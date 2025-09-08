Delia García revela la identidad del hombre que contestó la llamada de Facundo en LCDLFM

¿Facundo descubrió infidelidad? Tras intensos rumores su novia Delia García rompe el silencio en redes sociales. (Instagram / ViX)

La reciente participación de Facundo en el reality La Casa de los Famosos México generó una ola de especulaciones en redes sociales, luego de que una llamada telefónica realizada desde el programa terminara con una voz masculina al otro lado de la línea. Delia García, pareja del conductor y locutora, decidió enfrentar públicamente los rumores de infidelidad que surgieron tras el incidente, aclarando la situación y respondiendo a las críticas sobre su actitud durante la conversación.

El martes pasado, la producción del reality permitió a Facundo realizar una llamada desde el Confesionario. Tras varios intentos, en uno de ellos escuchó la voz de un hombre y colgó de inmediato.

Poco después, logró comunicarse con Delia, pero la breve interacción y la reacción posterior del conductor, quien se mostró visiblemente afectado, alimentaron las sospechas entre los espectadores. En redes sociales, muchos usuarios comenzaron a sugerir que Facundo habría descubierto una supuesta infidelidad en directo.

Redes aseguraron que un hombre respondió (VIX)/

Declaraciones de Delia García sobre la llamada

Ante la viralización del momento, Delia optó por romper el silencio y abordar directamente la controversia. En un mensaje dirigido a quienes cuestionaban la identidad del hombre que contestó la llamada, la locutora expresó con ironía:

“Voy a aclarar algunas cosas que para mi punto de vista son muy obvias, pero hoy me doy cuenta que lo que para mí es obvio, quizá para muchas personas no lo es. Y como el diablo vive en los detalles, les voy a aclarar quién era ese hombre. Les voy a aclarar quién era ese hombre de la llamada que tanto ha sonado y está en todos lados. Fíjense, no tengo idea, no sé quién era, no sé quién era”. Con este comentario, Delia dejó en claro que no existe una explicación concreta sobre la voz masculina, restando importancia a las teorías que circulaban en internet.

Además de aclarar la identidad de la persona que contestó, Delia respondió a quienes la criticaron por su aparente falta de entusiasmo durante la llamada. Algunos usuarios señalaron que la locutora parecía querer terminar la conversación rápidamente y que no mostró suficiente afecto hacia Facundo.

Frente a estos señalamientos, Delia explicó: “Yo sí veo a Facundo, lo veo todos los días, y disculpen si no les di la emoción que ustedes estaban esperando en ese momento de su vida. Simplemente estoy atravesando por muchas cosas. Y en el momento en que me pregunta ‘¿tú estás bien?’, le dije que no. Pero yo le di muchos cariñitos, ya escuché la llamada como siete veces y en todas le dije ‘hola, te amo’”.

(IG: @soydeliagarcia)

Sentimientos de Facundo tras el incidente

Mientras tanto, dentro de La Casa de los Famosos, Facundo compartió con su compañera Mar sus temores e inseguridades tras el episodio. El conductor confesó que le preocupa la posibilidad de que Delia conozca a alguien más mientras él permanece aislado en el reality. “A mí sí me da miedo que Delia esté conviviendo con alguien. Aquí adentro es imposible que eso suceda, no va a suceder, pero allá afuera, quién sabe. Eso sí me da miedo”, admitió Facundo, evidenciando la ansiedad que le genera la distancia y la exposición mediática.

El conductor también abordó la diferencia de edad en su relación, reconociendo que este aspecto influye en sus inseguridades. Facundo expresó que, aunque confía en el cariño de Delia, desea seguir resultándole atractivo, una inquietud que atribuye a los 11 años que los separan.