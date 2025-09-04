Teleshow

Gastón Soffritti recordó los ataques de pánico que sufrió en pleno éxito de su carrera: “No sabía dónde estaba”

El actor contó que atravesó un cuadro de ansiedad cuando tenía apenas 20 años y resaltó la importancia de hablar de salud mental

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
Gaston Soffritti dio a conocer que vivió un ataque de pánico en uno de los momentos claves de su carrera (Puro Show - El Trece)

En el mundo del espectáculo, cada vez son más las figuras que se animan a hablar abiertamente sobre la salud mental. Gastón Soffritti, reconocido por una trayectoria que se inició desde la infancia, se sumó a revelar experiencias personales que vivió en momentos decisivos de su carrera. El actor, que se consolidó en la pantalla con papeles en tiras exitosas, ofreció una entrevista al equipo de Puro Show (El Trece) en la que repasó el lado menos visible del éxito, recordando lo sucedido mientras grababa Graduados, la exitosa ficción de 2012, y compartió cómo aprendió a pedir ayuda.

Durante la charla, Soffritti se mostró sincero al confesar: “Mientras grababa Graduados tuve ataques de pánico. Esas cosas pasan cuando mejor te está yendo, no cuando peor te está yendo. Creo que pasa eso porque cuando estás abajo no hay más abajo, pero cuando estás arriba es difícil de manejar, porque el éxito es algo muy efímero”.

Más allá de sus logros profesionales, remarcó que el reconocimiento público no es condición suficiente para una vida plena: “Venía de cosas más fuertes y parecía que tenía todo, pero eso no alcanza para vivir y estar bien. Tuve una situación en la que me di cuenta de que estaba mal: me perdí a 20 cuadras de mi casa, tuve un ataque de pánico y no sabía dónde estaba”. El relato sorprendió no solo por la crudeza de la imagen, sino también por el mensaje que dejó acerca de la importancia de reconocer los propios límites, incluso cuando todos aplauden.

El actor se sinceró sobre
El actor se sinceró sobre los problemas de salud mental (Instagram)

En sus palabras, la salida no fue mágica ni instantánea. Y el exintegrante Patito Feo remarcó: “Para poder salir de eso hice mucha terapia, alternativas y tradicionales, como también laburar la cabeza”. El actor valoró el rol fundamental de los tratamientos y del acompañamiento psicológico, tanto para él como para cualquiera que atraviese situaciones similares. Subrayó la importancia de hablar de salud mental sin prejuzgar ni estigmatizar: “Es fundamental que se hable de esto. En algún momento estábamos considerados como locos los que nos pasaban esas cosas. Esta semana salió un estudio que dice que uno de cada siete personas tiene problemas con la salud mental, no es joda. Es un tema que se tiene que hablar mucho más de lo que se habla, desde los colegios, desde la base”.

Al reflexionar sobre la presión que muchas veces recae sobre quienes trabajan desde chicos, Soffritti hizo foco en la importancia de contar con profesionales en ámbitos laborales y educativos: “En la mayoría de los lugares en los que laburás siempre hay presiones incontrolables y no hay un psicólogo en todos lados, más cuando sos chico. Es fundamental que se empiece a tratar esto en serio”. Su llamado fue directo para que el tema deje de ser tabú y para que los adolescentes y jóvenes dispongan de respaldo profesional al atravesar etapas críticas.

Gastón Soffritti se sinceró sobre los momentos más difíciles que atravesó en su carrera

Las declaraciones del actor no son nuevas. Hace algunos años, en una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, Soffritti ya había compartido algunas pinceladas de lo vivido. En ese entonces, habló de “un proceso ahí medio oscuro donde la pasé bastante mal y no terminaba de reconocerme a mí mismo”, recordando cómo se sentía durante los episodios de ansiedad. “Era fuerte, sí. Y volver a mi casa y sentir ese vacío de soledad. En mi caso no era que me ahogaba ni creía que me iba a morir; creía que me había vuelto loco. A mí me había agarrado por ese lado. Como que sentía que no volvía de esa. Yo estaba muy pasado de rosca por la cantidad de horas de trabajo, de lo que vivía. De lunes a viernes grababa mil horas, me iba el fin de semana a laburar, hacía boliches en el Interior, viajaba, me iba de gira, dormía mal, comía mal. Hacía todo mal, básicamente”.

Temas Relacionados

Gastón SoffrittiGraduadosAtaques de pánicoAnsiedadPuro Show

Últimas Noticias

Ximena Capristo reveló el motivo de su pelea con Eliana Guercio: “Era mi amiga, pero hizo una mala jugada”

La panelista de SQP expuso detalles desconocidos sobre la ruptura con la exvedette. Su testimonio destapa secretos de una amistad rota por la traición y el dolor

Ximena Capristo reveló el motivo

El conmovedor encuentro entre José Bianco y el hermano de un joven que murió en un accidente: “Quería trasmitirles que no sufrió”

En un emotivo momento al aire, el meteorólogo habló en Perros de la calle por primera vez con Federico Tanuscio, hermano del joven fallecido en Palermo en 2010 en un siniestro vial. El video

El conmovedor encuentro entre José

El encuentro de Ángel de Brito y Lucía Galán en Londres: “Te amo”

El conductor y la cantante se encontraron en la capital inglesa para pasar un día a puro sol, música y amistad

El encuentro de Ángel de

El incómodo momento de Emilia Mernes durante su concierto en México: “Me ofende”

La cantante intentó animar a su público en el último show que dio, pero las cosas no salieron como esperaba y se volvió viral en las redes

El incómodo momento de Emilia

La gran desilusión de Felipe Fort que no puede ocultar: “Me dijeron que no”

El heredero de la histórica fábrica de chocolates reveló que la gerencia rechazó una de sus grandes apuestas

La gran desilusión de Felipe
ÚLTIMAS NOTICIAS
El PBI crecerá por debajo

El PBI crecerá por debajo del 5,5% que proyecta el Gobierno, según los analistas que releva el BCRA

El Senado aprobó un proyecto que pone límites al Presidente en el uso de los DNU

Científicos estudian la influencia del cambio climático en las decisiones de migración a nivel global

Cayó “El Gordo Lautaro” por entregarle el arma a los adolescentes que asesinaron a Rita Suárez en La Matanza

Imputaron a la pareja que tenía el cuadro robado por los nazis: quedaron en libertad, pero con restricciones de la Justicia

INFOBAE AMÉRICA
Quién es Bill Maeda, el

Quién es Bill Maeda, el entrenador hawaiano que venció al cáncer y se convirtió en referente del fitness y la longevidad

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron mira a su izquierda ante la inminente caída del gobierno de François Bayrou

Rusia y China estrechan su relación: Putin eliminó visados para ciudadanos chinos en reciprocidad con Beijing

Polémica en Chile por una red de bots que atacó a dos candidatas presidenciales: “Promueven el odio”

La UE repudió la muerte de trabajadores humanitarios en Ucrania por un ataque ruso en Chernígov

TELESHOW
Ximena Capristo reveló el motivo

Ximena Capristo reveló el motivo de su pelea con Eliana Guercio: “Era mi amiga, pero hizo una mala jugada”

El conmovedor encuentro entre José Bianco y el hermano de un joven que murió en un accidente: “Quería trasmitirles que no sufrió”

El encuentro de Ángel de Brito y Lucía Galán en Londres: “Te amo”

El incómodo momento de Emilia Mernes durante su concierto en México: “Me ofende”

La gran desilusión de Felipe Fort que no puede ocultar: “Me dijeron que no”