La contundente respuesta de Emilia Attias a los rumores de embarazo

Emilia Attias sigue disfrutando de su hija Gina y aclaró con humor que no está embarazada

La respuesta de Emilia Attias a los persistentes rumores sobre un posible embarazo sorprendió a sus seguidores en redes sociales. La actriz y modelo, actualmente en pareja con Guillermo Freire, optó por una estrategia poco convencional para abordar las especulaciones: compartió en su cuenta de Instagram una imagen del vidrio trasero de un automóvil, donde se leía en inglés la frase “No baby on board, so please feel free to run into me” (“No hay bebé a bordo, así que sentite libre de chocame”).

Emilia Attias responde con ironía a los rumores de embarazo y aclara su situación actual

La publicación, que incluyó además una serie de reflexiones y fragmentos de su rutina diaria, provocó una inmediata reacción entre quienes la siguen, quienes interpretaron el mensaje como una respuesta irónica a los comentarios sobre su maternidad. La ironía del cartel no pasó desapercibida y se convirtió en el centro de la conversación en la plataforma, atenta a cada paso sentimental de la actriz luego de su ruptura con el Turco Naim.

Con este gesto, Emilia Attias no solo recurrió al humor para enfrentar los rumores, sino que también dejó claro que, por el momento, las versiones sobre un embarazo no tienen fundamento y se mantienen en el terreno de la especulación.

Emilia Attias, el Turco Naim y los caminos separados

La reacción de Emilia Attias al enterarse de la nueva relación del Turco Naim

La noticia sobre la nueva relación sentimental de Turco Naim sorprendió a Emilia Attias durante una entrevista en vivo, donde la actriz se enteró al aire del romance de su expareja con la cineasta Tamae Garateguy. La reacción de Attias, quien lleva más de un año separada del humorista tras dos décadas de relación y una hija en común, dejó en evidencia su disposición a priorizar la armonía familiar y el bienestar de su hija Gina, de ocho años.

Durante su participación en el programa Implacables (El Nueve), la cronista consultó a Emilia Attias sobre los rumores recientes que vinculaban a Turco Naim con una directora de cine. La actriz, visiblemente sorprendida, respondió de inmediato sobre el vínculo con su expareja: “Él es excelente padre. Lo adoro y lo voy a amar siempre como persona. Tenemos una relación que va mejorando, después de lo que pasó, que pueden imaginarse que no es fácil”.

El nuevo amor del Turco Naim, la cineasta Tamae Garateguy, según informaron en Lam

Esta declaración, emitida en directo, reflejó la voluntad de Attias de mantener una relación cordial y constructiva con el padre de su hija, a pesar de las dificultades propias de una separación prolongada. Al referirse específicamente al nuevo romance de Turco Naim, Emilia Attias admitió desconocer la noticia y expresó su deseo de felicidad para él: “No sabía eso. ¡Ojalá! Ojalá que sea una persona muy feliz. Siempre lo voy a apoyar con todo”. Además, subrayó la importancia de la comunicación y la cooperación en la crianza compartida: “Tenemos comunicación y somos un equipo familiar desde otro punto de vista”. Estas palabras evidenciaron el esfuerzo consciente de la actriz por preservar un ambiente de respeto y colaboración, tanto en lo personal como en lo familiar.

Emilia Attias y su hija Gina disfrutaron de París, en un reciente viaje

En cuanto a su situación sentimental actual, Emilia Attias se refirió a su relación con el empresario Guillermo Freire. Aunque evitó profundizar en detalles sobre la convivencia, sí reconoció el buen momento que atraviesa: “No convivimos, tenemos una relación muy hermosa. Paso a paso, conociéndonos. Estoy muy feliz”. Esta nueva etapa, iniciada hace algunos meses, se ha desarrollado lejos de la exposición mediática, permitiendo a la actriz enfocarse en su bienestar personal.

Por el lado de Turco Naim, la información sobre su vínculo con Tamae Garateguy fue difundida por Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV). Ochoa relató que el humorista y la cineasta comenzaron a frecuentar el mismo bar desde hace poco más de un mes, y que el acercamiento se habría dado en el marco de un proyecto profesional. Según el panelista, “Se conocieron por un proyecto, empezaron a reunirse y él está apostando de nuevo al amor”.