Teleshow

La reacción de Emilia Attias a la campaña de los fans de Casi Ángeles para verla en pareja con Nico Vázquez

El actor se separó de Gimena Accardi luego de 18 años y los seguidores de la tira ahora quieren reunirlos en la vida real

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Emilia Attias habló del shippeo con Nico Vázquez (Otro Día Perdido. El Trece)

La separación de Nico Vázquez y Gime Accardi, luego de 18 años de relación, sacudió al mundo del espectáculo y luego empeoró la situación al confirmarse que Gimena le fue infiel, tal como ella misma lo contó. Poco a poco, algunos internautas comenzaron a expresar su deseo para que Nicolás comience una relación con Emilia Attias, basado en la histórica pareja que formaron en Casi Ángeles, que la propia actriz se encargó de sepultar.

Emilia estuvo como invitada en Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini al aire de El Trece. "Nos llamó la atención que hace un par de días y cuando dijimos que ibas a venir acá, empezó en Twitter a circular un deseo de un montón de gente que veía en Nico y vos una pareja en la ficción. Están contentos con ese deseo. Entonces están todos contentos como diciendo: están los dos solos“, comenzó diciendo Pergolini, contándole la expectativa que arranco en X entre los fanáticos de la novela que Cris Morena estrenó en el año 2007.

Ay, no, no. Les voy a decir, yo no estoy sola, le mando un beso a mi novio Guille" contó para aquellos que no saben que se encuentra en pareja desde finales del año 2024 con un empresario llamado Guillermo Freire.

"Sorry chicos, estrólense (sic). Estrolé el sueño. Somos muy amigos con Nico, no va a pasar. Es como un hermano y yo soy como una hermana“, dijo dando el tema por terminado. La dupla y Accardi se conocieron años atrás durante las grabaciones de Casi Ángeles y si bien el personaje de Vázquez tuvo una relación amorosa con ambas, el ship que más hondo caló fue el de Nico Bauer y la Cielo Mágico que interpretaba Emilia Attias, que hasta el día de hoy sigue vivo en el imaginario del público.

Emilia y Nico durante los
Emilia y Nico durante los preparativos para el Cris Morena Day (Foto: Instagram)

En la serie, Bauer y Cielo se conocieron en la Mansión Inchausti. Él estaba comprometido con otra mujer, Malvina Badoya Agüero, interpretada por Gime, sin embargo, fue amor a primera vista y a lo largo de las temporadas fueron afianzando su relación, lo que hizo que los fanáticos se compenetren todavía más en la trama. Cuatro temporadas de la novela, viajes en el tiempo y una revolución después, su historia de amor termina con el nacimiento de Paz, quien fue interpretada por la propia Attias.

La última semana fue mediáticamente compleja para la pareja. En pleno torbellino mediático, se concretó la firma del divorcio. Esta noticia la había adelantado Yanina Latorre al aire de SQP (América TV), quien aseguró que todo se había tratado de manera pacífica y que la división de bienes sería equitativa.

Las horas pasaron y Paula Varela, al aire de Intrusos, confirmó que los papeles ya se encuentran firmados. “Firmaron esta mañana, llegaron juntos a firmar. Ya está todo arreglado, así que a partir de ahora lo que gane Nico Vázquez va al bolsillo de Nico Vázquez y lo que facture Gime va al bolsillo de Gime”, comenzó diciendo Varela al aire del programa de espectáculos. Si bien la disolución del matrimonio ya está hecha, la división de bienes es un trámite que lleva un poco más, puesto que tiene que llegar a un acuerdo.

Luego de un debate entre los panelistas acerca de como sería este proceso, Marcela Tauro aseguró: “Me dicen que él estuvo muy bien, muy generoso, que fue 50 y 50″. Ante esto, Paula volvió a asumir la voz cantante y detalló: “Me dijo que él le va a dar todo lo que corresponda y más también”.

Temas Relacionados

Nico VázquezEmilia AttiasGimena AccardiCasi ÁngelesCris Morena

Últimas Noticias

Las confesiones de Tini Stoessel: dónde está construyendo su primera casa y sus deseos de ser mamá

En medio de rumores de casamiento con Rodrigo De Paul, la cantante se sinceró respecto a su futuro

Las confesiones de Tini Stoessel:

Nicole Neumann y un nuevo capítulo en su guerra eterna con Fabián Cubero: “Yo estoy mucho más allá”

La modelo se refirió a la reciente denuncia del exfutbolista, quien aseguró que ella incumplió un acuerdo que habían pactado con sus respectivos abogados

Nicole Neumann y un nuevo

La Voz Argentina iniciará los Playoffs con reglas inéditas y figuras invitadas

La competencia se intensifica con la llegada de artistas destacados y una instancia decisiva que marcará el rumbo hacia la final

La Voz Argentina iniciará los

El hijo de Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su madre en “En el Barro”: “Estoy orgulloso de todo”

La aparición de la exboxeadora en la serie conmovió a su familia y seguidores, quienes ven en su personaje un reflejo auténtico de su personalidad y un legado que trasciende el deporte

El hijo de Locomotora Oliveras

Continúa la interna de Los Palmeras: la nieta de Marcos Camino sorprendió al mostrar su apoyo a Cacho Deicas

La joven, familiar del líder de la banda de cumbia santafesina, reveló su distanciamiento con el cantante y expresó su respaldo al exintegrante del grupo

Continúa la interna de Los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Piden tres años y medio

Piden tres años y medio de prisión para Andrea del Boca: la acusan de fraude por la novela Mamá Corazón

Así se vio el huracán Erin desde el espacio cuando avanzaba hacia Estados Unidos

Cuál es el estado de salud de los hinchas internados tras los incidentes en la cancha de Independiente

“Unión por la plata”: el furcio de Anabel Fernández Sagasti en plena sesión del Senado

Cómo reconocer y modular las emociones: cinco recomendaciones respaldadas por la neurociencia

INFOBAE AMÉRICA
Descubren el punto más profundo

Descubren el punto más profundo de la Tierra debajo del glaciar Denman

Al menos 12 muertos y varios desaparecidos por el derrumbe de un puente en obras en China

Taiwán donó a Paraguay cuatro helicópteros para combatir el crimen y el narcotráfico

La crianza se reinventa: cómo la neurociencia está cambiando las reglas sobre castigos y recompensas en la infancia

Xi Jinping recibirá a Vladimir Putin y busca incrementar la influencia china con una cumbre regional a fin de agosto

TELESHOW
Las confesiones de Tini Stoessel:

Las confesiones de Tini Stoessel: dónde está construyendo su primera casa y sus deseos de ser mamá

Nicole Neumann y un nuevo capítulo en su guerra eterna con Fabián Cubero: “Yo estoy mucho más allá”

La Voz Argentina iniciará los Playoffs con reglas inéditas y figuras invitadas

El hijo de Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su madre en “En el Barro”: “Estoy orgulloso de todo”

Continúa la interna de Los Palmeras: la nieta de Marcos Camino sorprendió al mostrar su apoyo a Cacho Deicas