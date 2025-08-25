Los hijos de la China Suárez en viaje a Turquía: acuerdos, afectos y un destino compartido

La China Suárez compartió los últimos días los detalles de su nueva casa en Turquía

El aeropuerto resplandece bajo las luces frías y el bullicio inunda el ambiente. Allí, entre valijas y murmullos en distintas lenguas, se captura la escena que muchos fans esperaban: los hijos de la China Suárez ya viajaron a Turquía a reencontrarse con su madre y Mauro Icardi. La instantánea compartida por Facundo Ventura inmortaliza el instante. Rufina, Amancio y Magnolia —los tres hijos de la actriz y cantante— aparecen junto a su abuela, Marcela, y su niñera. Una postal de despedida, de ansiedad, de promesas de reencuentro.

“Esperando para viajar rumbo a Turquía”, reza la leyenda al pie de la foto difundida por Ventura. No es solo un viaje más: es el puente hacia una nueva vida. Mientras tanto, la China Suárez y Mauro Icardi ajustan los últimos detalles de su hogar en Estambul. Los días previos, la actriz y el futbolista aprovecharon el tiempo a solas y se enfocaron en preparar la nueva casa que los niños pronto invadirán con risas, juguetes y la energía de quienes todavía miran el mundo como una aventura.

Pero ¿cómo se vive una mudanza así, siendo niño? ¿Cómo se encajan tantos cambios, tantos vuelos, entre los deseos de madres y padres separados? Rufina, la mayor, tenía claro su norte: regresó a la Argentina para disfrutar los días con su papá, Nicolás Cabré, antes de comenzar el colegio en Estambul. Córdoba fue el escenario de ese reencuentro, donde también compartió momentos con la novia de Cabré, Rocío Pardo, quien sellará su relación con el actor en una boda anunciada para fin de año.

La imagen de los menores rumbo a Turquía, compartida por Facundo Ventura

En otro país, al borde del océano, Amancio y Magnolia pasaron los últimos días en Uruguay junto a su padre, Benjamín Vicuña. El actor, absorbido por el rodaje de una serie, sabe que solo los fines de semana le pertenecieron en exclusiva. Los vivió con intensidad, acompañado también por su actual pareja, Anita Espasandin, intentando atrapar cada instante perdido entre jornadas laborales y viajes fronterizos.

El entramado familiar se vuelve más complejo con los acuerdos sellados entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. Desde que el chileno revocó el permiso para salir del país, cada vuelo de los menores exige un nuevo pacto, avalado y detallado por abogados. Nada se resuelve de boca en boca, ya que como quedó en claro en ocasiones anteriores, entre los adultos no hay ningún tipo de comunicación directa y cualquier tema a tratar se hace a través de los abogados. La distancia entre ambos padres se mide en silencios y documentos notariales. El acuerdo definitivo parece, aun, cosa lejana.

Sobre los plazos y las rutinas, la agenda no da respiro. Según informaron Naiara Vecchio y Tatiana Schapiro, “Amancio y Magnolia deberán regresar a Argentina el próximo 20 de septiembre”. Todo es posible, salvo soslayar el calendario escolar. Rufina sí comenzará su ciclo lectivo en tierras turcas en cuestión de días, pero los más chicos seguirán, por ahora, el plan de estudios argentino. Se llevan tareas desde el colegio, intentan no perder la marcha ni la regularidad.

La China Suárez junto con sus hijos

Los trayectos de los hijos de ambos actores no se circunscriben solo a los traslados entre Buenos Aires y Estambul, sino que incluyen paradas intermedias y la coexistencia de tiempos alternos con cada uno de los padres mientras permanecen en la Argentina. “Viven parte del tiempo con la mamá de la China y otra parte con Benjamín Vicuña. Pero siguen teniendo acuerdos puntuales. Viajan, después vuelven y después se vuelve a encargar”, resumió Tatiana.

¿Será posible encontrar estabilidad en medio de tantas valijas, de tanto avión? ¿Podrán los lazos familiares sortear burocracias y kilómetros para volver a ser abrazo? Las respuestas se irán revelando en los próximos meses. Hoy, tres niños cruzan el océano para pisar Estambul, mientras padres y acuerdos se tejen en una trama todavía abierta.