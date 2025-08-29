Teleshow

La asquerosa bebida que probó Furia en su viaje por Vietnam: “Tuve que comer varias cosas”

La exparticipante de Gran Hermano, que formó parte del programa Por El Mundo, relató su experiencia en una cultura con llamativas costumbres

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Furia contó cómo fue su viaje a Vietnam

Alejada de los conflictos habituales de Gran Hermano, Furia puso su energía en ampliar sus horizontes. Fue así como Juliana Scaglione fue invitada a participar de Por el Mundo para grabar, junto a Marley, su estadía en un llamativo destino: Vietnam. Fue así como, este jueves, la influencer habló de su experiencia y del choque cultural que atravesó. En ese marco, también sorprendió al confesar la extrañaba bebida que tuvo que tomar.

Todo sucedió cuando la doble de riesgo fue invitada al programa Fuera de Joda, en el streaming de Telefe. Allí, inmediatamente, todo el panel quiso saber cómo había sido su viaje y su participación en el ciclo de Marley. Mientras la joven contaba anécdotas, en la pantalla del ciclo pasaban imágenes de su viaje: “Eso es Hanói. Ahí justo estábamos comiendo en uno de los lugares que me invitó el señor Marley. Le vamos a decir el tío Marley porque pagó todo. Ahí está la cabra, la familia de cabras que les contaba recién. Son como familias, exactamente”.

Durante su charla, Furia hizo hincapié en el respeto y valoración que tienen los vietnamita por los animales: “Ahí respetan mucho a todos los animales. A la tortuga también, porque la tortuga es un animal que trae suerte”. Fue entonces cuando uno de sus compañeros le consultó: “¿Y las comidas cómo son? ¿Ricas, picantes, más tropicales?”. Luego de reflexionar unos segundos, la exjugadora del reality comentó: “Mucho marisco, y también comen gusanos, comen serpientes. Sí, tuve que comer varias cosas”.

Furia relató su experiencia en
Furia relató su experiencia en Vietnam junto a Marley

Al ver el asombro de los panelistas, Furia detalló esta experiencia y justificó la práctica local: “Tomé sangre de serpiente, una serpiente búfalo, también la bilis. Pero después me explicaron que es una costumbre”. “¿Y qué gusto tiene?”, le siguieron preguntando, a lo que la doble de riesgo devolvió: “Que lo mezclan con vodka. Hay uno que es serpiente con vino, si lo googlean o algo, pero en esta fue con vodka. Es como su pequeña farmacia, ¿no? “.

“¿Y los monos bien no te hicieron nada? Porque dicen que suelen robar, son mecheros. Claro, algunos monos son cleptómanos”, le preguntó un compañero, recordando un estereotipo visto en redes sociales. Lejos de alimentar esta idea, Furia aclaró: “No, los monos son re amorosos. Tenían ahí su cáscara de banana y comían, pero cuando vieron el dron, alguno de los chicos lo levantó, hacían todo como que le decían: ¿Qué es esto? Elemento extraño. Ovni”.

Semanas atrás, la doble de riesgo compartió un fragmento del viaje en sus redes sociales. Junto a un video resumen, Furia escribió, relatando sus sentimientos por la experiencia: “Una gran parte de mi corazón soñó con estar acá. Este destino es hermoso, y no solo eso, si no que lo estoy compartiendo con los mejores. Es increíble podes estar con Marley que es una de las figuras del canal donde trabajo, un tipo con tanta trayectoria y un carisma único. Su equipo son como sus hermanos, y están en todas. Gracias por tanto. No puedo mostrarles mucho, pero si decirles que no se pierdan el programa la semana próxima. Les estaré avisando por redes. Seguime en las mismas, que estoy subiendo contenido a diario. Los amo”.

A finales de mayo, la joven había llamado la atención de sus seguidores con una decisión personal que compartió públicamente:se sometió a una rinoplastia secundaria, intervención que mostró en detalle a través de sus redes sociales. Con más de 700 mil seguidores, la mediática expuso su paso por el quirófano con imágenes del antes y el después, además de un video en el que reflejó sus sensaciones antes de ingresar al quirófano y su satisfacción posterior con el resultado.

La cirugía fue realizada por un especialista en estética, quien acompañó a Furia en este proceso quirúrgico que, según detallaron ambos, implicó una corrección de una operación anterior. “La rinoplastia secundaria requiere de mayor precisión técnica, ya que trabaja sobre una estructura que ya fue intervenida”, explicó el profesional.

Temas Relacionados

FuriaJuliana ScaglioneGran Hermano

Últimas Noticias

La tajante respuesta de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, por las críticas que recibió al ser tildado de tóxico

El joven se refirió al hate que sufrió en redes sociales luego de confesar que junto a su pareja, Mateo Lofeudo, se tienen rastreados con una aplicación en el celular

La tajante respuesta de Juan

Paloma Silberberg, la expareja de Nico González, detalló cómo descubrió una infidelidad del jugador: “Accedí a las cámaras”

La joven contó en televisión cómo vio que el delantero de la Selección Argentina mantenía un encuentro con otra mujer en su casa de Italia

Paloma Silberberg, la expareja de

Sabrina Carpenter en la Argentina: de abrir los shows de Taylor Swift al anunció de su presencia en Lollapalooza 2026

La cantante de “Espresso”, que forma parte de la nueva edición del festival, ya había visitado el país en 2023. Cómo fue aquella presencia

Sabrina Carpenter en la Argentina:

Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán: su hija Sofía Gala será la actriz que encarnará su juventud

La serie abarcará tres etapas de “La One”, y también serán parte Cecilia Roth y Griselda Siciliani, ya anunciadas en días anteriores. Qué dijeron las protagonistas y la propia diva luego de conocer la noticia

Se confirmó el elenco de

Jimena Barón mostró cómo vacunaron a sus hijos Momo y Arturo en su casa

La cantante compartió imágenes en redes sociales donde sus hijos recibieron vacunas a domicilio

Jimena Barón mostró cómo vacunaron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras los incidentes en Corrientes,

Tras los incidentes en Corrientes, La Libertad Avanza culpó a Gustavo Valdés y el gobierno provincial apuntó contra el kirchnerismo

Le extrajeron sangre a tres policías para hallar al quinto hombre que violó y mató a Natalia Melmann

Llega la tormenta de Santa Rosa y hay alerta por una nueva ciclogénesis: qué dice el pronóstico para el fin de semana

De Taylor Swift a Dua Lipa: cómo son los anillos de compromiso más llamativos del año

Identifican un mecanismo clave de la esclerosis múltiple que podría abrir nuevas vías para el tratamiento

INFOBAE AMÉRICA
La Casa Blanca reveló que

La Casa Blanca reveló que Trump no está “contento” pero tampoco “sorprendido” por los ataques rusos contra la capital de Ucrania

Ventajas de la motocicleta en México: todo lo que debes saber

Cómo las ondas de radio que podrían mejorar la capacidad de percibir olores, según un experimento

Universidad peruana ofrece titulación profesional en 5 meses: ¿en qué consiste y cómo postular?

Rusia fuerza el desplazamiento de civiles ucranianos al intensificar sus ataques en Dnipropetrovsk y Donetsk

TELESHOW
La tajante respuesta de Juan

La tajante respuesta de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, por las críticas que recibió al ser tildado de tóxico

Paloma Silberberg, la expareja de Nico González, detalló cómo descubrió una infidelidad del jugador: “Accedí a las cámaras”

Sabrina Carpenter en la Argentina: de abrir los shows de Taylor Swift al anunció de su presencia en Lollapalooza 2026

Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán: su hija Sofía Gala será la actriz que encarnará su juventud

Jimena Barón mostró cómo vacunaron a sus hijos Momo y Arturo en su casa