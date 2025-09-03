Las increíbles imágenes de las vacaciones de Ángel de Brito en Europa: “Ahora, Londres”

Ángel de Brito compartió en Instagram su viaje por Europa con fotos de paisajes y momentos personales (Video: Instagram)

La estancia de Ángel de Brito en el continente europeo se destaca por las fotos de paisajes y lugares históricos que él mismo muestra en su Instagram. El conductor invirtió un buen tiempo de su estadía para compartir en sus redes sociales una exclusiva galería visual de su periplo por distintas ciudades, con especial foco en la capital británica.

En su habitual tono descontracturado, el periodista permitió a sus seguidores acompañarlo a través de fotos y postales urbanas que retratan la vida cotidiana y los paisajes emblemáticos de su recorrido. Según mostró, el viaje incluyó referencias culturales, paradas gastronómicas y momentos de ocio en espacios reconocidos de Reino Unido. “Ahora, Londres”, escribió en su perfil.

El itinerario europeo de Ángel quedó reflejado en una secuencia de imágenes que comenzó en los pasillos de un aeropuerto extranjero. La primera de las postales muestra el fuselaje naranja y blanco de un avión de easyJet, símbolo de las aerolíneas que conectan las principales ciudades del Viejo Continente.

El conductor subió imágenes de su paso por Londres

Ya instalado en su asiento, el conductor fue retratado sosteniendo el libro “Adentro”, obra de la periodista Mercedes Funes. Entre traslados, el periodista documentó una escala en el London Luton Airport, una de las terminales aéreas de mayor tráfico en el sur de Inglaterra.

El registro personal incluyó detalles del cotidiano: una botella de gaseosa, autos, calles y enclaves distintivas de Londres, además de las típicas vistas con autobuses altos, taxis distinguidos y el río Támesis que divide la ciudad en dos.

Uno de los puntos destacados fue la visita al musical Hamilton, instalado desde hace varias temporadas en el West End londinense. El afiche luminoso de la producción se volvió un testimonio del recorrido artístico de De Brito, que se sumó así a las miles de personas que cada año acuden a los grandes espectáculos teatrales del país.

El conductor documentó su recorrido por Londres, mostrando cultura, gastronomía y vida urbana

Durante el paseo, también se acercó a la zona del Palacio de Buckingham, residencia oficial de la monarquía británica y sitio emblemático para el turismo internacional. Las publicaciones incluyeron varias selfies en distintos puntos de la ciudad, como, por ejemplo, en una avenida comercial londinense, con tiendas y banderas nacionales al fondo.

El periodista también capturó panorámicas del área identificada digitalmente como London Bridge, donde se distingue la arquitectura característica del barrio y las obras en construcción. Los paisajes urbanos bajo cielos nublados —clima recurrente en el sur de Inglaterra durante septiembre— y en la documentación de detalles arquitectónicos, calles y fachadas del centro comercial, fueron claves en el recorrido de Ángel.

Al momento de comenzar su viaje por Europa, de Brito compartió en su feed de Instagram un video de sus primeros momentos caminando por Madrid, primera escala de sus vacaciones. El periodista siguió recorriendo España, donde contó con paradas en la Ciudad Alta, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria; Formentera, una isla española en el Mediterráneo, la más pequeña de las Baleares, situada al sur de Ibiza y Pollensa, un pueblo del norte de la isla de Mallorca.

Al momento de mostrar su destino en las redes, escribió: “Estaba esperando mucho estas vacaciones, las primeras del año. ¿Qué mejor que viajar con mi amor y con mis amigos? ¿Qué mejor que arrancar en este lugar?”. Así, dejó en claro la importancia de este viaje y también que no iba solo: según la pista que dejó, lo acompaña Javier Medina, su pareja, el estilista con quien está casado desde hace seis años, además de algunos amigos cercanos.

El periodista revela detalles de su relación con Javier Medina y la importancia de sus vacaciones junto a amigos y pareja

Sobre su relación con Javier, de Brito suele ser bastante reservado. Rara vez da detalles o expone escenas de la intimidad, pero este año, en una charla relajada con Carmen Barbieri en su programa Mañanísima (Eltrece), se animó a abrir un poco más la puerta de su vida privada. La conductora quiso saber si discutían a menudo, y él respondió con naturalidad: “Sí, discutimos todo el tiempo, obvio. Yo como me muestro en la tele soy más o menos en la vida. Cuando hay que discutir discuto, no grito ni tiro cosas, no está en mi personalidad, soy re tranquilo. Tengo mamá, papá, hermanas, por suerte. Soy familiero”. Así, dejaron en claro que, lejos del escándalo o la tensión, lo que prima es un vínculo real, con sus idas y vueltas, pero marcado por la tranquilidad y el apego familiar.