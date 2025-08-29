La asquerosa bebida que probó Furia en su viaje por Vietnam: “Tuve que comer varias cosas”

Furia contó cómo fue su viaje a Vietnam

Alejada de los conflictos habituales de Gran Hermano, Furia puso su energía en ampliar sus horizontes. Fue así como Juliana Scaglione fue invitada a participar de Por el Mundo para grabar, junto a Marley, su estadía en un llamativo destino: Vietnam. Fue así como, este jueves, la influencer habló de su experiencia y del choque cultural que atravesó. En ese marco, también sorprendió al confesar la extrañaba bebida que tuvo que tomar.

Todo sucedió cuando la doble de riesgo fue invitada al programa Fuera de Joda, en el streaming de Telefe. Allí, inmediatamente, todo el panel quiso saber cómo había sido su viaje y su participación en el ciclo de Marley. Mientras la joven contaba anécdotas, en la pantalla del ciclo pasaban imágenes de su viaje: “Eso es Hanói. Ahí justo estábamos comiendo en uno de los lugares que me invitó el señor Marley. Le vamos a decir el tío Marley porque pagó todo. Ahí está la cabra, la familia de cabras que les contaba recién. Son como familias, exactamente”.

Durante su charla, Furia hizo hincapié en el respeto y valoración que tienen los vietnamita por los animales: “Ahí respetan mucho a todos los animales. A la tortuga también, porque la tortuga es un animal que trae suerte”. Fue entonces cuando uno de sus compañeros le consultó: “¿Y las comidas cómo son? ¿Ricas, picantes, más tropicales?”. Luego de reflexionar unos segundos, la exjugadora del reality comentó: “Mucho marisco, y también comen gusanos, comen serpientes. Sí, tuve que comer varias cosas”.

Furia relató su experiencia en Vietnam junto a Marley

Al ver el asombro de los panelistas, Furia detalló esta experiencia y justificó la práctica local: “Tomé sangre de serpiente, una serpiente búfalo, también la bilis. Pero después me explicaron que es una costumbre”. “¿Y qué gusto tiene?”, le siguieron preguntando, a lo que la doble de riesgo devolvió: “Que lo mezclan con vodka. Hay uno que es serpiente con vino, si lo googlean o algo, pero en esta fue con vodka. Es como su pequeña farmacia, ¿no? “.

“¿Y los monos bien no te hicieron nada? Porque dicen que suelen robar, son mecheros. Claro, algunos monos son cleptómanos”, le preguntó un compañero, recordando un estereotipo visto en redes sociales. Lejos de alimentar esta idea, Furia aclaró: “No, los monos son re amorosos. Tenían ahí su cáscara de banana y comían, pero cuando vieron el dron, alguno de los chicos lo levantó, hacían todo como que le decían: ¿Qué es esto? Elemento extraño. Ovni”.

Semanas atrás, la doble de riesgo compartió un fragmento del viaje en sus redes sociales. Junto a un video resumen, Furia escribió, relatando sus sentimientos por la experiencia: “Una gran parte de mi corazón soñó con estar acá. Este destino es hermoso, y no solo eso, si no que lo estoy compartiendo con los mejores. Es increíble podes estar con Marley que es una de las figuras del canal donde trabajo, un tipo con tanta trayectoria y un carisma único. Su equipo son como sus hermanos, y están en todas. Gracias por tanto. No puedo mostrarles mucho, pero si decirles que no se pierdan el programa la semana próxima. Les estaré avisando por redes. Seguime en las mismas, que estoy subiendo contenido a diario. Los amo”.

A finales de mayo, la joven había llamado la atención de sus seguidores con una decisión personal que compartió públicamente:se sometió a una rinoplastia secundaria, intervención que mostró en detalle a través de sus redes sociales. Con más de 700 mil seguidores, la mediática expuso su paso por el quirófano con imágenes del antes y el después, además de un video en el que reflejó sus sensaciones antes de ingresar al quirófano y su satisfacción posterior con el resultado.

La cirugía fue realizada por un especialista en estética, quien acompañó a Furia en este proceso quirúrgico que, según detallaron ambos, implicó una corrección de una operación anterior. “La rinoplastia secundaria requiere de mayor precisión técnica, ya que trabaja sobre una estructura que ya fue intervenida”, explicó el profesional.