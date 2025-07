El tierno video de la esposa de Maxi López con su hija Elle

Daniela Christiansson y Maxi López anunciaron en sus redes sociales que están esperando su segundo hijo y desde ese momento las redes sociales de Daniela se convirtieron en un diario, en un registro de este momento que están transitando junto al exfutbolista.

Un breve video encierra el universo de ternura que se vive en su hogar. En las imágenes, la modelo aparece parada, con el cabello recogido en una colita baja, un top de color blanco, pero toda la atención recae en su abdomen. La incipiente panza de embarazada deja entrever la felicidad de una nueva vida en camino.

Junto a ella, la pequeña Elle, la primera hija del matrimonio, despliega un gesto que desarma cualquier corazón: posa su rostro con suavidad sobre el vientre de su madre, y besando la panza le da la bienvenida, tal vez sin entender del todo, pero ya amando a su futuro hermano. Esa dulzura sin palabras parece calar la pantalla, como si quisiera contagiar a todos los que observan el video. ¿Acaso hay algo más fuerte que el amor de una hermana mayor que empieza a descubrir su rol?

El video, lejos de estar sobrecargado, solo lleva tres emojis de corazón blanco. Suficiente para expresar lo que quizá las palabras no alcanzan: emoción, esperanza y cariño. Nada más. Nada menos. La felicidad de Daniela resulta contagiosa. Una sonrisa sincera, un brillo especial en los ojos, y ese silencio de redes que dice mucho más que cualquier declaración formal. ¿No es acaso en estos gestos cotidianos donde se revela la verdadera intimidad de una familia?

Allí, en pocos segundos, se resume un cambio de vida. La llegada de un nuevo hijo que, sin haber nacido aún, ya es celebrado y esperado con el amor de su madre y el enternecimiento de su hermana. En medio de la expectativa pública, una historia privada florece a su propio ritmo, envuelta de ternura y esperanza.

Semanas atrás, el primer trimestre llegó a su fin y la modelo sueca reflexionó sobre este tiempo. “Cumplí 16 semanas de embarazo. Y por primera vez en mucho tiempo… siento que la energía me vuelve de a poquito”, escribió Christiansson en su publicación, aludiendo al alivio tras un comienzo difícil.

Daniela y Elle durante sus últimas vacaciones (Foto: Instagram)

La modelo describió el primer tramo del embarazo como un período en el que le resultó complicado conectar consigo misma: “El primer trimestre no fue nada fácil. Estaba agotada, con náuseas, y con una nena de 2 años, no tenía el tiempo ni la energía para conectarme conmigo misma”. Además, señaló que si bien quiso mantener la actividad física, muchas veces su cuerpo no acompañó: “Supe estar muy activa (claramente la vida con una toddler se vive suficientemente activa), pero no siempre tenía la energía para hacer ejercicio y moverme. Ahora siento esa energía de a poco. ¿Será que llega el famoso ‘glow’ del embarazo?”

En una segunda parte de su posteo, Christiansson detalló cómo buscó reencontrarse con el bienestar dedicando pequeñas rutinas de autocuidado: “Hoy, durante la siesta de Elle, me tomé este tiempo: 20 min de ejercicio prenatal, 5 min de ejercicios de Kegel, 5 min de meditación. Un momento para respirar, moverme y reenfocarme.”

La modelo también reflexionó sobre la importancia de generar y proteger esos espacios personales, así como la necesidad de adaptarse a los cambios: “Ahora que las vacaciones pasaron y mi familia se fue, me prometo guardar estos momentos preciados cada día, para mí. Un poco de deporte, comida saludable (aunque los gustos cambian), meditación diaria para conectar con las emociones, respirar, renovar la motivación. No es tan constante como quisiera, pero no importa, así es la vida!”