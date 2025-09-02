El álbum de fotos de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann con Messi, Scaloni y los jugadores de la selección

Indiana, Sienna, Allegra y Luca junto a Lionel Scaloni en el predio de la AFA en Ezeiza (Foto: Instagram)

La Selección Argentina mayor atraviesa un momento histórico de cara al último encuentro de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con Venezuela como rival en el Estadio Más Monumental y el posible último partido oficial de Lionel Messi en suelo patrio. En ese contexto cargado de expectativa y energía futbolística, Indiana, Allegra y Sienna, las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann, vivieron una jornada tan inusual como emotiva junto a los ídolos del seleccionado en el predio de la AFA en Ezeiza.

La emoción de esta vivencia se sintetiza en una frase familiar de la jornada: “Un momento único para mis hijos: conocer a los Campeones del Mundo y compartir con el mejor jugador y el mejor técnico de la historia de nuestra Selección Argentina, Lionel Messi, Lio Scaloni. Un recuerdo que quedará para siempre en sus corazones y en nuestra familia.” La resonancia de ese mensaje atraviesa las imágenes y adquiere peso propio ante la inminencia del partido, cuando toda la atención se posa sobre los campeones y el rumbo internacional que define cada encuentro en las eliminatorias.

En la primera de las imágenes, las tres adolescentes aparecen junto al director técnico, figura central del reciente ciclo victorioso y compañero de su padre en el plantel que se coronó campeón mundial sub 20 en Malasia 1997. En dicha postal se las ve acompañadas por su hermano menor Luca, con una sonrisa que evidencia la emoción compartida.

Con el mate en la mano y en medio del entrenamiento, Rodrigo de Paul, Lionel Messi y Leandro Paredes pasaron con las hijas de Cubero

Nicolás Paz y Julián Álvarez junto a Allegra, Sienna e Indiana

Tras su paso al Real Madrid, Franco Mastantuono regresó al país

El valor central de esta experiencia se intensifica en la fotografía que reúne a las hermanas Cubero con Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Lionel Messi. Este último, con un lugar insoslayable en la historia del deporte argentino, corona la postal que aúna el esfuerzo, la excelencia y la trayectoria inigualable.

Los encuentros no terminaron allí. No faltó la oportunidad de registrar una instantánea junto a Julián Álvarez, figura consolidada tanto en el equipo como en el fútbol internacional, y Nicolás Paz, otro de los nombres jóvenes que comienza a encontrar su espacio entre los referentes. Las sonrisas espontáneas y la relajada postura de los involucrados refuerzan la sensación de cercanía, tan valorada por quienes, como las protagonistas del encuentro, viven la pasión por la selección desde el entorno familiar.

Thiago Almada, el futbolista surgido en Vélez -otro guiño con Fabián- y Franco Mastantuono, otra de las apuestas a futuro del seleccionado argentino, también posaron para las cámaras de las adolescentes en un día a pura pasión futbolera. En otra de las postales aparece el defensor Cristian Cuti Romero, pieza clave en la defensa albiceleste. La fotografía lo ubica en el centro, flanqueado por Indiana, Allegra y Sienna, quienes evidencian la alegría de compartir el momento con uno de los nombres más destacados de la zaga nacional.

Cuti Romero se sumó a la lista de figuras que conocieron las hijas de Nicole

Allegra Cubero aprovechó para llevar la camiseta de River y conocer a dos de las figuras del equipo de Marcelo Gallardo

El delantero del Atlético de Madrid cerró la tarde de fotos (Foto: Instagram)

El registro gráfico continúa con la presencia de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, ambos campeones del mundo y actualmente en el plantel de River Plate. Indiana, Allegra y Sienna, ubicadas junto a los futbolistas, encarnan ese ideal de hinchas privilegiadas que logran estar al lado de quienes suelen brillar sobre el césped ante millones de miradas. La normalidad del intercambio de sonrisas y complicidad da cuenta de una jornada marcada por el acceso a la intimidad de los ídolos y la posibilidad única de compartirlo en familia. La última foto, con la que cerraron el carrete a pura pasión albiceleste, las muestra junto a Giuliano Simeone, hijo menor de Diego Cholo Simeone y Carolina Baldini.

A lo largo de esta secuencia, el recorrido de Indiana, Allegra y Sienna junto a los futbolistas y cuerpo técnico de la selección sirve tanto como testimonio personal como espejo del anhelo de miles de familias e hinchas argentinos, que en el día a día sueñan con acercarse a quienes hacen vibrar al país. El último partido por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en el Más Monumental quedará en la memoria por su impacto deportivo, pero para las hijas de Cubero y su familia, estos instantes quedarán grabados como un recuerdo imborrable, en el que los protagonistas de la gesta mundialista y la vida cotidiana se fundieron en un solo instante.