El encuentro de Lionel Messi con Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero: “Sueño cumplido”

El capitán argentino sorprendió al niño de tres años, durante la concentración previa a las Eliminatorias, en el predio de la AFA antes del partido contra Venezuela

Lionel Messi cumplió el sueño
La emoción invadió el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuando Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, protagonizó un gesto inolvidable para un pequeño fanático. Luca Cubero, de tres años, cumplió el sueño de conocer a su ídolo durante la concentración previa al partido de la albiceleste contra Venezuela, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.

El encuentro se desarrolló en la tarde anterior al partido que la Selección Argentina disputará en el Estadio Monumental. El niño, hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte, mostró toda su alegría evidente al encontrarse con el astro rosarino. Messi, que siempre tiene buenos gestos con los más chicos, alzó a Luca en brazos y posó junto a él para una foto que se convirtió en motivo de celebración familiar.

La visita al predio de la AFA fue posible gracias a la gestión de Fabián Cubero, exjugador de fútbol y capitán de Vélez Sarsfield, quien acompañó a su hijo en esta experiencia. Tras presenciar la concentración del seleccionado nacional, ambos accedieron a un momento especial con el plantel, donde Luca pudo abrazar a uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia y compartir su entusiasmo con otros referentes del equipo.

La reacción de la familia se reflejó rápidamente en redes sociales. Mica Viciconte, madre de Luca, compartió las imágenes del encuentro en su cuenta de Instagram y expresó su agradecimiento a los futbolistas. “Sueños cumplidos”, escribió, y añadió: “Hoy Luca vivió un momento que va a guardar para siempre en su corazón. Gracias a Fabián Cubero pudo estar en la concentración de la Selección Argentina en la AFA y conocer a sus ídolos: entre ellos Messi, De Paul y Paredes. La sonrisa en su carita lo dice todo”.

En otra de las imágenes que selló el recuerdo, además de Messi y Luca, aparecen Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, que se sumaron a la postal y aportaron a la alegría del pequeño hincha. La presencia de estos jugadores completó una jornada especial para Luca y su familia.

Los padres del niño suelen compartir detalles cotidianos junto a él en sus redes sociales y esta, obviamente, no fue la excepción debido a la alta relevancia de los protagonistas. De todas formas, también muestran cómo se desarrolla su día a día normal. Por ejemplo, como fue el caso semanas atrás, de la dificultad que resulta dormir en la misma cama con el niño.

Me parece que necesitamos una cama más grande con todos sus muñecos”, escribió la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) junto a una tierna imagen en la que se los ve a los tres acostados. Luca, en el centro, luce un pijama de dibujos coloridos mientras varios superhéroes, entre ellos personajes como Spiderman, Iron Man y Venom, invaden las sábanas con una tranquilidad casi humana.

Pero el toque de humor vino después, cuando la modelo compartió otra historia desde la cama, esta vez sola, sosteniendo uno de los tantos muñecos de plástico con expresión fingida de espanto: “Dormir con Venom me da un poco de miedo”, cerró de manera irónica en un divertido mensaje a sus seguidores.

Viciconte abordó en Instagram la necesidad de establecer límites y educar con empatía tras un incidente familiar (Video: Instagram)

De todas formas, no todo es idílico. Semanas atrás, Viciconte decidió exponer una situación difícil: un video en el que se ve a Luca dándole una cachetada a una de las hijas que Cubero tuvo con Nicole Neumann. La situación desató todo tipo de comentarios, desde críticas hasta mensajes de apoyo, y ella eligió enfrentarlos con reflexión y firmeza. En un extenso posteo, habló sobre la importancia de educar con amor y de intervenir cuando se presentan conductas agresivas.

Pegar no es una etapa que simplemente hay que esperar que pase. Es una oportunidad para enseñar”, explicó. Su mensaje fue claro: no se trata de castigar, sino de guiar con límites firmes y amorosos. “Criar no es consentir todo, sino acompañar con empatía, marcando lo que está bien y lo que no. Estás formando a una personita”, subrayó, en un tono sereno pero contundente.

