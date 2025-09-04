Teleshow

La China Suárez mostró el picnic que armó para sus hijos en el jardín de su casa con postres y galletitas turcas

En pleno verano en la ciudade Estambul, la actriz compartió postales y videos de una tarde al sol con Rufina, Magnolia y Amancio

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
La China Suárez mostró el íntimo momento que compartió con sus hijos al aire libre (Instagram)

Hace días que la China Suárez disfruta de la visita de sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, a la ciudad de Estambul. Mientras vive a pleno su romance con Mauro Icardi, la actriz aprovechó la presencia de los pequeños y ocupó su tiempo en diferentes actividades y paseos bajo el verano turco. Y en medio del buen clima y la calidez de julio, festejó una tarde familiar con un picnic al aire libre, que se transformó en la postal más tierna de la semana para sus seguidores.

Mientras Mauro Icardi posteó un duro comunicado contra Wanda Nara, los periodistas y los medios argentinos, la actriz decidió alejarse del conflicto. A través de sus historias de Instagram, la China compartió con sus seguidores algunas postales de ese íntimo momento familiar. “Picnic con amor”, escribió sobre una fotografía en la que se la pudo ver junto a Rufina, Magnolia y Amancio, todos disfrutando el día bajo el sol turco. Los tres niños, con trajes de baño de colores vibrantes, y ella con un outfit total-black compuesto por musculosa y pantalón, se sentaron sobre una manta rayada extendida en el césped y rodeada de una variedad de platos para la ocasión. Sobre la tela apostaron a una propuesta variada: uvas verdes, tortas, gelatinas, macarons, papas fritas y palitos. Las opciones, pensadas para conquistar el gusto de los chicos, dejaron en evidencia el costado más dedicado y presente de la artista en la vida cotidiana de sus hijos.

El picnic no solo fue retratado en imágenes: la actriz también subió un breve video que se llevó todas las reacciones. Allí se la ve disfrutando junto a los pequeños cuando Amancio, el más chico del clan, la agasaja desde su ternura. El nene le da para probar uno de los snacks, y ella, con una sonrisa, responde: “Gracias, mi amor”. La devolución del niño fue inmediata y colmó de dulzura la escena. “Vos sos mi amor porque yo te amo, mamá”, expresó Amancio, logrando que la actriz lo abrace sin dudarlo mientras él continúa concentrado en su plato favorito.

La tierna postal familiar al
La tierna postal familiar al aire libre

Para sellar la tarde, la exCasi Ángeles sumó otra imagen a sus historias de Instagram, en la que se la ve sentada al lado de Amancio, mientras él le muestra algo fuera del encuadre de la foto y ella lo acompaña, replicando el gesto. Al emotivo cuadro, la actriz le agregó un corazón rojo en forma de emoji, símbolo de lo que fue ese encuentro: amor, complicidad y entrega absoluta a la maternidad.

Estos gestos y postales dejaron en claro lo importante que es para Suárez conectar con sus hijos en este momento de su vida, a poco tiempo de su llegada a Turquía junto a Marcela Riviero, su abuela, y la niñera de los chicos. En este tramo, diferente a experiencias anteriores, la actriz decidió mantener un perfil más bajo. Se alejó del centro de atención mediático al que suele estar expuesta y prefirió compartir apenas una foto de los tres niños abrazados y sonriendo, acompañada por la frase “mi vida entera” y el emoji de un corazón, en un mensaje simple pero cargado de significado.

La actriz junto al menor
La actriz junto al menor de sus hijos, Amancio

Unos días después, la China abrió un poco las puertas de su rutina en Estambul y les mostró a sus seguidores a través de un collage algunas de las actividades compartidas en familia. En esas imágenes, tanto las jornadas de juegos, las meriendas y las salidas al aire libre, como los ratos de pileta, construyeron un álbum espontáneo donde los chicos fueron protagonistas absolutos.

La llegada de Icardi al hogar, ya plenamente integrado al Galatasaray tras su recuperación de una prolongada lesión, reforzó el clima de familia ensamblada que hoy vive la China en Turquía. Los niños alternaron horas de calidad solos con su madre y momentos junto al futbolista, que se sumó con naturalidad a las andanzas familiares. Las historias de Instagram y los videos publicados mostraron a todos compartiendo jornadas en la amplia piscina de la casa, con baños y juegos bajo el sol, así como salidas al aire libre y aventuras en el parque de diversiones.

La China Suárez mostró cómo disfrutó volver a ver a sus hijos desde su llegada a Turquía (Instagram)

La jornada familiar no fue solo un collage de picnic y tarde de parque. El álbum de recuerdos incluyó videos de los chicos Turquía subiendo a la montaña rusa, riendo a carcajadas y animándose a atracciones como el samba. Cada imagen y cada risa compartida confirmaron que la felicidad cotidiana y la complicidad familiar se convirtieron en la prioridad para la actriz en este tiempo lejos de la Argentina.

Temas Relacionados

China SuárezRufinaMagnoliaAmancioTurquíaPicnic

Últimas Noticias

Chechu Bonelli habló por primera vez tras su separación de Darío Cvitanich: “Estoy recuperando mi esencia”

Si bien la conductora se negó a explayarse y a dar detalles de la ruptura, expresó en breves palabras cómo se encuentra con esta situación

Chechu Bonelli habló por primera

Cachete Sierra y Fio Giménez a puro amor y baile en las playas de Miami

Tras confirmar la reconciliación, el actor y la bailarina se mostraron acaramelados frente al mar

Cachete Sierra y Fio Giménez

El sentido adiós de Valeria Mazza a Giorgio Armani: “Me siento una privilegiada de que me hayas elegido”

En diálogo con Teleshow, la supermodelo despide al diseñador que marcó una era y la tuvo como una de sus musas. El recuerdo de su último desfile en Milán, las fotos de sus mejores vestidos y los proyectos en común que quedaron en pausa tras la muerte del italiano

El sentido adiós de Valeria

El fuerte posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara, los periodistas y la TV: Se van cayendo las máscaras”

En un encendido mensaje en redes sociales, el futbolista del Galatasaray apuntó nuevamente contrar su expareja y denunció haber sido víctima de ataques mediáticos

El fuerte posteo de Mauro

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Las conductoras definieron los comensales que formarán parte de sus respectivas mesazas

Quiénes son los invitados de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mar del Plata: detuvieron por

Mar del Plata: detuvieron por venta de droga a un influencer que presumía lujos y viajes en avión privado

La justicia porteña indagó y procesó a 8 dirigentes gremiales que bloquearon a la pyme Lácteos Vidal

Cómo la sincronización entre cerebro y estómago se vincula con más riesgo de ansiedad y depresión

Reclamo contra el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad afuera del Congreso

Antes de las elecciones, Milei se reúne con inversores en Estados Unidos para ratificar su programa económico

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania solicitó ante la ONU

Ucrania solicitó ante la ONU el despliegue de una “misión militar de aliados sobre el terreno” para detener la invasión rusa

Elecciones en Jamaica: el primer ministro Andrew Holness se aseguró un tercer mandato en un clima de tensiones sociales

Donald Trump busca un fallo urgente sobre los aranceles en la Corte Suprema: “Estamos al borde de una catástrofe económica”

Sicario de Fernando Villavicencio declaró ante el FBI que Rafael Correa dio la orden, según la Fiscalía

Los mercados globales registran alzas mientras esperan datos clave de empleo en Estados Unidos

TELESHOW
Chechu Bonelli habló por primera

Chechu Bonelli habló por primera vez tras su separación de Darío Cvitanich: “Estoy recuperando mi esencia”

Cachete Sierra y Fio Giménez a puro amor y baile en las playas de Miami

El sentido adiós de Valeria Mazza a Giorgio Armani: “Me siento una privilegiada de que me hayas elegido”

El fuerte posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara, los periodistas y la TV: Se van cayendo las máscaras”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana