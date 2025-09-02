El emotivo homenaje de Verónica Llinás a su marido a 10 años de su muerte: “Quiero recordarte así”

Verónica Llinás homenajeó a su esposo Guido Goretti a 10 años de su fallecimiento con un emotivo mensaje en redes sociales (Instagram)

“Hoy habrías cumplido años, mi amor. Vaya uno a saber por qué mares estarás navegando ahora, siempre con tu buen humor y tu sonrisa socarrona, haciendo ridículas poses de físicoculturista para las fotos. Quiero recordarte así, siendo feliz, haciendo lo que más te gustaba, viajar juntos. Guido Goretti”, escribió Verónica Llinás en su cuenta de Instagram. El texto fue acompañado de una única imagen de su marido fallecido en 2015.

A pesar de que no suele hablar mucho del tema, hace unos años la actriz de Educando a Nina, que será parte de la segunda temporada de En el barro, contó que su pareja había fallecido debido a un cáncer que parecía controlado. Según contó, su relación duró 24 años y fue una de las pérdidas más difíciles de su vida.

La actriz mencionó que el tratamiento al que se había sometido el hombre había dado resultados y, ya sin síntomas ni registro del cáncer y con la quimioterapia completada, decidieron irse de viaje. Goretti disfrutaba de navegar, así que ella lo acompañó y emprendieron el camino juntos, pero no se esperaban el trágico final que después llegó.

El tumor pasó al cerebro e hizo metástasis. Sobre aquel momento, contó que en ese momento solo tuvo dos caminos: fortalecerse o morirse también. Afortunadamente, tomó valor y se hizo cada vez más sólida, creando una capa que la mantiene firme hasta la actualidad.

La actriz recordó la lucha de su marido contra el cáncer y cómo afrontó la pérdida tras 24 años de relación (Instagram)

En otro 1 de septiembre, pero de 2023, la actriz publicó en Instagram otro recuerdo de su marido: “Siempre me dijiste ‘ponete en el lugar en el quieras estar, no esperes que lo hagan los demás’. Hoy ya no estás, amor mío. Es tu cumpleaños y estreno ‘Antígona en el baño’ que es, precisamente, el lugar donde quiero estar. Cómo desearía que estuvieras aquí”.

Fue en la gira de aquel éxito teatral donde fue internada de urgencia durante 2024. La actriz se encontraba en Uruguay y debió ser hospitalizada debido a un cuadro respiratorio, acompañado de fiebre alta. En aquel entonces, tras recibir el alta médica, fue ella misma la encargada de dar la noticia a través de sus redes sociales: “Agradezco de todo corazón la enorme cantidad de muestras de cariño de conocidos y desconocidos, y les cuento, con enorme alegría, que me acaban de dar el alta”.

Además, reconoció el apoyo de sus familiares y amigos en este difícil momento, añadiendo: “Gracias a todos, en momentos difíciles todo ese amor reconforta un montón”.

En 2024, Verónica Llinás fue internada de urgencia en Uruguay por un cuadro respiratorio y fiebre alta durante una gira teatral

Una hora después volvió a utilizar la red social para volver a hablar de su estado de salud y dejar una reflexión tras el mal momento vivido: “A casita. Me sentí tan mal como nunca. Eso hace replantearse un montón de cosas, ¿no?”, lo que derivó en un cientos de mensajes en donde sus seguidores se mostraron felices por la recuperación y deseándole que pronto pueda volver a las tablas.

En cuanto al inicio de los síntomas, la periodista Ana Laura Román subrayó en el programa El impertinente (Net TV): “El domingo ya empezó con fiebre”. La comunicadora también señaló que el teatro estaba muy frío, lo cual podría haber contribuido al agravamiento del estado de salud de Llinás. “Me comuniqué con Juan Cruz, que es el productor de la obra, y me dice que ella está con un cuadro respiratorio”, añadió. Los médicos decidieron dejar a la actriz en observación por precaución.

“Tenía muchísima fiebre, volaba de fiebre. Y además el tema de la tos, que era bastante complicado, así que está internada en Montevideo Verónica Llinás y tuvo que suspender funciones”, concluyó la periodista.

Su círculo íntimo de trabajo destacó que el diagnóstico de los especialistas fue una arritmia en combinación de una neumonitis: “La arritmia es jodida, más la neumonitis. Se le mezcló todo y cayó en cama”.