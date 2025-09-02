Erika de Sautu Riestra de En el barro defendió a la China Suárez: “Es bullying lo que le hacen”

Erika de Sautu Riestra defendió a la China Suárez y denunció bullying contra su compañera en 'En el barro' (Video: Los Profesionales de Siempre, El Nueve)

Erika de Sautu Riestra, actriz que interpreta a la falsa médica Olga Giuliani en la serie En el barro, el exitoso spin-off de El Marginal en Netflix, habló de la China Suárez, su compañera de elenco en la segunda temporada de la entrega y la defendió, luego de que rumores que aseguraban que la actual pareja de Mauro Icardi había tenido conflictos durante las grabaciones de la ficción.

La actriz sostuvo: “Es bullying lo que le hacen. Yo creo que es bullying”, lanzó durante una entrevista en Los Profesionales de Siempre (El Nueve). “Las mujeres hablan de la sororidad, palabra que detesto, y... No lo tienen con ella”, cuestionando la coherencia entre el discurso de solidaridad femenina y las acciones concretas hacia una colega. “Las cosas personales, qué sé yo, pero como profesional, es profesional. Es buena compañera, es buena actriz, es amorosa. Entonces me parece que no hay problema”, cerró la actriz en la nota.

El escándalo se había generado tras el comentario de una usuaria que cuestionaba la participación de la China Suárez en la nueva temporada. “Qué lástima que en la segunda temporada aparece ‘la Tati’, cagaron la serie con ella”, escribió una usuaria en un posteo y que habría tenido el “me gusta” de Erika, hecho que que rápidamente la actriz salió a desmentir a través de un video.

La actriz de 'En el barro' desmintió haber apoyado críticas negativas hacia la China Suárez en redes sociales

“Qué manera de inventar pelotu... Cuando vi esto fui a mi posteo y el comentario no está”, sostuvo la intérprete, agregando que llegó a revisar varias veces la publicación para asegurarse. “No sé si inventaron ese posteo y nunca existió o lo pusieron para armar quilombo”, expresó en su descargo. “La China es lo más, fue una buena compañera, una mina divertida, copada. Es más, todas fuimos hermosas compañeras, éramos casi noventa y pico de mujeres donde nunca hubo un quilombo, nunca hubo una pelea, una incompetencia, individualismo”, describió.

Además, recientemente se conocieron gestos que de la ex Casi Ángeles tuvo con sus compañeras de elenco. Y es que Erika reveló en el programa Mujeres Argentinas (Eltrece) que, en medio de los rumores sobre tensiones en el rodaje, sorprendió a sus compañeras con una invitación fuera de lo común: “Cuando estábamos en uno de estos eventos que se organizan por el final de la segunda temporada, la China nos dijo, vengan a casa a las 11 en punto que tengo una sorpresa”.

Erika de Sautu Riestra destacó el compañerismo y la buena relación entre el elenco femenino de la serie

La iniciativa de la China consistió en alquilar un bus party equipado con barra, tragos y música, que aguardaba al grupo para trasladarlas a una fiesta privada. “Había alquilado un bus party con tragos, con barra, con música. Así que fuimos a la fiesta, en la fiesta del bus que ella nos tenía preparada como sorpresa para todas. Divina la China, hermosa”, detalló la actriz.

Durante la entrevista, también desmintió cualquier versión sobre una mala relación entre la protagonista y el resto del elenco. “Es real que tuvimos muy buena onda”, aseguró, y subrayó que la convivencia durante el rodaje estuvo marcada por la cordialidad y el compañerismo. “La pasamos muy bien. Hubo buena energía, compañerismo. La China fue muy generosa con todas”, concluyó.

El gesto de China Suárez no se limitó a la organización de la fiesta. Según relató, la actriz también tuvo otros detalles con el equipo, como la compra de hamburguesas para todos durante una jornada de grabación. “Se dice que La China tuvo un gesto muy lindo grabando, que fue que un día de la nada pidió hamburguesas para todo el equipo. Y ahí la amaron. ¿Es real esto?“, preguntó la panelista Valentina Salezzi, a lo que de Sautu Riestra respondió: “Es real eso”, aseguró.