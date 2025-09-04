Teleshow

El sentido adiós de Valeria Mazza a Giorgio Armani: “Me siento una privilegiada de que me hayas elegido”

En diálogo con Teleshow, la supermodelo despide al diseñador que marcó una era y la tuvo como una de sus musas. El recuerdo de su último desfile en Milán, las fotos de sus mejores vestidos y los proyectos en común que quedaron en pausa tras la muerte del italiano

Por Sebastián Volterri

Valeria Mazza despidió a Giorgio Armani (Teleshow)

La muerte de Giorgio Armani estremeció al mundo de la moda y en la Argentina impactó especialmente en Valeria Mazza. La modelo, que tomó por asalto las pasarelas globales allá por los 90, fue una de las grandes musas del italiano. De aquel flechazo mutuo surgió una carrera de éxitos en conjunto y muchos proyectos que quedaron truncos, o en suspenso, tras la muerte del italiano. Pero ya habrá tiempo para volver a planificar. Por ahora, es momento de hacer el duelo.

En diálogo con Teleshow y en pleno rodaje de Bailando con las Estrellas en Madrid, la modelo expresó sus sentimientos en este momento tan particular. “La verdad es que recibí la noticia con mucha tristeza y sorpresa. Y lo primero que hice fue comunicarme con su familia y allegados de la empresa”, expresó la top model, todavía consternada por la información.

“Creo que Giorgio deja un sello imborrable en el mundo de la moda. Me siento una privilegiada de que me haya elegido, fue parte muy importante de mi carrera y de mi vida”, continuó antes de recordar el hito que los unirá para siempre: “Nos vistió a Alejandro y a mí para nuestro casamiento. Se va un grande de la moda, el rey Giorgio, y para mí, una persona muy querida", agregó.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier
Valeria Mazza y Alejandro Gravier con Giorgio Armani y su hija Taina

En su testimonio, Valeria reveló los proyectos que la unían al empresario al momento de su muerte. “Este año, Armani estaba cumpliendo cincuenta años como marca y se pusieron en contacto conmigo para pedirme permiso por unas fotos que van a salir en un libro muy especial que están haciendo. También me habían invitado al Festival de Venecia, que fue el sábado pasado, donde hicieron un evento increíble por los cincuenta años en el que no pude estar”, lamentó. Y expresó sus inquietudes de cara al próximo evento: “Ya estábamos organizando todo para el próximo 28 de septiembre en Milán, que iba a ser el desfile de él. La verdad es que ahora no sé qué pasará

Una vez que pudo procesar la noticia, Valeria acudió a sus redes sociales para dejarle unas palabras al diseñador. “Hasta siempre Giorgio, serás recordado por tu estilo, por tus diseños, dejás un sello imborrable en la moda”, comenzó en modo protocolar. Y continuó con un agradecimiento personalísimo: “Yo te despido con un Grazie porque me elegiste, aprendí mucho de tu clase, tu elegancia y tu simpatía".

El posteo de Valeria Mazza
El posteo de Valeria Mazza para despedir a Giorgio Armani

En sus palabras, que acompañó con instantáneas de su relación con el diseñador, repasó una alianza que quedará en la historia de la moda. “En mi memoria quedarán por siempre cada desfile, cada sonrisa tuya y con el gran amor que hiciste mi vestido de boda”, concluyó, haciendo mención a uno de los casamientos más recordados de la Argentina.

Así fue última aparición de Valeria Mazza en el universo Armani

Los ojos de la moda
Los ojos de la moda nuevamente se posaron en Valeria Mazza al arribar al desfile de Armani

Rostros expectantes, cámaras y flashes en la capital italiana de la moda. La ciudad latía con detenimiento en cada esquina, sabiendo que el universo de la alta costura tenía una cita impostergable. Hasta allí llegó Valeria Mazza, flanqueada por su hijo Benicio y su esposo Alejandro Gravier. No era una invitada más. Armani la había convocado personalmente, honrando la historia que ambos compartieron sobre los escenarios del diseño internacional.

A sus 53 años, la supermodelo argentina irrumpió con una mezcla de audacia y sofisticación. La entrada de Valeria, dueña de las miradas, fue un suspiro colectivo: vestía un conjunto sastrero azul marino, una blusa de tul transparente con aplicaciones florales y brillos, detalles que “acapararon las miradas”. ¿El atrevimiento? Unida la intención de transparencia y brillo sin perder el equilibrio de la elegancia. Era Valeria Mazza en plenitud, la madre de Balthazar, Tiziano y Taína, llevando a su hijo del medio, Benicio, a vivir uno de los grandes rituales de la moda europea.

En la primera fila, la familia Mazza-Gravier posó ante los flashes, sus sonrisas convertidas en parte del espectáculo. “Front row con los míos”, parecía decir cada gesto, cada mirada entre ellos. Alejandro Gravier optó por zapatos de vestir negros y un total look azul marino con chomba de seda. Benicio eligió el blanco para su atuendo, dos tapados superpuestos, haciendo eco a la modernidad y atemporalidad de las colecciones de Armani.

Valeria Mazza, acompañada por su
Valeria Mazza, acompañada por su hijo Benicio y su marido, Alejandro Gravier, en el front row del desfile de Armani

La modelo remató su look con un bolso plateado metalizado de la casa del diseñador, el bolso modelo Hobo estilo cápsula moon con efecto charol” —el guiño perfecto a una amistad tejida al calor de las pasarelas. ¿Era un adiós disfrazado de tributo? Las cámaras captaron el brillo, las texturas, el bolso cuidadosamente sostenido. El maquillaje, neutro, y los bucles dorados completaron la imagen: una Valeria Mazza radiante, lista para la alfombra roja europea, siguiendo todas las señales de las tendencias más elegantes y glamorosas.

La escena de la Fashion Week 2025 en Milán dibuja ahora una postal irremplazable. “La fashionista argentina no se quedó atrás en cuanto a las tendencias para looks elegantes y glamourosos y dio su mejor semblante ante las cámaras”. La pasarela, los embajadores de la moda, el homenaje directo a Giorgio Armani: todo quedó suspendido en el tiempo, envuelto por el eco inconfundible de una figura que ya es leyenda.

Valeria Mazza vestida por Armani a lo largo de los años

Valeria Mazza suele compartir en
Valeria Mazza suele compartir en sus redes sociales viejas imágenes de sus desfiles y Armani tiene un sitio especial
Armani no gustaba de trabajar
Armani no gustaba de trabajar con supermodelos, pero como él mismo lo aclaró alguna vez: "Valeria es Valeria"
La clásica postal de Valeria
La clásica postal de Valeria Mazza en la pasarela luciendo un vestido de Armani
Valeria Mazza lució durante décadas
Valeria Mazza lució durante décadas las creaciones de Armani

