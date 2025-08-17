Cierre de listas: Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Karen Reichardt y otros “candidatos famosos” para las elecciones 2025

Virginia Gallardo, Turco García, Karen Reichhart y Jorge Porcel Junior, los “candidatos famosos” de las elecciones 2025 (Instagram)

No es la primera vez que celebridades argentinas dan el salto a la política y se animan a probar suerte en las urnas. Elegidos por la gente en sus obras de teatro, en los programas de televisión en los que participan o en sus redes, las elecciones 2025 presentaron a una nueva camada de advenedizos que buscan seducir al votante que podría convertirlos en diputados o senadores.

Uno de los anuncios más sorpresivos fue el de Virginia Gallardo. La actual panelista de Mujeres argentinas (Eltrece) es parte de la lista de La Libertad Avanza en Corrientes y podría ser diputada por su provincia natal. “Ella es una persona que viene militando las ideas de Javier Milei y está entre las posibilidades, dependerá de las partes. Es una figura interesante”, había declarado Lisandro Almirón, diputado provincial y referente del partido del presidente Javier Milei, en Radio Sudamericana.

Virginia Gallardo será candidata en Corrientes por La Libertad Avanza (Instagram)

“Me parece una figura que puede sumar. Dependerá de varias partes, pero es una de las tantas figuras que tienen peso y podrían estar en cualquiera de las listas de La Libertad Avanza”, afirmó. “Me parece una figura que puede sumar. Dependerá de varias partes, pero es una de las tantas figuras que tienen peso y podrían estar en cualquiera de las listas de La Libertad Avanza”, agregó, para después destacar que Virginia “viene trabajando fuertemente las ideas” que pregona el Presidente de la Nación.

La vedette, actriz y bailarina, que supo tomar clases de economía con el primer mandatario y protagonizó un tenso momento con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hasta el momento solo se limitó a compartir una foto de la Virgen de Itati en sus redes sociales. “Protégeme con tu amor, guíame con tu luz”, escribió.

La conductora de la Televisión Pública y exchica Playboy, Karen Reichardt competirá en la lista de José Luis Espert por La Libertad Avanza

Actual conductora de la Televisión Pública, periodista y “exchica Playboy”, Karen Reichardt será candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires también por La Libertad Avanza. La animadora de Amores perros, ciclo donde muestra su faceta como proteccionista de animales, es parte de la lista que encabeza José Luis Espert.

Tras posar junto a María Fernanda Callejón en la portada de Playboy Argentina en 1992, la proyección mediática de Karen Reichardt se consolidó más allá de la televisión. En los años noventa, su recorrido en ciclos como Brigada Cola, Tachero Nocturno y Peor es nada, los últimos años se abocó a su emprendimiento de ropa para perros y mostró su adhesión a Milei.

En las últimas horas, Reichardt se manifestó en sus redes a través de sus posteos: replicó una foto del General que había publicado el presidente y se hizo eco de unas declaraciones de él en donde aseguraba: “Hemos sacado 12 millones de la pobreza, mientras que la indigencia pasó del 20.2% al 7.3%”.

El Turco García anunció que será candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en octubre

Claudio “el Turco” García comunicó el lunes pasado su candidatura a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, representando al Partido Integrar. El exfutbolista y exparticipante de MasterChef Celebrity ocupará el tercer lugar en la lista encabezada por Daniel Amoroso, ex legislador porteño del Pro y Unión Federal, y anterior titular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA).

La oficialización de la postulación se realizó mediante un video difundido en la red social X por el propio Amoroso, acompañado de la consigna: “La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido”. En el video, El Turco, que jugó en la selección argentina, Racing y Vélez, entre otros equipos, profundizó sobre las motivaciones que lo llevaron a postularse para el Congreso.

“Lo conozco a Daniel Amoroso hace más de 40 años. Sé con la persona que estoy. Si no no me hubiera metido. Hoy la realidad es que hay mucha gente durmiendo en la calle. La capital está muy parecida a la Provincia”, expresó. “En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados por el Partido Integrar. ¡Este partido jugalo con nosotros!”, aseguró.

Jorge Porcel Junior, candidato a diputado nacional del partido "Movimiento Plural"

Otro de los nombres con presencia mediática que buscará su lugar en el Congreso de la Nación es Jorge Porcel de Peralta, más conocido como Jorge Porcel Junior o Porcelito. El hijo del capocómico, pero tuvo su pico de popularidad cuando en 2014 apareció pidiendo trabajo.

Porcel, quien se dedica al mundo de las artes plásticas, se presentó como tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el partido Movimiento Plural del dirigente gremial Marcelo Peretta.

“Yo quiero un trabajo bien pago en buenas condiciones. Quiero el trabajo que a mi me corresponde, exijo un trabajo bien pago acorde a mi categoría: soy Jorge Porcel Junior, no voy a fregar pisos”, aseguraba en el ciclo Ponele la firme al lado de su madre, quien había sido filmada pidiendo dinero en la calle. Al ser consultado sobre cuál sería un sueldo adecuado para mejorar su situación y la de su madre, fue categórico. “20 mil pesos para tenerla a ella como corresponde. 12 mil, 13 mil pesos lo gana alguien que está en la basura”, aseveró, cifra que aquellos años estaba muy lejos de un sueldo mínimo.

La exmodelo e influencer Laura Soldano junto a Alberto Benegas Lynch y Gabriel Bornoroni (Instagram)

Del mundo del entrenamiento, el modelaje y las redes sociales, Laura Soldano llegó a La Libertad Avanza en Córdoba luego de destacarse como campeona nacional e internacional de “Bikini Fitness”, compitiendo en escenarios de Las Vegas y Nueva York.

Los últimos días se confirmó que ocupará el segundo lugar en la lista de candidatos a diputada nacional, gracias a su perfil de outsider. Consiguió popularidad por su entrenamiento FIIT y la publicación de su libro “Sé tu mejor versión”, orientado a ejercicios y autoayuda.

Según contó, su recorrido cambió a raíz de una crisis personal y sensaciones de vacío, lo que la condujo hacia la espiritualidad. Se capacitó en meditación y disciplinas místicas, comenzó a compartir relatos sobre visiones y procesos internos, y abrazó lo que denominó su “bruja interior”. Así, forjó un espacio de influencia donde conjugaba el bienestar corporal con el equilibrio emocional, erigiéndose en mentora para sus seguidores.

Su incorporación al proyecto de La Libertad Avanza se produjo tras una revelación vivida durante una meditación, donde aseguró haber visualizado a Javier Milei como presidente y a Argentina convertida en “faro de luz” mundial. A partir de esa experiencia, la influencer abandonó cualquier actividad empresarial previa e ingresó a la dinámica militante del espacio.