María Becerra y J Rei celebraron tres años de amor: “Sos todo lo que alguna vez soñé”

J Rei celebró los tres años de amor con María Becerra publicando varios videos de su vida juntos

J Rei y María Becerra eligieron una forma muy especial de celebrar sus tres años de noviazgo: cada uno publicó, para el otro, una sentida publicación en Instagram que dejó ver todo lo que sienten. Por él lado de ella, hoy destacada figura en la exitosa serie “En el barro”, mostró varias fotos junto al cantante en situaciones románticas. Y dejó un mensaje: “Hace 3 años que la vida me puso adelante a quien hoy es el amor de mi vida♥️ un amor que jamás pensé que iba a vivir, algo que solo creí que se veía en películas pero que jamás me iba a tocar….y me tocó❤️‍🩹 soy tan afortunada de que me ames y que me dejes amarte. Gracias por sostener mi mano siempre, por cuidarme, mimarme, amarme, hacerme reír tanto, gracias por confiar en mí, por hacerme sentir especial, por ser mi compañero de aventuras, mi hombro para llorar y más que nada …por ser ese abrazo que todo lo calma. Sos todo lo que alguna vez soñé. Te amo para siempre ♥️ 3 años y contando @j.reiii 😍”

J Rei, por su parte, también subió varias fotos y videos de la pareja en distintas circunstancias. Y acompañó esas imágenes con un mensaje lleno de cariño, donde recordó que, aunque esta vez la fecha los encontró separados por cuestiones de trabajo, para él el arte tiene un papel clave porque, según sus propias palabras, “fue quien unió nuestros caminos”.

En el texto, J Rei escribió: “Hoy se cumplen 3 años desde el comienzo de nuestra historia de amor, y toca festejarlo a distancia por nuestros trabajos, pero sería el colmo hecharle la culpa al arte , porque ella fue quien unió nuestros caminos!! gracias por ser y dejarme ser , por enseñarme la luz más fuerte del amor y darle alegría a mis días, ser mi familia y el amor de mi vida. deseo compartir el resto de mis días juntos y que el tiempo nos siga encontrando en cada abrazo , en nuestras caídas para levantarnos juntos y curarnos las heridas, en rutas con un mate un atardecer charlas y una Carpita al costado de un río , en canciones sonrisas, aventuras y sueños.. no dejemos de soñar!! ❤️ te invito a caminar la vida juntos, y hasta donde me permitas voy a estar con vos cuando mires a tu costado, con ojos de amor puro , que te corresponden ❤️Hagamos mucho con un poquito como nosotros sabemos , Abracemos al destino que es incierto pero seguro nos tiene algo lindo .. te amo feliz 3er año de amor y luz , atte juli @mariabecerra ❤️❤️✨✨”.

Un corazón con las manos de ambos, el símbolo del amor entre J Rei y María Becerra

La historia de amor

El romance entre María Becerra y J Rei comenzó de manera muy actual, a través de las redes sociales. Todo partió con un gesto sencillo: María subió a Instagram un video bailando al ritmo de “Tu Turrito”, uno de los hits de J Rei. Ese pequeño guiño fue suficiente para captar la atención de Julián Reininger, quien no dudó en aprovechar la ocasión para establecer un primer contacto. Pero lejos de lo esperado, fue María quien tomó la iniciativa y empezó la conversación directa con él por mensajes privados en Instagram.

Los mensajes rápidamente se transformaron en largas charlas y múltiples notas de audio enviadas por la artista, extendiéndose en total a 11 audios de un minuto cada uno. Con el paso de las semanas y la complicidad que lograron a distancia, decidieron organizar su primera cita. J Rei fue a buscar a María a la ciudad durante la madrugada y la llevó a su casa en la zona oeste del conurbano bonaerense. Según relató él mismo en televisión, a pesar de la conexión previa, al llegar se encontró con un imprevisto: no tenía ni WiFi ni servicio de televisión. Ante la situación, improvisó una pizza casera y la noche siguió entre anécdotas y música en vivo, ya que tocó el piano para su invitada.

La cita fluyó de manera espontánea y natural, lo que reforzó el vínculo entre ambos. La madrugada terminó cuando J Rei acompañó a María a su casa, y durante ese viaje le confesó abiertamente lo que sentía: “Yo ya te quiero”. Este momento marcó un antes y un después en la relación. El romance empezó pocos meses después de que Becerra pusiera fin a su relación anterior con Rusherking, en medio de rumores de infidelidad. J Rei, por su parte, solo había tenido una corta relación con la cantante Cazzu. Con estos antecedentes, ambos se animaron a construir una nueva etapa juntos desde un lugar completamente fresco.

María Becerra y J Rei atravesaron momentos difíciles pero siempre se mostraron unidos

La oficialización del romance entre María Becerra y J Rei se dio de una manera espontánea. Fue durante una transmisión en vivo por Instagram donde todo quedó al descubierto. J Rei estaba conversando con su madre en directo, cuando María, bajo su usuario, empezó a comentar para marcar presencia y dejar en claro la relación. “Acá estoy”, escribió la artista, seguido de un piropo para la mamá de su pareja: “Mi suegra es la más linda”. La reacción fue inmediata; la madre, sorprendida pero contenta, le pidió a su hijo que fijara el comentario porque estaba emocionada con la naturalidad del saludo público.

La conversación tomó un tono familiar y afectuoso, con la madre de J Rei respondiendo: “Mi amor, la más hermosa sos vos del mundo mundial”, mientras el cantante hizo un gesto cariñoso inclinándose para besar la cámara, como forma de enviarle un beso virtual a María delante de todos los que seguían la transmisión. Esos pequeños gestos que se dieron de forma natural sirvieron para confirmar el vínculo sin necesidad de comunicados formales ni grandes declaraciones públicas, consolidando así la percepción de complicidad y cercanía entre los dos.

Al poco tiempo de blanquear el romance ante sus seguidores, la pareja pasó a mostrarse cada vez más juntos cuando sus agendas laborales lo permitían. Aparecían en fotografías y videos de sus redes sociales compartiendo momentos cotidianos, eventos y escapadas. De esta manera lograron afianzar su relación ante el público y ante sus familias, mostrando que más allá de la exposición mediática, su día a día se basa en el compartir actividades simples, charlas y planes comunes.

Antes de cumplir un año como novios, María Becerra y J Rei emprendieron un viaje memorable a Grecia. El destino no solo representó una oportunidad para descansar y reconectar lejos de la rutina, sino que también se convirtió en el escenario de un importante paso en su relación. Durante sus días en el país europeo, se mostraron relajados y contentos en las playas griegas, aprovecharon las comodidades del hotel y navegaron en yate por el mar Egeo. Compartieron imágenes y detalles del viaje en redes sociales, lo que generó gran revuelo entre sus seguidores, atentos a cada paso de la pareja.

Los cantantes, con uno de sus perros

El episodio que más impacto causó entre los fanáticos sucedió el 27 de julio, cuando María publicó en sus redes una fotografía que mostraba sus manos entrelazadas luciendo alianzas de oro blanco adornadas con piedras en forma de corazón rosadas. Acompañó la imagen con un mensaje que anunciaba el compromiso: “Me dijo que sí. J Rei comprometidos. ¡Te amo tanto mi amor! Me estalla el corazón de felicidad… no paro de llorar, dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado”. La emoción de la artista fue evidente y el anuncio se viralizó rápidamente.

Semanas después, María contó más sobre este paso en su visita al programa de Susana Giménez. Comentó, entre risas, que ella había enviado señales sobre el deseo de comprometerse, pero notó a J Rei algo distraído. Ante la espera, quiso participar activamente del momento y pensó en aprender joyería para confeccionar las alianzas, aunque terminó encargando los anillos con un diseño propio. Así, el compromiso se selló con detalles personales y con la impronta única que caracteriza a la pareja.

Pero no todo fue color de rosa. A lo largo de su relación, María Becerra y J Rei enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su fortaleza como pareja. Uno de los momentos más duros llegó cuando, embargados por la felicidad tras el compromiso y decididos a formar una familia, comenzaron a buscar su primer hijo. Sin embargo, la expectativa se transformó en tristeza al poco tiempo: María Becerra sufrió la pérdida de su primer embarazo debido a un embarazo ectópico, lo que requirió una intervención quirúrgica.

María y J Rei suelen salir a la ruta sin destino

La noticia se hizo pública a través de un comunicado conjunto que la pareja publicó en sus redes sociales. María, con palabras conmovedoras, explicó la gravedad de la situación y el dolor emocional que ambos vivieron. Subrayó que seguían soñando con la posibilidad de ser padres y valoró el acompañamiento de su entorno y del equipo médico, que les brindó contención en un momento tan delicado. El episodio ocurrió apenas un mes después de que cumplieran dos años como pareja, un momento que muchos esperaban fuera de celebración y que, en cambio, estuvo marcado por la adversidad.

Tiempo después, confesó que el duelo fue difícil porque la emoción inicial de la espera se transformó en angustia y preocupación. Compartió que los síntomas se intensificaron mientras ensayaba para un evento y tuvo que suspenderlo por el malestar, lo que precipitó el diagnóstico y el tratamiento. A pesar del dolor, María y J Rei reafirmaron públicamente su deseo de tener hijos y seguir apostando a su futuro juntos.

La pareja vivió un nuevo golpe cuando, siete meses después de la primera pérdida gestacional, María Becerra volvió a atravesar un embarazo ectópico. La situación, cargada de preocupación y angustia, se convirtió en tema de debate en redes sociales tras conocerse el estado de salud de la cantante. El diagnóstico trajo consigo una hemorragia interna que puso en riesgo la vida de María y requirió una intervención de urgencia. El hermetismo con el que manejaron la situación se rompió recién cuando ambos decidieron comunicarlo en un sentido posteo dirigido a sus seguidores.

María Becerra y J Rei en Broadway, Nueva York

En el mensaje, agradecieron la rápida reacción de J Rei, el equipo médico y el círculo más cercano, quienes fueron fundamentales para actuar a tiempo y cuidar a la artista. Una vez superado el peligro y tras recibir el alta médica, María utilizó sus redes para expresar su gratitud hacia su pareja. Reconoció el rol decisivo de J Rei, su presencia constante y la manera en que la sostuvo: “Volviendo a casa con el amor de mi vida. No alcanzan las palabras para agradecerte por haberme salvado la vida, por cuidarme como lo hiciste todos estos días”.

La respuesta de J Rei no se hizo esperar. Utilizando la misma vía pública y cercana con la que acostumbran a comunicarse, remarcó su compromiso incondicional: expresó que permanecerá siempre a su lado y que el amor es su refugio frente a cualquier adversidad. Subrayó su admiración por la fuerza de María y el valor de seguir juntos, recalcando la importancia de poder acompañarse en los momentos más difíciles. El tono de ambos mensajes dejó en claro que la pareja confía en su vínculo y apuesta al tiempo, la paciencia y el cariño para seguir adelante en la recuperación y en la construcción de sueños en común.