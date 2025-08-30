El “baby boom” de la farándula argentina: embarazos y nacimientos que alegran el 2025

El 2025 sigue sumando noticias que alegran a la farándula argentina, con un verdadero “baby boom” que tiene a varias celebridades compartiendo su felicidad a flor de piel. En el día de ayer, Juana Repetto sorprendió a todos al anunciar que espera un hijo junto a Sebastián Graviotto, noticia que llegó pocos meses después de su separación. Hablando en LAM, Juana fue sincera: “¿Qué decirte? Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano, muy, extremadamente sorpresivo y estadísticamente muy poco probable por las cosas que uno podría imaginar que a los 37 años ya no te suceden. Así, ‘one shot’”. A pesar de la sorpresa, dejó claro que el embarazo no cambia su situación familiar actual: “Ha querido venir, será recibido con muchísimo amor, estamos asimilando la noticia en casa. No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera, va a seguir todo como hasta el momento, por suerte cuidé Belisario yo sola, muy contenta”.

Otra de las figuras que compartió su alegría recientemente fue Eva Bargiela, de quien la última noticia fue que asistió a su obstetra acompañada por Gianluca Simeone. Desde sus historias de Instagram, Eva relató con humor y nerviosismo ese “día full papis”, mientras él se preguntaba qué le tocaría hacer. Además, Eva logró colarse en una clase especial con Paola de los Santos, @paolalactancia, para aprender todo sobre lactancia, mostrando lo en serio que se toma su debut en la maternidad.

Justina Bustos confirmó su embarazo

Justina Bustos también se sumó al club de futuras mamás y lo confirmó recientemente en plena estadía londinense, mostrándole a sus seguidores cómo crece su pancita y hasta compartiendo que espera una niña. “Es muy loco. Va a ser mujer. Nos enteramos ayer”, hizo el anuncio a la revista Ventoux. Para Justina, los cambios en su cuerpo y sus intereses la tenían desconcertada, pero con la noticia todo cobró sentido.

Así le contaba Rocío Marengo el embarazo a su mamá

Rocío Marengo se encuentra en la recta final para convertirse en madre por primera vez junto a Eduardo Fort. Las redes son testigos tanto de momentos tiernos, como las ecografías y los antojos nocturnos, hasta la divertida charla con su pareja por una picadita a deshoras. Rocío también compartió la ansiedad y ternura de ver cómo crece su “bebit@” semana a semana, con las primeras imágenes de su ecografía: “¡Semana 14! ¡Miren que ‘bebit@’! ¡Está enorme!”.

Paulo Londra anunció que será papá por tercera vez

En plena euforia arriba de un escenario, Paulo Londra aprovechó su show en Perú para anunciar junto a Martina Quetglas que esperan su tercera hija. “Perú, voy a tener otra nena”, lanzó ante el público, recibiendo la ovación de sus fans. Luego, la pareja siguió celebrando la noticia en sus redes: “Se viene la tercera leoncita, te esperamos con mucho amor y ansias…”, escribió el cantante, a lo que Martu respondió: “Cuánto amorrrrr va a recibir esa chiquita, y las hermanas que ya desde la panza le regalan flores”.

El anuncio del embarazo de Clara Alonso, actriz de High School Musical

Clara Alonso, actriz de “High School Musical: el desafío” y conductora de “Zapping Zone”, también transita la dulce espera y eligió la espontaneidad de TikTok para compartir la noticia: “Pura realidad. Ya viene el bebé”, escribió para sus seguidores, que no tardaron en celebrarla con cientos de mensajes.

Las Trillizas de Oro anunciaron que se viene el nieto 21

Y si de familias grandes hablamos, la saga de las Trillizas de Oro volvió a estar en el centro de la escena ya que con el embarazo de Sonia Zabaleta se agrandará aún más la legendaria familia, lo que confirmó la futura abuela María Emilia. Entre risas y recuentos, la matriarca familiar, Chichita no perdió la cuenta: “Veintiuno, ya son veintiuno”, respondió sin dudar entre la emoción de tantas buenas noticias.

Daniela Christiansson, la mujer de Maxi López, también embarazada de su segundo hijo

Daniela Christiansson y Maxi López también atraviesan una etapa especial, en la espera de su segundo hijo juntos. Aunque son muy reservados, Daniela anunció la noticia en sus redes una foto rodeada de globos rosas y celestes, y aclaró que el sexo del bebé recién lo compartirán tras contárselo a los seres más cercanos: “Todavía me falta abrazar y charlar con varias personas especiales”. La modelo también relató lo duro que fue el primer tramo del embarazo, aunque ya se siente con más energía.

Sofía Pachano captó el momento en que le contó a su papá Aníbal y al resto de su familia que está embarazada (Video: Instagram)

Sofía Pachano y Santiago Ramundo impactaron con una noticia que generó emoción en su entorno y entre seguidores. El video casero del anuncio familiar se transformó en una escena viral: usaron una caja de ravioles y el test positivo, logrando una reacción única de su papá, Aníbal Pachano, quien entre lágrimas celebró que va a ser abuelo por primera vez.

Carolina Amoroso embarazada

En el mundo del periodismo, Carolina Amoroso está a punto de dar a luz: tiene fecha en los primeros días de septiembre. Ella contó la novedad de su embarazo al aire de Infobae en Vivo en marzo, y encendió la alegría en el estudio: “El quinto integrante, porque es el quinto, es un varón, se suma al equipo de los muchachos”, contó emocionada, sumando color: “Probablemente será del Taladro, será de Banfield para alegría de mi suegro”. Carolina relató el proceso con entusiasmo, señalando que tanto ella como su marido, Guido Covini, viven este momento con la ilusión de los primerizos.

La China Ansa contó cuál es el sexo del bebé que espera

También la China Ansa vive la cuenta regresiva por la llegada de Rafael, su segundo hijo. Mostró las últimas fotos de la panza en la playa junto a su pareja y su hija India, despidiéndose así del embarazo antes del gran día. “Se van las últimas placas con mi bebé en la panza. Un retrato, un momento a solas con Rafael… Y sí, voy a ser mamá de nuevo”, escribió en redes junto a tiernas postales familiares.

Las madres del año

El “baby boom” de la farándula argentina no solo se refleja en los embarazos en curso —y otros anunciados pero aún no confirmados por quien lleva al bebé en su vientre—, sino también en los nacimientos que ya cambiaron la vida de varias celebridades durante este año.

La encargada de presentar a Otto, el hijo de Laura Laprida, fue su abuela María Eugenia, una de las Trillizas de Oro

Laura Laprida, desde España, anunció el nacimiento de Otto, el nieto número 20 de la dinastía que integran Las Trillizas de Oro. La imagen junto a su madre, María Eugenia, y el cálido saludo de bienvenida desde el canal oficial de difusión familiar, se convirtieron en uno de los momentos más celebrados en las redes: “Hola, bebito. Hola. Bienvenido a este mundo. ¿Cómo estás, dormidito? Yo soy Coqui, tu abu. ¿Sabés la cantidad de primos que tenés? Y hay uno que nació hace poquito, así que van a ser recompañeros”.

Jimena Barón mostró cómo fueron vacunados sus hijos Momo y Arturo en su casa

Jimena Barón comparte detalles del día a día de Arturo, que nació el 14 de junio. La última novedad la protagonizaron junto a Momo, su primer hijo, en una enternecedora secuencia en Instagram al recibir sus vacunas en casa. El clima fue ameno y familiar: desde el juego con el celular de Momo mientras era vacunado hasta el abrazo y sostén de la actriz a Arturo durante la aplicación. A esto se sumó una escena tierna y natural donde el mayor, Morrison, cambió por primera vez el pañal de su hermano menor, capturando la espontaneidad y los pequeños grandes momentos de la maternidad.

Nació el bebé de Alejandra Maglietti: así lo anunciaron en Bendita

Alejandra Maglietti atravesó la experiencia de la maternidad por primera vez junto a su pareja, Juan Manuel. Fue en el ciclo Bendita donde se anunció el nacimiento de Manuel, entre aplausos, bromas y emociones en el estudio. La llegada del “grandote” (la balanza marcó 4.200 kilos) no solo sorprendió por el tamaño, sino que fue recibida con afecto por toda la “familia” del programa. Imágenes previas al parto, con la panelista recostada y mostrando el moisés preparado, retrataron la espera intensa y la felicidad silenciosa del final del embarazo.

Sol Pérez presentó a su hijo Marco en Cortá por Lozano

Sol Pérez también se sumó al club de madres primerizas con la llegada de Marco, fruto de su relación con Guido Mazzoni. La noticia fue compartida por la conductora Vero Lozano al aire, con la complicidad del abuelo Horacio y un clima cargado de emoción. Unas horas antes del nacimiento, la modelo se mostró junto a su marido en la habitación de la clínica, con la última imagen de su embarazo, antes de iniciar un nuevo capítulo familiar.

Sol Macaluso con su esposo y su hija Bella

Para Sol Macaluso, periodista conocida por su cobertura en zonas de conflicto, la llegada de su hija Bella fue el punto de inflexión en una historia marcada por la resiliencia. “Nuestro milagro llegó. Bella Arrichiello Macaluso. Bienvenida amor de nuestra vida, te estábamos esperando desde hace tiempo”, declaró en redes. El recorrido no fue sencillo: dos pérdidas gestacionales previas pusieron a prueba su fuerza y la llevaron a someterse a un tratamiento específico por trombofilia. Tras un proceso delicado, celebró que su sueño finalmente se hizo realidad y compartió imágenes junto a su pareja y la pequeña Bella, recibiendo el cariño de colegas y seguidores.