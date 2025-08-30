Teleshow

El tierno video del reencuentro de la China Suárez con sus hijos y Mauro Icardi en Turquía: “Mis cositas lindas”

Luego de unos días de silencio mediático, la actriz mostró las postales de la semana con los niños y el futbolista. Piscina, montaña rusa y muchas sonrisas

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Guardar
La semana del reencuentro China Suárez con sus hijos y Mauro Icardi en Estambul

Fue una semana diferente para Eugenia La China Suárez en esta etapa de su vida con Mauro Icardi en Turquía. El lunes pasado vivió el ansiado encuentro con Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré-, Magnolia y Amancio -de su vínculo con Benjamín Vicuña- luego de un par de semanas de distancia y todo tipo de versiones respecto al futuro.

Los chicos arribaron con Marcela Riviero, la madre de Suárez, y su niñera. A diferencia de lo que nos tenía acostumbrados, la actriz eligió pasar estos días alejada de la exhibición mediática. Apenas una foto de los tres niños abrazados y a pura sonrisa y una frase -“mi vida entera”- y el emoji de un corazón para dejar en claro cuáles son las prioridades.

Sin embargo, este sábado Eugenia abrió un poco las puertas de su intimidad para mostrarle a sus seguidores un collage de las actividades que realizaron en familia. Con Mauro ya integrado al Galatasaray luego de su prolongada lesión, los niños repartieron el tiempo a solas con su madre y también hubo espacio para algunas actividades con el futbolista, tal como puede apreciarse en el video.

La primera foto del reencuentro
La primera foto del reencuentro de la China Suárez con sus hijos

La familia ensamblada se mostró en la amplia piscina de la casa en la que viven en Estambul, tanto como en salidas al aire libre, con la adrenalina que generan los parques de diversiones, en atracciones como la montaña rusa y el samba. El video es un compendio de risas, abrazos y complicidad, no solo entre la China y los niños, sino también con Mauro Icardi, que parece incorporarse naturalmente a la dinámica familiar. Para coronar, el abrazo de la madre y sus hijos al reencontrarse en el aeropuerto, la postal que dio inicio a estos días que serán inolvidables.

Eugenia tituló el video como “Mis cositas lindas”, una descripción de su estado de ánimo y una cita casi textual a “Cosita linda”, el nombre de la canción que eligió para musicalizarlo, interpretado por Elena Rose y Justin Quiles. La letra también refleja el estado de plenitud y enamoramiento y la exime de más palabras: Si vas de copiloto / Yo voy pa’ donde sea / Pa’ la luna me anoto / Dime si te gusta la idea / Te está pegando la brisa / Y yo te estoy mirando / La vida es bella y lo estás comprobando.

En medio de estos días de sosiego, la China recibió una declaración romántica de su novio, justo antes del día de furia del delantero que disparó artillería pesada contra su exesposa Wanda Nara y se burló de una derrota del clásico rival del Galatasaray. En el ambiente idílico en el que escriben su historia de amor, Mauro subió una serie de fotos en blanco y negro, donde se lo ve abrazando a la actriz en una salida a un restaurante, en un marco de miradas y los gestos de complicidad ocuparon el primer plano. “No fue casualidad, el destino nos eligió”, escribió, marcando un tono de declaración pública.

La foto romántica de Mauro
La foto romántica de Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía

Mientras tanto, y siempre que Suárez mantenga este perfil bajo, habrá que ver cómo sigue el itinerario de sus hijos en tierras otomanas. Según las últimas informaciones, Rufina permanecerá un tiempo prolongado en Estambul donde continuará sus estudios, mientras que Magnolia y Amancio retornarán en breve a la Argentina para vivir con su papá.

Cabe mencionar que, a diferencia de lo que ocurre con Cabré, con quien tiene una buena relación, las cosas entre la China y Vicuña atraviesan su etapa más crítica postseparación. “Es lamentable lo que está pasando. Con ella estando separados tuvimos durante años un arreglo armónico, flexible, de entendimiento, de cariño y de respeto. Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa, pero voy a seguir apostando por el entendimiento entre adultos, por el bien de los niños“, señaló recientemente el chileno en declaraciones a un medio de su país.

Temas Relacionados

China SuárezMauro IcardiRufina CabréMagnolia VicuñaAmancio Vicuña

Últimas Noticias

“Cachete” Sierra y Fio Giménez se mostraron juntos por primera vez luego de su reconciliación

La pareja, que se dio una nueva oportunidad hace un mes, viajó a los Estados Unidos y fue descubierta en Ezeiza. Luego, la bailarina publicó imágenes de ambos en sus redes sociales

“Cachete” Sierra y Fio Giménez

La reacción de Evangelina Anderson a los rumores de que dejaría Los 8 Escalones para sumarse a Masterchef Celebrity

La modelo se manifestó en sus redes sociales en medio de las versiones cada vez más fuertes que la ubican en el programa de Telefe que conducirá Wanda Nara

La reacción de Evangelina Anderson

El “baby boom” de la farándula argentina: embarazos y nacimientos que alegran el 2025

Con su anuncio en las últimas horas, Juana Repetto se suma a muchas figuras que esperan hijos o los tuvieron en este año. Aquí, dieciséis de los anuncios y las llegadas más notables

El “baby boom” de la

Mirtha Legrand sorprendió a Raúl Lavié en el show por su cumpleaños número 88: “Estás más joven que nunca”

La diva fue la invitada de honor del concierto con el que el cantor celebró su vida y su trayectoria. Cómo se originó la visita y las emotivas palabras de la Chiqui

Mirtha Legrand sorprendió a Raúl

Wanda Nara prepara el nuevo Masterchef Celebrity: sus exparejas que podrían sumarse y la figura que dijo que no

La conductora vuelve al centro de la escena con exigencias y preferencias que sacuden la previa del programa. Del reencuentro con Evangelina Anderson a la reunión que podría modificar el rumbo de la competencia

Wanda Nara prepara el nuevo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Violento choque entre dos motos

Violento choque entre dos motos en Ensenada: ambos conductores quedaron gravemente heridos

Misterioso crimen en La Matanza: las dudas en torno al asesinato de la joven que trabajaba como chofer de aplicación

¿El tiburón ballena es peligroso? La realidad detrás de las cicatrices que sufren por culpa de los humanos

Guillermo Francos rechazó que el Gobierno esté detrás de la filtración de audios y denunció una operación política

Pablo Quirno, secretario de Finanzas: “No se ha usado un solo dólar del FMI del programa que comenzó en abril”

INFOBAE AMÉRICA
¿El tiburón ballena es peligroso?

¿El tiburón ballena es peligroso? La realidad detrás de las cicatrices que sufren por culpa de los humanos

Margaret Atwood responde con ironía a la censura de “El cuento de la criada” en Edmonton, Canadá

Violentas protestas en Indonesia tras el atropello de un mototaxista por parte de la Policía: al menos tres muertos y dos Parlamentos regionales incendiados

Robbie Williams enfrentará una demanda por la autoría de “Angels”: los detalles del reclamo

Qué es el síndrome de Guillain-Barré, la enfermedad que paraliza al sistema nervioso

TELESHOW
“Cachete” Sierra y Fio Giménez

“Cachete” Sierra y Fio Giménez se mostraron juntos por primera vez luego de su reconciliación

La reacción de Evangelina Anderson a los rumores de que dejaría Los 8 Escalones para sumarse a Masterchef Celebrity

El “baby boom” de la farándula argentina: embarazos y nacimientos que alegran el 2025

Mirtha Legrand sorprendió a Raúl Lavié en el show por su cumpleaños número 88: “Estás más joven que nunca”

Wanda Nara prepara el nuevo Masterchef Celebrity: sus exparejas que podrían sumarse y la figura que dijo que no