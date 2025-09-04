El recuerdo de Wanda Nara y Mauro Icardi a Giorgio Armani: un encuentro glamoroso, una foto partida y una frase icónica

Wanda Nara y Mauro Icardi saludaron a Giorgio Armani en la Semana de la Moda en Milán en 2018 (Video: Instagram)

Este jueves se conoció la triste noticia del fallecimiento de Giorgio Armani, el célebre diseñador italiano que marcó a fuego la historia de la moda mundial. Las redes sociales se poblaron de mensajes, imágenes y recuerdos de figuras del espectáculo que quisieron dedicarle un sentido homenaje. Entre ellos sobresalieron los posteos de Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes se expresaron de manera individual, aunque ambos eligieron la misma fotografía para recordarlo.

Las imágenes dejaron ver un encuentro compartido de la expareja con el diseñador en 2018, durante la Semana de la Moda en Milán. En aquella oportunidad, Armani saludó con un efusivo abrazo a Wanda y a Mauro, luego de tomarse varias fotografías juntos, que ambos inmortalizaron en sus cuentas de Instagram.“Conociendo al número uno. Icono para siempre”, fue el comentario que acompañó junto al video del momento en el que se conocieron.

Este jueves, Mauro, actual futbolista del Galatasaray, eligió recortar la foto para dejar visible solo el instante en que se muestra junto al creador. Wanda, por su parte, recurrió al mismo recurso, destacando el momento en que también ella abraza al diseñador desde el lado opuesto. Estas imágenes, reveladoras del mismo evento, mostraron por separado la proximidad de cada uno al artista en aquel instante significativo.

Mauro Icardi recordó a Giorgio Armani con una foto icónica (Instagram)

El posteo de Icardi incluyó, además, un breve video tomado ese mismo día. Las imágenes registran el saludo efusivo con Armani, en las que se los ve fundirse en un abrazo cordial. El futbolista acompañó la publicación con palabras escritas en inglés. Primero expresó que el mundo había perdido a un gigante y citó al diseñador con una frase reconocida: “Tener elegancia no significa atraer atención sino ser recordado”. El texto remarcó la admiración y el impacto personal del encuentro, resaltando el legado que el creador dejó en quienes se cruzaron en su camino.

Wanda Nara también sumó una imagen tomada durante el mismo encuentro. Eligió recordar a Armani con la misma frase, aunque en

Wanda Nara homenajeó al diseñador Giorgio Armani, fallecido este jueves a los 91 años (Instagram)

español: “Tener elegancia no significa llamar la atención sino ser recordado”. Cerró el mensaje con las siglas Q.E.P.D., transmitiendo respeto por la partida del diseñador. De este modo, ambos rindieron tributo utilizando recuerdos personales y apelando a la sensibilidad de sus seguidores. Los homenajes de Nara y de Icardi, aunque realizados por separado, confluyeron en la elección de la memoria y la imagen para despedir a una figura central de la moda que supo dejar una marca profunda en distintos ámbitos de la cultura y el espectáculo.

La noticia de la muerte de Giorgio Armani movilizó al mundo de la moda y el espectáculo en general, generando una ola de homenajes por parte de personalidades y seguidores que valoraron su influencia. El fallecimiento, confirmado oficialmente por su casa de moda, informó que Armani partió en su residencia, a los 91 años, después de haber atravesado una enfermedad cuya naturaleza no trascendió. La firma comunicó que estaba en preparación un evento para conmemorar los 50 años de la marca Giorgio Armani durante la próxima Semana de la Moda de Milán.

Mauro Icardi recordó a Giorgio Armani y borró a Wanda Nara del video

Para su último adiós se contempla instalar una “funeral chamber” en Milán para permitir el acceso del público a su último adiós, seguido por una ceremonia privada aún sin fecha definida.

A lo largo de su vida, Giorgio Armani imprimió un sello inconfundible en la industria gracias a una visión innovadora y la creación de siluetas relajadas. Considerado el responsable de transformar la sastrería masculina a partir del traje desestructurado, propuso una idea de “elegancia silenciosa” que influyó no solo en la moda italiana sino también en el vestuario profesional y las pasarelas globales. Su análisis del vestir femenino se tradujo en blazers y pantalones especialmente adaptados al cuerpo de las mujeres, estableciendo nuevas reglas respecto a la autoridad y la estética. Desde finales de los años setenta, su influencia construyó un nexo directo con celebridades y el cine internacional, solidificando su posición como referente global.

Armani nació en Piacenza el 11 de julio de 1934, en una familia trabajadora marcada por los años de la Segunda Guerra Mundial. Las privaciones de la posguerra determinaron su enfoque austero y funcional, elementos visibles en su obra desde los inicios. Compartió su infancia con su hermano Sergio y su hermana Rosanna, en un entorno donde la restricción configuró costumbres y valores.

A un año de la muerte de Diego Maradona, Giorgio Armani diseñó una camiseta para el Napoli, de Italia, equipo en el que el ídolo del fútbol mundial se destacó (Instagram)

A diferencia de muchos colegas, Armani decidió mantener el control creativo y la propiedad absoluta de su firma. Esta independencia potenció la expansión de su imperio más allá del prêt-à-porter. Incursionó en perfumes, accesorios, decoración, gastronomía y hotelería. Su visión alineó lo estético y empresarial en cada uno de estos sectores, sin depender de grandes multinacionales ni ceder el rumbo de sus creaciones.

Su pasión por el deporte lo llevó a tender puentes entre la moda y el atletismo. Vestir a la selección italiana en Juegos Olímpicos y a clubes como Chelsea y Real Madrid fue parte de esa estrategia, llevando su marca a nuevos escenarios. Tras la muerte de Diego Maradona en 2020, el Napoli lució una camiseta diseñada por Emporio Armani para homenajear al ídolo argentino. La pieza, bautizada como “Maradona Game”, mostró el rostro y la huella dactilar del astro, en una edición limitada que evidenció la sensibilidad y la capacidad del diseñador para interpretar símbolos culturales de alto impacto.