La reacción de Emilia Attias a la campaña de los fans de Casi Ángeles para verla en pareja con Nico Vázquez

Emilia Attias habló del shippeo con Nico Vázquez (Otro Día Perdido. El Trece)

La separación de Nico Vázquez y Gime Accardi, luego de 18 años de relación, sacudió al mundo del espectáculo y luego empeoró la situación al confirmarse que Gimena le fue infiel, tal como ella misma lo contó. Poco a poco, algunos internautas comenzaron a expresar su deseo para que Nicolás comience una relación con Emilia Attias, basado en la histórica pareja que formaron en Casi Ángeles, que la propia actriz se encargó de sepultar.

Emilia estuvo como invitada en Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini al aire de El Trece. "Nos llamó la atención que hace un par de días y cuando dijimos que ibas a venir acá, empezó en Twitter a circular un deseo de un montón de gente que veía en Nico y vos una pareja en la ficción. Están contentos con ese deseo. Entonces están todos contentos como diciendo: están los dos solos“, comenzó diciendo Pergolini, contándole la expectativa que arranco en X entre los fanáticos de la novela que Cris Morena estrenó en el año 2007.

“Ay, no, no. Les voy a decir, yo no estoy sola, le mando un beso a mi novio Guille" contó para aquellos que no saben que se encuentra en pareja desde finales del año 2024 con un empresario llamado Guillermo Freire.

"Sorry chicos, estrólense (sic). Estrolé el sueño. Somos muy amigos con Nico, no va a pasar. Es como un hermano y yo soy como una hermana“, dijo dando el tema por terminado. La dupla y Accardi se conocieron años atrás durante las grabaciones de Casi Ángeles y si bien el personaje de Vázquez tuvo una relación amorosa con ambas, el ship que más hondo caló fue el de Nico Bauer y la Cielo Mágico que interpretaba Emilia Attias, que hasta el día de hoy sigue vivo en el imaginario del público.

Emilia y Nico durante los preparativos para el Cris Morena Day (Foto: Instagram)

En la serie, Bauer y Cielo se conocieron en la Mansión Inchausti. Él estaba comprometido con otra mujer, Malvina Badoya Agüero, interpretada por Gime, sin embargo, fue amor a primera vista y a lo largo de las temporadas fueron afianzando su relación, lo que hizo que los fanáticos se compenetren todavía más en la trama. Cuatro temporadas de la novela, viajes en el tiempo y una revolución después, su historia de amor termina con el nacimiento de Paz, quien fue interpretada por la propia Attias.

La última semana fue mediáticamente compleja para la pareja. En pleno torbellino mediático, se concretó la firma del divorcio. Esta noticia la había adelantado Yanina Latorre al aire de SQP (América TV), quien aseguró que todo se había tratado de manera pacífica y que la división de bienes sería equitativa.

Las horas pasaron y Paula Varela, al aire de Intrusos, confirmó que los papeles ya se encuentran firmados. “Firmaron esta mañana, llegaron juntos a firmar. Ya está todo arreglado, así que a partir de ahora lo que gane Nico Vázquez va al bolsillo de Nico Vázquez y lo que facture Gime va al bolsillo de Gime”, comenzó diciendo Varela al aire del programa de espectáculos. Si bien la disolución del matrimonio ya está hecha, la división de bienes es un trámite que lleva un poco más, puesto que tiene que llegar a un acuerdo.

Luego de un debate entre los panelistas acerca de como sería este proceso, Marcela Tauro aseguró: “Me dicen que él estuvo muy bien, muy generoso, que fue 50 y 50″. Ante esto, Paula volvió a asumir la voz cantante y detalló: “Me dijo que él le va a dar todo lo que corresponda y más también”.