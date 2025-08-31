Virginia Gallardo votó en las elecciones de Corrientes 2025: el buzo patriótico que eligió (Instagram)

Hace dos semanas Virginia Gallardo anunció formalmente su arribo a la política como candidata a diputada nacional de su Corrientes natal siendo parte del espacio de La Libertad Avanza. Su futuro recién se definirá el próximo 26 de octubre, y este domingo compartió una publicación de su paso por el cuarto oscuro para votar en las elecciones provinciales.

La actriz y bailarina, que hasta hace pocos días se desempeñaba como panelista de Mujeres argentinas en el Eltrece, se fotografió con las autoridades de mesa mientras depositaba su voto en la urna y eligió un atuendo muy particular para la jornada.

“Cumpliendo con mi deber cívico. Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de elegir el futuro. Que tu voz se escuche en las urnas. ¡No dejes que otros decidan por vos!“, escribió, en una publicación de Instagram en la que aparece de grandes anteojos de sol y un buzo patriótico que llevaba estampado el escudo nacional al frente, con una inscripción de ”República Argentina" y en la espalda escrito “coronados de gloria vivamos”.

Virginia Gallardo en su Corrientes natal participando de las elecciones provinciales (Instagram)

Virginia Gallardo lució un buzo con el escudo nacional y "coronados de gloria vivamos" escrito en la espalda

Virginia encontró en la fe un apoyo valioso de cara al que podría ser el inicio de su carrera política, luego de forjar su carrera artística en televisión y teatro: en la misma publicación se mostró visitando la Parroquia San Cayetano de esa ciudad y compartió una foto de la oración del “santo del trabajo”.

En su misma red social, replicó mensajes de apoyo al presidente Javier Milei y su participación en un acto con militantes de las juventudes de LLA. También visitó los Esteros del Iberá, en donde se fotografió mostrando una de las mayores bellezas que tiene la provincia en sus diferentes visitas.

“Los Esteros del Iberá son el segundo sistema de humedales más grande del mundo y un paraíso natural en la provincia de Corrientes, Argentina, conocido por su rica biodiversidad que incluye animales en peligro como el ciervo de los pantanos y el yacaré. Este extenso reservorio de agua dulce está compuesto por lagunas, bañados, arroyos y esteros”, escribió.

“Junto a la laguna Iberá está la villa Colonia Carlos Pellegrini, que sirve de base en el área. Es un destino ideal para el ecoturismo y el contacto con la naturaleza. Se puede realizar navegación en canoa, paseos en lancha, caminatas por senderos y safaris fotográficos para observar la fauna que incluye caimanes, ciervos de los pantanos y cientos de especies de aves”, sumó, junto a imágenes de las visitas que realizó en diferentes oportunidades.

Virginia Gallardo, candidata a diputada provincial por Corrientes en octubre, visitó la Parroquia San Cayetano

Una de las fotos que Virginia Gallardo compartió en su paso por la Parroquia de San Cayetano en la capital de Corrientes

Hace una semana, Virginia se despidió del programa que conduce María Belén Ludueña para dedicarse de lleno a su candidatura. “Quiero llamar a mis compañeras, a las Mujeres Argentinas, para despedir como se merece nuestra gran compañera y amiga, la señora Virginia Gallardo”, comenzó la conductora del programa. “Me voy tranquila de que este equipo ha crecido tanto. No me van a necesitar más”, comenzó diciendo la actriz, sensibilizada.

Ya cubierta de lágrimas, se refirió a los motivos que la llevaron a aceptar la propuesta del partido presidencial. “Lo único que quiero es aportar, me duele la Argentina que tenemos, es una obviedad. No entiendo a la sociedad, no entiendo al político, lo que nos pasó a todos. Estamos en un nivel de hartazgo”, manifestó, conmovida. “Tenemos todo para estar bien, lo pienso. Esto no es una postura política. No estoy en ningún rol de política porque no lo soy”, expresó.

“Yo lo único que puedo prometer es compromiso, es trabajo, es rodearme de los mejores para poder hacer lo mejor. Después, si quieren, critíquenme. Se ocuparon de mí, que me ven hace 20 años en tele, que Corrientes me ve de toda una vida porque me vio crecer. Se ocuparon más de mí y todavía ni me votaron”, finalizó, crítica sobre las repercusiones que generó su candidatura.