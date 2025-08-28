La felicidad de la China Suárez tras reunir a sus hijos en Estambul: abrazos y sonrisas bajo el sol

La actriz compartió una tierna foto de sus hijos a poco tiempo de su reencuentro en Turquía (Instagram)

Hace tiempo ya que la China Suárez experimenta su nueva etapa en Turquía, donde los pintorescos paisajes a metros del Bósforo y los lujos de la mano de Mauro Icardi abundan. Pero, en medio de estos momentos, la actriz tuvo la oportunidad de encontrarse con quienes más anhela: sus tres hijos. Luego de pasardos semanas separados, volvió a reunirse con los pequeños en Estambul y, en medio de la emoción del momento, lo compartió en las redes sociales.

Desde sus historias de Instagram, la artista publicó una postal que resume todo. En la imagen se puede ver a Rufina, Magnolia y Amancio, fruto de sus relaciones con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, disfrutando del jardín, entre risas y juegos, bajo la mirada atenta de su madre. “Mi vida entera”, escribió, acompañando la frase con un emoji de corazón rojo y dejando en claro cuáles son sus prioridades.

El reencuentro en tierras turcas se convirtió rápidamente en tema dominante para el público y el mundo del espectáculo, que había seguido de cerca cada paso de la mudanza. Suárez pudo volver a abrazar a los tres nenes después de días de distancia. Por el momento, Rufina, todo indicaría que se quedaría en Estambul para continuar con sus estudios luego de una breve visita a su papá, mientras que los más pequeños permanecerán en la ciudad únicamente por unos días, a modo de visita temporal. Así, entre valijas, vuelos y abrazos, la familia pudo reencontrarse tras cruzar océanos.

La llegada de los hijos de la China mantenía en vilo a la prensa y a sus seguidores. Antes del reencuentro, el periodista Facundo Ventura capturó la escena de los chicos en el aeropuerto, listos para embarcar junto a su abuela, Marcela, y la niñera. “Esperando para viajar rumbo a Turquía”, escribió sobre la foto compartida en redes, relatando así la previa de un viaje fundamental para la familia.

Mientras tanto, la actriz y el futbolista aprovecharon los días previos al reencuentro para ultimar detalles en la casa de la capital turca. Compras, ajustes y preparativos formaron parte de la rutina de la pareja, con la expectativa de transformar el hogar en un espacio apto para los chicos, lleno de juguetes y esa energía que solo los niños saben aportar.

En el trasfondo del viaje se movieron agendas y afectos. Rufina decidió regresar primero a Argentina para pasar tiempo con su papá, Cabré, antes de comenzar el colegio en Estambul. La ciudad de Córdoba fue el escenario elegido para convivir y también para compartir momentos con Rocío Pardo, la novia de Nicolás, quien prepara su casamiento con el actor para fin de año.

A la hora de viajar a Turquía, los tres hermanos fueron acompañados por su abuela, Marcela, y una niñera (Instagram)

Por su parte, los dos más chicos pasaron sus últimos días en Uruguay, acompañando a su papá en los breves recesos que le permiten las exigencias del rodaje de una serie. Los fines de semana quedaron reservados para ellos, compartidos también con Anita Espasandin, la actual pareja del actor, que se sumó a los planes familiares y los paseos.

En medio de mudanzas, reencuentros y despedidas, Eugenia Suárez logró finalmente reunir a sus tres hijos en Turquía y la felicidad se adueñó de una tarde bajo el sol. Juntos, transformaron la rutina en una fiesta íntima, con risas y juegos que llenaron de vida su nuevo hogar. Para la actriz, el verdadero lujo está en el abrazo de sus hijos y la cotidianeidad compartida, sin importar las distancias ni los cambios.