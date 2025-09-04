Teleshow

La boda de Valeria Mazza y Alejandro Gravier según Giorgio Armani: musa, arte, estilo y una galera desobediente

La pareja argentina se casó en 1998 y cada detalle del vestuario estuvo a cargo del legendario diseñador italiano. Las fotos del casamiento del que habló el mundo y los recuerdos de la súpermodelo

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Valeria Mazza, Alejandro Gravier y
Valeria Mazza, Alejandro Gravier y una boda icónica diseñada por Giorgio Armani

El diseñador italiano Giorgio Armani no solo definió durante décadas el pulso de la moda a nivel mundial, sino que dejó una huella imborrable en la vida de Valeria Mazza, quien el 9 de mayo pasado celebró sus veintisiete años de matrimonio con Alejandro Gravier.

La muerte del diseñador este 4 de septiembre a los 91 años tiñó de nostalgia y emoción aquel aniversario. Es el hombre que diagramó cada prenda de su boda, desde la cola del vestido de la modelo hasta ese detalle audaz de la galera que hoy se recuerda como símbolo de una época.

Vestidos de pies a cabeza por el maestro italiano, ambos protagonizaron una de las bodas más resonadas de su generación. ¿Qué se siente para una modelo que desfiló cuanto vestido de novia tuvo la alta costura europea ante sus ojos, tener que elegir el suyo propio? Valeria lo había contado alguna vez. La solución no fue inmediata ni protocolar: tuvo la dosis justa de planificación y espontaneidad para quedar en la historia.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier
Valeria Mazza y Alejandro Gravier saliendo de la iglesia

“La verdad es que tuvimos varias reuniones, en las que le contamos cómo eran las fiestas en la Argentina y cómo queríamos que fuera nuestro casamiento. Y él enseguida me mostró las telas y se imaginó esto de hacer un sobrevestido, como para que yo me lo pudiera sacar y estuviera más cómoda al momento del baile. Pero que, a la vez, en la entrada a la iglesia tuviera una cola larguísima. Yo digo que fue un atuendo simple, pero súper elegante e importante”, relató Mazza sin ocultar el afecto por quien los vistió.

Entre los destellos de la ceremonia emergió un gesto rebelde: la galera gris que eligió Gravier. “Obviamente, la eligió Alejandro”, sentenció Valeria y puso en contexto. “Poco tiempo antes de nuestro casamiento, se casó la sobrina de Armani. Y, como contrajo enlace con un inglés, en todas las fotos estaban los hombres con galera. Así que él le pidió a Giorgio una”, agregó.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier
Valeria Mazza y Alejandro Gravier rodean a Giorgio Armani. Junto a ellos, su hija Taina

La respuesta del diseñador fue negativa, argumentando que se trataba de una tradición muy inglesa. Pero Gravier fue tan insistente que llegaron a un acuerdo: “Armani le dijo que se la hacía, si le prometía que no se la ponía. Le enseñó como se usaba, le dijo que los guantes se llevaban en la mano y Gravier dijo todo que sí”, evocó la entonces novia. Su futuro marido tenía otros planes: “Había una persona en la puerta de la iglesia esperándolo con la galera y, cuando salió, se la puso y enfrentó a toda la prensa así. ¡Cómo él quería!”, evocó todavía divertida Valeria. La escena de Gravier saliendo de la iglesia, galera en mano y sonrisa desafiante, quedó inmortalizada en la memoria colectiva de la sociedad argentina.

El vestido, concebido desde la fantasía y el pragmatismo, contaba con un sobrevestido desmontable y una cola larguísima. Sencillez y sofisticación combinadas para satisfacer, sin estridencias, tanto la solemnidad religiosa como la alegría del baile posterior. Alejandro Gravier lució un chaquet robusto, diseñado también por Armani, y aquella galera que se transformó con el paso de los años en símbolo del evento, repetido en álbumes y anécdotas familiares.

Vista aérea del imponente vestido
Vista aérea del imponente vestido de Valeria Mazza
El primer plano de Valeria
El primer plano de Valeria Mazza el día de su boda

A lo largo de una trayectoria intachable, Giorgio Armani dirigió cientos de desfiles exclusivos y confió en las y los mejores modelos internacionales para dar vida a sus creaciones, temporada tras temporada. Entre esas figuras estuvo siempre Valeria, incluido el realizado este año, quien recordó cómo el diseñador expresó su aprecio especial hacia ella. “Una vez le preguntaron: ‘¿Por qué trabaja con Valeria si no le gustan las supermodelos?’. Y él respondió: ‘Es que no me gustan las supermodelos, pero sí Valeria’”. Pavada de elogio de un hombre que redefinió el concepto de la moda. Y que siempre va a tener una conexión con la Argentina gracias a uno de los casamientos más emblemáticos.

Temas Relacionados

Giorgio ArmaniValeria Mazza

