Los siete legados de Giorgio Armani al liderazgo de empresas

El imperativo de la libertad venezolana ante la indiferencia regional

TELESHOW
Juana Molina, entre la despedida

Juana Molina, entre la despedida inconclusa a Antonio Gasalla y el posbile regreso de Juana y sus hermanas

Wanda Nara muy cerca de Martín Migueles: crecen los rumores de romance tras fotos juntos en el show de Lali Espósito

Juana Repetto mostró cómo ocultó su embarazo las primeras semanas y respondió a las críticas en las redes

México, hielo y soltería: el ritual de crioterapia de Evangelina Anderson en un hotel de lujo

El lujoso regalo de L-Gante a su hermana Samira por su cumpleaños: “Te pasaste, bro”