El Turco Naim vive un nuevo romance a un año de su separación de Emilia Attias: quién es la mujer que lo conquistó

El Turco Naim inició una nueva relación sentimental con la directora de cine Tamae Garateguy tras su separación de Emilia Attias (Video: LAM, América TV)

“Él va con ella hace un mes y pico a un bar. Mismo bar, misma mesa. Él es el famoso, el mundo de ella es el cine”, describió el panelista Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV), al referirse al presunto nuevo vínculo sentimental del Turco Naim. Según difundió, la relación habría surgido más de un año después de la separación de Emilia Attias, con quien el artista tuvo una hija.

La información ampliada en el programa apunta a que el humorista estaría saliendo con la directora de cine Tamae Garateguy. Pepe Ochoa precisó al aire que “se conocieron por un proyecto, empezaron a reunirse y él está apostando de nuevo al amor”. El panelista remarcó que la mujer que estaría conociendo “se llama Tamae y es directora de cine”, dejando en claro en entorno profesional en el que ambos se habrían acercado.

El relato del periodista, también hizo referencia al pasado sentimental del humorista: “Tuvo un desengaño amoroso con una famosa. Él tiene un hijo con su exmujer famosa”, puntualizó, en alusión a la relación previa de Turco Naim con Emilia Attias, mientras el resto del equipo aún estaba intentando adivinar el personaje en cuestión del que se trataba la flamante relación amorosa.

El Turco Naim debutó como copiloto en el Rally de Recreo y suma una faceta inesperada a su carrera profesional

Junto a la ex Casi Ángeles, Naim tuvo a Gina, de 8 años. Su relación con la actriz había terminado en buenos términos y sin terceros en discordia. Los padres de la niña pasaron dos décadas de sus vidas en pareja y fueron uno de los romances más populares en el mundo del espectáculo nacional.

Ahora, el Turco dio un giro en su vida y luego de una trayectoria frente a las cámaras de televisión probó suerte en el mundo del automovilismo. El mes pasado el actor debutó en una de las competencias automovilísticas más relevantes de Catamarca y afrontó el desafío de ser copiloto en el Rally de Recreo.

El humorista fue parte de la tercera fecha del Campeonato Catamarqueño 2025 que se celebró entre el 11 y el 13 de julio. El ex Videomatch y Showmatch sumó así una arista inesperada a su vida profesional y ejerció el rol de navegante junto al experimentado piloto cordobés Ignacio Fotheringam, quien compitió al mando de un Volkswagen Gol Trend Maxi Rally, vehículo destacado por su desempeño dentro de la divisional.

Tamae Garateguy, directora premiada y referente del cine de género, es el nuevo interés amoroso del Turco Naim

Tamae Garateguy, el presunto nuevo amor del Turco, es una directora, guionista y productora de cine argentina. Nació en Buenos Aires en 1972 y desarrolló su carrera dentro del ámbito audiovisual, destacándose por su estilo personal en el cine de género, especialmente en el thriller, la acción y el terror. Garateguy estudió en la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica) y empezó trabajando como camarógrafa, asistente de dirección y guionista.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran “Pompeya” (2010), que fue premiada como Mejor Película Argentina en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y galardonada en el Festival de Varsovia, y “Mujer Lobo” (2013), que recorrió certámenes internacionales como Mórbido, BIFAN, Fantastic Fest, Fantaspoa y BAFICI, consolidando el prestigio de Garateguy como referente en la narrativa de género. Su nombre también se asocia a “Las Furias”, un western presentado en 2020, y a “Hasta que me desates” y “Auxilio”, presentadas en los principales festivales de cine y aclamadas por la crítica especializada. El impacto de “Auxilio” fue tal que le valió en 2023 el reconocimiento como Mejor Directora en el Curtas Festival do Imaxinario de Galicia y proyecciones en Sitges y Jecheon.

En paralelo a su trabajo creativo, Garateguy se ha vinculado activamente con la promoción de la igualdad de género en la industria, integrando la Subcomisión de Género de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC). Su compromiso institucional refuerza su trayectoria artística, tanto por la construcción de personajes femeninos fuertes y complejos como por la defensa de la equidad en el sector audiovisual.