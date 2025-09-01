Deportes

La AFA anunció los shows para el posible último partido oficial de Messi con la Selección en la Argentina: los artistas confirmados

La Albiceleste recibirá a Venezuela este jueves en el Monumental, por la anteúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas

Guardar
Este jueves, Lionel Messi podría
Este jueves, Lionel Messi podría llegar a jugar su último partido oficial en la Argentina con la Selección (REUTERS/Rodrigo Valle)

La previa del próximo encuentro de la Selección Argentina en el estadio Monumental estará marcada por una propuesta especial: tres shows musicales animarán a los asistentes antes del partido ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, en una jornada que podría significar la última presentación de Lionel Messi en suelo argentino en partidos oficiales.

Según informó la organización del seleccionado, La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano serán los encargados de llevar el cuarteto al escenario. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) optó por modificar la tradición y anticipar la celebración, buscando generar un clima festivo desde las primeras horas de la tarde en Núñez.

Se espera un Monumental colmado este jueves y la organización les está pidiendo a quienes accedieron a las entradas, que llegue al estadio con suficiente antelación, sugiriendo un ingreso al menos dos horas antes del inicio del partido para aprovechar la totalidad de la previa. “Se le recomienda al público que disponga de sus localidades ingresar con tiempo y llegar al menos dos horas antes al Monumental para poder disfrutar toda la previa que se llevará a cabo en Núñez”, indicó el comunicado oficial.

La Banda de Carlitos, Q´
La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano, brindarán shows musicales en la previa al partido entre Argentina y Venezuela (@Argentina)

El partido entre Argentina y Venezuela está programado para el jueves 4 de septiembre a las 20.30 horas en el estadio Antonio Vespucio Liberti de River Plate. Este encuentro corresponde a la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y la selección local llega con la clasificación asegurada a la próxima Copa del Mundo, manteniéndose en la cima de la tabla de posiciones.

Durante la tarde de este lunes, Messi arribó al país procedente de Estados Unidos, acompañado por Rodrigo De Paul, su compañero en el Inter Miami. Ambos futbolistas participaron recientemente en la final de la Leagues Cup, donde su equipo cayó ante Seattle Sounders por 3-0. Tras un paso por Rosario, ciudad natal de Messi, se sumaron al grupo en el predio de la AFA en Ezeiza.

El propio capitán argentino confirmó que este será un partido “muy especial”, ya que marcará su última actuación en las Eliminatorias Sudamericanas en casa. La expectativa por este momento histórico se refleja en la organización de la jornada, que combinará fútbol y música para despedir a uno de los grandes íconos del deporte nacional.

Los shows musicales en la previa del partido buscarán ofrecer una experiencia diferente a los hinchas, reforzando el carácter festivo de una noche que quedará en la memoria del fútbol argentino.

Tras el cotejo ante la Vinotinto, la Albiceleste visitará a Ecuador el martes 9 en Quito, en el cierre de la competencia de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Temas Relacionados

Selección ArgentinaLionel MessiSelección de Venezueladeportes-argentina

Últimas Noticias

El insólito “juego de luces” que provocó la interrupción del partido entre Gimnasia y Atlético Tucumán en La Plata

El Estadio Juan Carmelo Zerillo tuvo una falla en sus torres de iluminación, que derivó en la demora del juego

El insólito “juego de luces”

El llamativo testimonio del colaborador de Seattle Sounders que recibió un escupitajo de Luis Suárez en la final de la Leagues Cup

El Pistolero se peleó con Gene Ramírez durante la gresca generalizada tras la caída del Inter Miami por 3 a 0

El llamativo testimonio del colaborador

Las 10 transferencias más importantes en el cierre del mercado en Europa: un pase récord y tres estrellas argentinas

Los últimos movimientos que se dieron en el Viejo Continente. Los detalles

Las 10 transferencias más importantes

Las enigmáticas fotos de Emma Raducanu con otro tenista en medio de los rumores de relación con Carlos Alcaraz

La británica se dejo ver con Benjamin Heynold, quien la acompañó en los últimos torneos

Las enigmáticas fotos de Emma

La historia secreta de las órdenes de Alpine: cuándo le pidieron a Gasly que dejara pasar a Colapinto en el GP de Países Bajos de F1

El equipo francés reveló el plan acordado previo a la carrera. Cuándo y en qué lugar del circuito se habilitaron los sobrepasos entre sus pilotos

La historia secreta de las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscan a Goyo, un chico

Buscan a Goyo, un chico de 17 años con retraso madurativo que desapareció en la República de los Niños

Los argentinos ya compraron más de USD 10.000 millones desde la apertura del cepo cambiario

La Constitución es contundente al prohibir la censura previa

Cómo es el método de Kim Novak para una longevidad saludable lejos de Hollywood a los 92 años

La oposición criticó el fallo del juez Maraniello que prohibió publicar audios de Karina Milei

INFOBAE AMÉRICA
El Reino Unido anunció una

El Reino Unido anunció una reforma “radical” del sistema de migración

Guyana respaldó el despliegue militar de Estados Unidos en frente a Venezuela: “Debemos unirnos para combatir el narcotráfico”

Nicaragua provoca a Ucrania al reconocer regiones ocupadas por Rusia

La dictadura de Daniel Ortega pactó un acuerdo de cooperación con un territorio ucraniano ocupado ilegalmente por Rusia

El déficit de habilidades digitales expone a América Latina a un rezago estructural

TELESHOW
La fuerte reacción de Anita

La fuerte reacción de Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, cuando dijeron que él seguía enamorado de Pampita

Evelyn Botto habló de los rumores de romance con Fede Bal: “Lo conozco desde hace mucho tiempo”

Juana Repetto habló de sus malestares después de anunciar su embarazo: “Estoy como deshecha”

Christian Sancho contó por qué tuvo que ser internado de urgencia: “Tuve un cuadro de deshidratación”

Brandoni apoyó a Francella por la película Homo Argentum: “El está muy afectado, y a la vez muy contento por el extraordinario éxito”