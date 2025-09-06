Teleshow

El recuerdo de Valeria Mazza en el último adiós a Giorgio Armani desde Milán: “Todo fue organizado por él”

La modelo argentina llegó a la ciudad italiana junto a su esposo Alejandro Gravier para despedir a su amigo entrañable. “Es un momento muy triste”, contó en diálogo con Radio Mitre

Andrea Mazzei

Por Andrea Mazzei

Guardar
Valeria Mazza desde Milán en el velatorio a Giorgio Armani: "Quise venir a darle el último adiós" (Video: Radio Mitre)

El mundo de la moda llora la partida de Giorgio Armani, quien murió el jueves a los 91 años y es despedido este fin de semana en Milán con un velatorio abierto en el Teatro Armani, el mismo espacio donde el diseñador realizaba sus emblemáticos desfiles y que él mismo escogió para su último adiós.

Valeria Mazza viajó junto a su esposo Alejandro Gravier a la capital lombarda para despedir a una persona muy querida, no solamente un genio de la moda, el rey de la moda”. En diálogo con Marcelo Bonelli por Radio Mitre, Mazza contó: “El primer desfile que hice para él fue hace 30 años y tuve la oportunidad de compartir y disfrutar con él al Giorgio profesional, diseñador y también al Giorgio amigo. No quería hoy dejar de estar aquí para darle el último saludo”.

Más adelante, la modelo describió al diseñador con palabras de quien lo conoció en profundidad. “Era una persona súper carismática, simpática, detallista, estricta, severa, siempre decía lo que pensaba. Él se ve reflejado en lo que es su moda y en la manera de hacer las cosas”.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier
Valeria Mazza y Alejandro Gravier el día de su boda, vestidos por Giorgio Armani

Mazza contó cómo se vive en Milán la despedida a una de sus figuras más queridas: “Van a ser 48 horas de velatorio, llegamos a las 11 y media de la mañana y había una organización como si fuera un desfile. La calle cortada, muchísima seguridad, gente haciendo fila. La gente acá en Milán lo ama y le agradece también. Un taxista nos dijo ayer que Milán le agradece mucho a Armani por todo lo que hizo". Acto seguido, Valeria dio detalles del velatorio. “Después entramos a la sala donde estaba el féretro, una sala oscura, solo iluminada por velas, rodeada por sus seres más queridos, súper emocionante. Todo organizado por él. Todo: la música, la decoración, una foto suya con una frase, la música, todo fue organizado y elegido por él. El próximo desfile de su última colección se va a hacer, me dijeron que no lo van a cancelar, está todo organizado por él”, aseguró visiblemente emocionada.

La modelo también recordó una anécdota que resume el carácter meticuloso de Armani, ocurrida el día de su casamiento con Alejandro Gravier. “Giorgio nos vistió para nuestro casamiento, con el detalle de la galera de Alejandro, que Giorgio no quería de ninguna manera. Ale terminó convenciéndolo y Armani le dijo: ‘Yo te la hago pero no te la vas a poner’. Cuando vio que se la puso al salir de la Iglesia, Giorgio lo llamó al otro día enojadísimo, porque la foto salió en todos lados. Cuántas llamadas habremos recibido porque él era muy detallista, siempre llamaba a su gente”, relató Mazza.

La despedida final al diseñador
La despedida final al diseñador Giorgio Armani durante todo el fin de semana (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En cuanto al legado empresarial de Armani, Mazza aseguró que todo quedó perfectamente dispuesto. “Él tiene un equipo con el que viene trabajando hace muchísimos años, el emporio está muy dividido, no solo moda, está todo estructurado a nivel empresarial y tiene equipos armados desde hace muchísimos años. Él sabía que se iba a morir, era una persona de 91 años que pensaba en su final, él controlaba y analizaba todo, esto lo organizó en el último año. Sentía que el final estaba cerca y dejó todo organizado y planeado. Con respecto a su empresa, también dejó todo organizado”.

Durante el velatorio pasaron figuras cercanas y nombres históricos de la moda. Mazza contó: “Llegó Donatella Versace en el momento en que estuvimos ahí. No lo estoy siguiendo, sé que el lunes es el entierro, que es privado. A mí me interesaba pasar a darle el último adiós a él y a las personas que lo rodeaban que conozco desde hace muchísimos años y que son las que están sufriendo”. El público y amigos le rinden homenaje mientras se acerca el entierro privado previsto para el lunes, punto final a la despedida de uno de los referentes indiscutidos de la moda global.

Temas Relacionados

Valeria MazzaGiorgio ArmaniÚltimo adiós a Giorgio ArmaniMilánFuneral

Últimas Noticias

La intensa y larga noche de Wanda Nara con su auto nuevo: recorrida con Zaira y amanecer en el aeropuerto

La conductora de Masterchef celebrities compartió las últimas horas con su flamante vehículo importado y sorprendió por la versatilidad de sus actividades

La intensa y larga noche

La incómoda pregunta de Pampita a Evangelina Anderson en Los 8 Escalones: ¿Vos sos suegra mala?”

Un intercambio inesperado sobre el rol familiar y la relación con los hijos adolescentes generó complicidad y risas en el programa

La incómoda pregunta de Pampita

Joaquín Martínez, de La Voz: “Dejé la comodidad de mi hogar para realizar mis sueños”

El participante relató cómo fue su paso por el certamen, el peso de sus raíces y sus anhelos de conquistar escenarios con su música. Una charla íntima, cargada de emociones, desafíos y esperanzas en primera persona

Joaquín Martínez, de La Voz:

El Rufián, personal trainer de los famosos: “Entrenaba para recuperar a mi ex”

Invitado a Nacidos en Redes, cuenta cómo a partir de un desengaño amoroso, y con la “ayuda de Los Simpson”, se metió en el mundo fitness. Y es tajante respecto a un tema: “Ningún tipo de anabólico es bueno”

El Rufián, personal trainer de

Juan Minujín y su mirada sobre Adulto, la multipremiada película que protagoniza: “Un silencio pueden ser muy narrativo también”

El actor revela cómo fue participar en este film íntimo, donde los roles familiares se desdibujan y la emoción se filtra en cada escena

Juan Minujín y su mirada
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó un prófugo buscado por

Cayó un prófugo buscado por el violento asalto a un jubilado en Junín

La Plata: se disfrazaron de policías, entraron a una casa y le robaron $4 millones y una camioneta a una familia

Bancos e inversores de Wall Street atentos al resultado en Buenos Aires: escenarios de dólar, tasas, inflación, bonos y actividad

Murió Guillermo Gómez Galizia, fundador y titular de una entidad clave del sistema de salud

La Bienal de San Pablo abre sus puertas con un llamado a la convivencia y la diversidad artística

INFOBAE AMÉRICA
Paul Lecocq, un joven prodigio

Paul Lecocq, un joven prodigio francés del piano, conquistó el Premio Clara Haskil 2025

Cartel de los Soles: cómo la red criminal de Maduro convirtió a Venezuela en puente del narcotráfico

La Bienal de San Pablo abre sus puertas con un llamado a la convivencia y la diversidad artística

Puerto Rico respaldó las operaciones de EEUU contra el narco y acusó al régimen de Maduro de haber “inundado” a la isla “con drogas peligrosas”

Brasil se consolida como un punto clave para el tráfico ilegal de personas

TELESHOW
La intensa y larga noche

La intensa y larga noche de Wanda Nara con su auto nuevo: recorrida con Zaira y amanecer en el aeropuerto

La incómoda pregunta de Pampita a Evangelina Anderson en Los 8 Escalones: ¿Vos sos suegra mala?”

Joaquín Martínez, de La Voz: “Dejé la comodidad de mi hogar para realizar mis sueños”

El Rufián, personal trainer de los famosos: “Entrenaba para recuperar a mi ex”

Juan Minujín y su mirada sobre Adulto, la multipremiada película que protagoniza: “Un silencio pueden ser muy narrativo también”