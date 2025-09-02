Teleshow

El emotivo homenaje de Verónica Llinás a su marido a 10 años de su muerte: “Quiero recordarte así”

La actriz compartió un conmovedor mensaje para homenajear a Guido Goretti, quien falleció en 2015 tras una larga lucha contra el cáncer, luego de 24 años juntos

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Verónica Llinás homenajeó a su
Verónica Llinás homenajeó a su esposo Guido Goretti a 10 años de su fallecimiento con un emotivo mensaje en redes sociales (Instagram)

“Hoy habrías cumplido años, mi amor. Vaya uno a saber por qué mares estarás navegando ahora, siempre con tu buen humor y tu sonrisa socarrona, haciendo ridículas poses de físicoculturista para las fotos. Quiero recordarte así, siendo feliz, haciendo lo que más te gustaba, viajar juntos. Guido Goretti”, escribió Verónica Llinás en su cuenta de Instagram. El texto fue acompañado de una única imagen de su marido fallecido en 2015.

A pesar de que no suele hablar mucho del tema, hace unos años la actriz de Educando a Nina, que será parte de la segunda temporada de En el barro, contó que su pareja había fallecido debido a un cáncer que parecía controlado. Según contó, su relación duró 24 años y fue una de las pérdidas más difíciles de su vida.

La actriz mencionó que el tratamiento al que se había sometido el hombre había dado resultados y, ya sin síntomas ni registro del cáncer y con la quimioterapia completada, decidieron irse de viaje. Goretti disfrutaba de navegar, así que ella lo acompañó y emprendieron el camino juntos, pero no se esperaban el trágico final que después llegó.

El tumor pasó al cerebro e hizo metástasis. Sobre aquel momento, contó que en ese momento solo tuvo dos caminos: fortalecerse o morirse también. Afortunadamente, tomó valor y se hizo cada vez más sólida, creando una capa que la mantiene firme hasta la actualidad.

La actriz recordó la lucha
La actriz recordó la lucha de su marido contra el cáncer y cómo afrontó la pérdida tras 24 años de relación (Instagram)

En otro 1 de septiembre, pero de 2023, la actriz publicó en Instagram otro recuerdo de su marido: “Siempre me dijiste ‘ponete en el lugar en el quieras estar, no esperes que lo hagan los demás’. Hoy ya no estás, amor mío. Es tu cumpleaños y estreno ‘Antígona en el baño’ que es, precisamente, el lugar donde quiero estar. Cómo desearía que estuvieras aquí”.

Fue en la gira de aquel éxito teatral donde fue internada de urgencia durante 2024. La actriz se encontraba en Uruguay y debió ser hospitalizada debido a un cuadro respiratorio, acompañado de fiebre alta. En aquel entonces, tras recibir el alta médica, fue ella misma la encargada de dar la noticia a través de sus redes sociales: “Agradezco de todo corazón la enorme cantidad de muestras de cariño de conocidos y desconocidos, y les cuento, con enorme alegría, que me acaban de dar el alta”.

Además, reconoció el apoyo de sus familiares y amigos en este difícil momento, añadiendo: “Gracias a todos, en momentos difíciles todo ese amor reconforta un montón”.

En 2024, Verónica Llinás fue
En 2024, Verónica Llinás fue internada de urgencia en Uruguay por un cuadro respiratorio y fiebre alta durante una gira teatral

Una hora después volvió a utilizar la red social para volver a hablar de su estado de salud y dejar una reflexión tras el mal momento vivido: “A casita. Me sentí tan mal como nunca. Eso hace replantearse un montón de cosas, ¿no?”, lo que derivó en un cientos de mensajes en donde sus seguidores se mostraron felices por la recuperación y deseándole que pronto pueda volver a las tablas.

En cuanto al inicio de los síntomas, la periodista Ana Laura Román subrayó en el programa El impertinente (Net TV): “El domingo ya empezó con fiebre”. La comunicadora también señaló que el teatro estaba muy frío, lo cual podría haber contribuido al agravamiento del estado de salud de Llinás. “Me comuniqué con Juan Cruz, que es el productor de la obra, y me dice que ella está con un cuadro respiratorio”, añadió. Los médicos decidieron dejar a la actriz en observación por precaución.

“Tenía muchísima fiebre, volaba de fiebre. Y además el tema de la tos, que era bastante complicado, así que está internada en Montevideo Verónica Llinás y tuvo que suspender funciones”, concluyó la periodista.

Su círculo íntimo de trabajo destacó que el diagnóstico de los especialistas fue una arritmia en combinación de una neumonitis: “La arritmia es jodida, más la neumonitis. Se le mezcló todo y cayó en cama”.

Temas Relacionados

Verónica LlinásGuido Goretti

Últimas Noticias

La Voz Argentina estrenó Los Rounds: cómo es la dinámica que debutó en nuestro país

Nico Occhiato explicó las reglas de la nueva etapa, inédita en el mundo dentro del formato. El rol de los coaches en la evaluación de los participantes

La Voz Argentina estrenó Los

Erika de Sautu Riestra de En el barro defendió a la China Suárez: “Es bullying lo que le hacen”

La actriz, quien interpreta a Olga en la serie, cuestionó las críticas que recibe su compañera de la segunda temporada y desmintió rumores de conflictos durante el rodaje

Erika de Sautu Riestra de

Mauricio D’Alessandro puso en dudas el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “No va a haber firma”

El abogado lanzó en DDM una versión acerca del futuro de la cantante y el futbolista, en medio de rumores de una inminente ceremonia y la firma de un acuerdo prenupcial

Mauricio D’Alessandro puso en dudas

Luis Ventura habló del supuesto romance de Diego Maradona y Silvina Luna: “Fue un gran amor”

El periodista contó en SQP sobre el vínculo que habrían mantenido El Diez y la actriz. El enojo de Ximena Capristo y Gustavo Conti desmintiendo la versión

Luis Ventura habló del supuesto

La fuerte reacción de Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, cuando dijeron que él seguía enamorado de Pampita

La pareja del actor se molestó con el comentario que le dejaron en su cuenta de Instagram. Su respuesta

La fuerte reacción de Anita
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un simple cambio en la

Un simple cambio en la rutina alimentaria podría estar detrás de un mayor riesgo de fracturas

Una farmacia trucha tenía dos puestos en una feria de La Matanza: dos detenidos

Analizan si una región europea podría sumarse a las “Zonas Azules”, reconocidas por su longevidad saludable

Pronosticaron nuevas lluvias en Buenos Aires tras el paso de la tormenta de Santa Rosa

El jefe de la barrabrava de Rosario Central fue acusado como organizador de la banda narco Los Menores

INFOBAE AMÉRICA
Catástrofe en Sudán: un deslizamiento

Catástrofe en Sudán: un deslizamiento de tierra sepultó una aldea entera y dejó más de mil muertos

Bélgica reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU

Persecución en Cuba: la UNPACU repudió su inclusión en la lista de organizaciones “terroristas” impuesta por la dictadura

Comienza la fase final del juicio contra Jair Bolsonaro en el Tribunal Supremo de Brasil

Crisis en Irán: el rial alcanzó un nuevo mínimo ante la amenaza de sanciones por parte de la ONU

TELESHOW
La Voz Argentina estrenó Los

La Voz Argentina estrenó Los Rounds: cómo es la dinámica que debutó en nuestro país

Erika de Sautu Riestra de En el barro defendió a la China Suárez: “Es bullying lo que le hacen”

Mauricio D’Alessandro puso en dudas el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “No va a haber firma”

Luis Ventura habló del supuesto romance de Diego Maradona y Silvina Luna: “Fue un gran amor”

La fuerte reacción de Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, cuando dijeron que él seguía enamorado de Pampita