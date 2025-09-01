La AFA anunció los shows para el posible último partido oficial de Messi con la Selección en la Argentina: los artistas confirmados

Este jueves, Lionel Messi podría llegar a jugar su último partido oficial en la Argentina con la Selección (REUTERS/Rodrigo Valle)

La previa del próximo encuentro de la Selección Argentina en el estadio Monumental estará marcada por una propuesta especial: tres shows musicales animarán a los asistentes antes del partido ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, en una jornada que podría significar la última presentación de Lionel Messi en suelo argentino en partidos oficiales.

Según informó la organización del seleccionado, La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano serán los encargados de llevar el cuarteto al escenario. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) optó por modificar la tradición y anticipar la celebración, buscando generar un clima festivo desde las primeras horas de la tarde en Núñez.

Se espera un Monumental colmado este jueves y la organización les está pidiendo a quienes accedieron a las entradas, que llegue al estadio con suficiente antelación, sugiriendo un ingreso al menos dos horas antes del inicio del partido para aprovechar la totalidad de la previa. “Se le recomienda al público que disponga de sus localidades ingresar con tiempo y llegar al menos dos horas antes al Monumental para poder disfrutar toda la previa que se llevará a cabo en Núñez”, indicó el comunicado oficial.

La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano, brindarán shows musicales en la previa al partido entre Argentina y Venezuela (@Argentina)

El partido entre Argentina y Venezuela está programado para el jueves 4 de septiembre a las 20.30 horas en el estadio Antonio Vespucio Liberti de River Plate. Este encuentro corresponde a la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y la selección local llega con la clasificación asegurada a la próxima Copa del Mundo, manteniéndose en la cima de la tabla de posiciones.

Durante la tarde de este lunes, Messi arribó al país procedente de Estados Unidos, acompañado por Rodrigo De Paul, su compañero en el Inter Miami. Ambos futbolistas participaron recientemente en la final de la Leagues Cup, donde su equipo cayó ante Seattle Sounders por 3-0. Tras un paso por Rosario, ciudad natal de Messi, se sumaron al grupo en el predio de la AFA en Ezeiza.

El propio capitán argentino confirmó que este será un partido “muy especial”, ya que marcará su última actuación en las Eliminatorias Sudamericanas en casa. La expectativa por este momento histórico se refleja en la organización de la jornada, que combinará fútbol y música para despedir a uno de los grandes íconos del deporte nacional.

Los shows musicales en la previa del partido buscarán ofrecer una experiencia diferente a los hinchas, reforzando el carácter festivo de una noche que quedará en la memoria del fútbol argentino.

Tras el cotejo ante la Vinotinto, la Albiceleste visitará a Ecuador el martes 9 en Quito, en el cierre de la competencia de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.