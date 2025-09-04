La China Suárez mostró el picnic que armó para sus hijos en el jardín de su casa con postres y galletitas turcas

La China Suárez mostró el íntimo momento que compartió con sus hijos al aire libre (Instagram)

Hace días que la China Suárez disfruta de la visita de sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, a la ciudad de Estambul. Mientras vive a pleno su romance con Mauro Icardi, la actriz aprovechó la presencia de los pequeños y ocupó su tiempo en diferentes actividades y paseos bajo el verano turco. Y en medio del buen clima y la calidez de julio, festejó una tarde familiar con un picnic al aire libre, que se transformó en la postal más tierna de la semana para sus seguidores.

Mientras Mauro Icardi posteó un duro comunicado contra Wanda Nara, los periodistas y los medios argentinos, la actriz decidió alejarse del conflicto. A través de sus historias de Instagram, la China compartió con sus seguidores algunas postales de ese íntimo momento familiar. “Picnic con amor”, escribió sobre una fotografía en la que se la pudo ver junto a Rufina, Magnolia y Amancio, todos disfrutando el día bajo el sol turco. Los tres niños, con trajes de baño de colores vibrantes, y ella con un outfit total-black compuesto por musculosa y pantalón, se sentaron sobre una manta rayada extendida en el césped y rodeada de una variedad de platos para la ocasión. Sobre la tela apostaron a una propuesta variada: uvas verdes, tortas, gelatinas, macarons, papas fritas y palitos. Las opciones, pensadas para conquistar el gusto de los chicos, dejaron en evidencia el costado más dedicado y presente de la artista en la vida cotidiana de sus hijos.

El picnic no solo fue retratado en imágenes: la actriz también subió un breve video que se llevó todas las reacciones. Allí se la ve disfrutando junto a los pequeños cuando Amancio, el más chico del clan, la agasaja desde su ternura. El nene le da para probar uno de los snacks, y ella, con una sonrisa, responde: “Gracias, mi amor”. La devolución del niño fue inmediata y colmó de dulzura la escena. “Vos sos mi amor porque yo te amo, mamá”, expresó Amancio, logrando que la actriz lo abrace sin dudarlo mientras él continúa concentrado en su plato favorito.

La tierna postal familiar al aire libre

Para sellar la tarde, la exCasi Ángeles sumó otra imagen a sus historias de Instagram, en la que se la ve sentada al lado de Amancio, mientras él le muestra algo fuera del encuadre de la foto y ella lo acompaña, replicando el gesto. Al emotivo cuadro, la actriz le agregó un corazón rojo en forma de emoji, símbolo de lo que fue ese encuentro: amor, complicidad y entrega absoluta a la maternidad.

Estos gestos y postales dejaron en claro lo importante que es para Suárez conectar con sus hijos en este momento de su vida, a poco tiempo de su llegada a Turquía junto a Marcela Riviero, su abuela, y la niñera de los chicos. En este tramo, diferente a experiencias anteriores, la actriz decidió mantener un perfil más bajo. Se alejó del centro de atención mediático al que suele estar expuesta y prefirió compartir apenas una foto de los tres niños abrazados y sonriendo, acompañada por la frase “mi vida entera” y el emoji de un corazón, en un mensaje simple pero cargado de significado.

La actriz junto al menor de sus hijos, Amancio

Unos días después, la China abrió un poco las puertas de su rutina en Estambul y les mostró a sus seguidores a través de un collage algunas de las actividades compartidas en familia. En esas imágenes, tanto las jornadas de juegos, las meriendas y las salidas al aire libre, como los ratos de pileta, construyeron un álbum espontáneo donde los chicos fueron protagonistas absolutos.

La llegada de Icardi al hogar, ya plenamente integrado al Galatasaray tras su recuperación de una prolongada lesión, reforzó el clima de familia ensamblada que hoy vive la China en Turquía. Los niños alternaron horas de calidad solos con su madre y momentos junto al futbolista, que se sumó con naturalidad a las andanzas familiares. Las historias de Instagram y los videos publicados mostraron a todos compartiendo jornadas en la amplia piscina de la casa, con baños y juegos bajo el sol, así como salidas al aire libre y aventuras en el parque de diversiones.

La China Suárez mostró cómo disfrutó volver a ver a sus hijos desde su llegada a Turquía (Instagram)

La jornada familiar no fue solo un collage de picnic y tarde de parque. El álbum de recuerdos incluyó videos de los chicos Turquía subiendo a la montaña rusa, riendo a carcajadas y animándose a atracciones como el samba. Cada imagen y cada risa compartida confirmaron que la felicidad cotidiana y la complicidad familiar se convirtieron en la prioridad para la actriz en este tiempo lejos de la Argentina.