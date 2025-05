Furia Scaglione tomó una drástica decisión y se sometió a una cirugía estética: “No lo puedo creer”

Furia Scaglione sorprendió a sus seguidores al someterse a una rinoplastia secundaria que marcó un antes y un después en su imagen pública (Video: Instagram)

Juliana “Furia” Scaglione, una de las figuras más destacadas que dejó la anterior edición de Gran Hermano (Telefe), volvió a llamar la atención de sus seguidores con una decisión personal que compartió públicamente: se sometió a una rinoplastia secundaria, intervención que mostró en detalle a través de sus redes sociales. Con más de 700 mil seguidores, la mediática expuso su paso por el quirófano con imágenes del antes y el después, además de un video en el que reflejó sus sensaciones antes de ingresar al quirófano y su satisfacción posterior con el resultado.

La cirugía fue realizada por un especialista en estética, quien acompañó a Furia en este proceso quirúrgico que, según detallaron ambos, implicó una corrección de una operación anterior. “La rinoplastia secundaria requiere de mayor precisión técnica, ya que trabaja sobre una estructura que ya fue intervenida”, explicó el profesional.

Tras su estadía en GH —donde su personalidad frontal, provocadora y emocional dejó huella—, la doble de riesgo eligió mantenerse activa en redes sociales, donde comparte su cotidianeidad sin filtros. En este contexto, la intervención estética que decidió realizar formó parte de una transformación física y personal que eligió hacer pública.

La intervención facial de la exparticipante de Gran Hermano 2023 generó miles de comentarios positivos en redes sociales

En el video publicado por Furia en su cuenta oficial de Instagram, se la puede ver en el consultorio del cirujano estético con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. “¿Cómo va, gente? Hoy me toca operarme la nariz. No lo puedo creer, llegó el día, así que esta criatura se va”, expresó señalando su nariz. El procedimiento se llevó a cabo este martes 27 de mayo, y fue detalladamente documentado tanto por la paciente como por el médico a cargo.

Tras la intervención, Scaglione compartió el resultado con un nuevo video y varias imágenes del antes y el después. “No la puedo creer. Gracias, doc. Sos el uno”, escribió la exhermanita en los comentarios con entusiasmo, visiblemente conforme con su nueva imagen.

Entre los comentarios más destacados, se encuentra el de su amigo y ex compañero de realities Alex Caniggia, quien escribió: “Srack. Toda, me encanta, amiga. Alta napia te mandaste, pelada”, con su característico estilo histriónico.

Alex Caniggia reaccionó con humor y admiración ante la transformación estética de su amiga Furia Scaglione

“Ya era hermosa, pero quedó más aún”, “Relinda”, “Bella, pronta recuperación”, “Te amamos, Juli. Cuidala mucho, doctor”, fueron algunos de los mensajes más frecuentes que aparecieron en el posteo de Instagram de la figura mediática.

Semanas atrás, Juliana “Furia” Scaglione protagonizó una de las salidas más inesperadas en la historia de Gran Hermano. Luego de haber reingresado al reality argentino mediante el Golden Ticket, la joven decidió abandonar la competencia por voluntad propia en plena gala de nominación. La producción y el conductor del programa, Santiago del Moro, confirmaron que fue un acuerdo consensuado entre las partes. La salida de la competidora generó conmoción tanto entre sus compañeros de encierro como entre la audiencia, que había apostado fuerte por su regreso.

Furia Scaglione dejó huella en Instagram y en Gran Hermano con su personalidad directa y provocadora (Video: GH, Telefe)

Desde su aparición en la edición 2023/24, donde fue una de las jugadoras más determinantes y polémicas, Furia había construido una figura mediática que trascendía el juego. Su vuelta a la casa había sido vista por muchos como la carta más potente de la producción para dinamizar una temporada hasta entonces errática. Sin embargo, su paso fue breve, tibio y terminó con un portazo metafórico.

Las cámaras captaron el momento exacto en el que Furia comunicó su decisión. Con su característico tono directo y sin dar rodeos, expresó: “No es nada malo. Tenía muchas intenciones de entrar, conocerlos y poder jugar. Pero veo que la casa no está al nivel del juego que me gusta hacer. Paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando”. Estas palabras resonaron fuerte entre sus compañeros, muchos de los cuales la habían recibido con cautela sabiendo el calibre estratégico de su juego en la edición pasada. Scaglione reforzó su postura con una declaración que terminó marcando el tono de su despedida: “Siento que estoy en otro level”.