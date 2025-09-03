Teleshow

La contundente respuesta de Emilia Attias a los rumores de embarazo

Mientras disfruta de sus planes junto a su hija Gina, la actriz abordó las especulaciones sobre su maternidad con una estrategia sorprendente

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Guardar
Emilia Attias sigue disfrutando de su hija Gina y aclaró con humor que no está embarazada

La respuesta de Emilia Attias a los persistentes rumores sobre un posible embarazo sorprendió a sus seguidores en redes sociales. La actriz y modelo, actualmente en pareja con Guillermo Freire, optó por una estrategia poco convencional para abordar las especulaciones: compartió en su cuenta de Instagram una imagen del vidrio trasero de un automóvil, donde se leía en inglés la frase “No baby on board, so please feel free to run into me” (“No hay bebé a bordo, así que sentite libre de chocame”).

Emilia Attias responde con ironía
Emilia Attias responde con ironía a los rumores de embarazo y aclara su situación actual

La publicación, que incluyó además una serie de reflexiones y fragmentos de su rutina diaria, provocó una inmediata reacción entre quienes la siguen, quienes interpretaron el mensaje como una respuesta irónica a los comentarios sobre su maternidad. La ironía del cartel no pasó desapercibida y se convirtió en el centro de la conversación en la plataforma, atenta a cada paso sentimental de la actriz luego de su ruptura con el Turco Naim.

Con este gesto, Emilia Attias no solo recurrió al humor para enfrentar los rumores, sino que también dejó claro que, por el momento, las versiones sobre un embarazo no tienen fundamento y se mantienen en el terreno de la especulación.

Emilia Attias, el Turco Naim y los caminos separados

La reacción de Emilia Attias al enterarse de la nueva relación del Turco Naim

La noticia sobre la nueva relación sentimental de Turco Naim sorprendió a Emilia Attias durante una entrevista en vivo, donde la actriz se enteró al aire del romance de su expareja con la cineasta Tamae Garateguy. La reacción de Attias, quien lleva más de un año separada del humorista tras dos décadas de relación y una hija en común, dejó en evidencia su disposición a priorizar la armonía familiar y el bienestar de su hija Gina, de ocho años.

Durante su participación en el programa Implacables (El Nueve), la cronista consultó a Emilia Attias sobre los rumores recientes que vinculaban a Turco Naim con una directora de cine. La actriz, visiblemente sorprendida, respondió de inmediato sobre el vínculo con su expareja: “Él es excelente padre. Lo adoro y lo voy a amar siempre como persona. Tenemos una relación que va mejorando, después de lo que pasó, que pueden imaginarse que no es fácil”.

El nuevo amor del Turco
El nuevo amor del Turco Naim, la cineasta Tamae Garateguy, según informaron en Lam

Esta declaración, emitida en directo, reflejó la voluntad de Attias de mantener una relación cordial y constructiva con el padre de su hija, a pesar de las dificultades propias de una separación prolongada. Al referirse específicamente al nuevo romance de Turco Naim, Emilia Attias admitió desconocer la noticia y expresó su deseo de felicidad para él: “No sabía eso. ¡Ojalá! Ojalá que sea una persona muy feliz. Siempre lo voy a apoyar con todo”. Además, subrayó la importancia de la comunicación y la cooperación en la crianza compartida: “Tenemos comunicación y somos un equipo familiar desde otro punto de vista”. Estas palabras evidenciaron el esfuerzo consciente de la actriz por preservar un ambiente de respeto y colaboración, tanto en lo personal como en lo familiar.

Emilia Attias y su hija
Emilia Attias y su hija Gina disfrutaron de París, en un reciente viaje

En cuanto a su situación sentimental actual, Emilia Attias se refirió a su relación con el empresario Guillermo Freire. Aunque evitó profundizar en detalles sobre la convivencia, sí reconoció el buen momento que atraviesa: “No convivimos, tenemos una relación muy hermosa. Paso a paso, conociéndonos. Estoy muy feliz”. Esta nueva etapa, iniciada hace algunos meses, se ha desarrollado lejos de la exposición mediática, permitiendo a la actriz enfocarse en su bienestar personal.

Por el lado de Turco Naim, la información sobre su vínculo con Tamae Garateguy fue difundida por Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV). Ochoa relató que el humorista y la cineasta comenzaron a frecuentar el mismo bar desde hace poco más de un mes, y que el acercamiento se habría dado en el marco de un proyecto profesional. Según el panelista, “Se conocieron por un proyecto, empezaron a reunirse y él está apostando de nuevo al amor”.

Temas Relacionados

Emilia AttiasTurco NaimGuillemo FreireTamae GarateguyLam

Últimas Noticias

La provocativa frase de Mauro Icardi con una foto de la China Suárez en bikini desde la piscina de su mansión

El futbolista comenzó el día con un comentario que encendió las redes sociales

La provocativa frase de Mauro

Viaje al corazón de Malevo, el grupo que llevó el malambo por el mundo y sueña con conquistar al público argentino

En diez años de carrera, la compañía brilló en escenarios tan diversos como Dubai, Nueva York y Montecarlo, entre tantos otros. A su regreso de China, el director Matías Jaime le cuenta a Teleshow los secretos de un espectáculo con ADN gauchesco y alcance internacional

Viaje al corazón de Malevo,

La profunda emoción de Coco Carreño al recordar a su papá que murió hace 5 años por Covid: “No merecía irse así”

Con dolor y nostalgia, el cocinero evocó la figura de su padre, quien falleció durante la pandemia

La profunda emoción de Coco

El lado íntimo de Wanda Nara tras su regreso de México: el nuevo integrante de la familia

La empresaria volvió a su departamento en el Chateau Libertador y sorprendió a los seguidores con las imágenes de un animalito caminando por el living

El lado íntimo de Wanda

La visita de Lionel Messi a Nico Vázquez en fotos: el encuentro en camarines y la historia de una amistad

El futbolista asistió al teatro Lola Membrives para ver al actor en Rocky y generó una revolución a cada paso

La visita de Lionel Messi
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de pollo al jengibre,

Receta de pollo al jengibre, rápida y fácil

Pablo Quirno ratificó el régimen cambiario: “No hay ninguna rotura del esquema de bandas”

Cambios en el mercado automotor: sólo el 1,6% de los autos nuevos vendidos en 2025 son de marcas chinas

Identificaron un agujero negro supermasivo que desafía las teorías sobre el origen del cosmos

Javier Timerman analizó las últimas medidas económicas: “Después de las elecciones va a haber que hacer un cambio”

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea advirtió sobre

La Unión Europea advirtió sobre una “alianza autocrática” tras la cumbre de Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un

La defensa del ex edecán de Jair Bolsonaro afirmó que dio pistas sólidas sobre la trama golpista

Sofia Coppola presentó en Venecia su documental sobre el proceso creativo de Marc Jacobs

Un atentado suicida en Pakistán dejó 13 muertos y al menos 30 heridos: el gobierno apunta a “terroristas apoyados por India”

Científicos descubrieron tres nuevas especies de anguilas eléctricas con descargas récord

TELESHOW
La provocativa frase de Mauro

La provocativa frase de Mauro Icardi con una foto de la China Suárez en bikini desde la piscina de su mansión

Viaje al corazón de Malevo, el grupo que llevó el malambo por el mundo y sueña con conquistar al público argentino

La profunda emoción de Coco Carreño al recordar a su papá que murió hace 5 años por Covid: “No merecía irse así”

El lado íntimo de Wanda Nara tras su regreso de México: el nuevo integrante de la familia

La visita de Lionel Messi a Nico Vázquez en fotos: el encuentro en camarines y la historia de una amistad