Se casan Taylor Swift y Travis Kelce: así fue el primer beso público en Buenos Aires con el que blanquearon su amor

El apasionado beso de Taylor Swift y Travis Kelce al finalizar el show

Taylor Swift a lo largo de su carrera logró mantener su vida privada lejos de los reflectores, hasta que por su relación con la estrella de los Kansas City Chiefs Travis Kelce comenzó a aparecer en todos los partidos de la NFL. Luego de dos años de relación compartieron la noticia de que se comprometieron, sacudiendo a los fans. Es imposible no escuchar esta noticia y recordar el paso de la dupla por Argentina con un beso público que dio la vuelta al mundo.

En noviembre del año 2023 se vivió la locura de la llegada de la cantante estadounidense al país por primera vez para dar una serie de tres conciertos en el estadio River Plate. Con todas las localidades agotadas, y un fenómeno popular reservado a los grandes artistas, las personas que estuvieron presentes en el segundo concierto vivieron una noche, no solo cargada de música, sino también de un momento único: el primer beso de la pareja a la vista de todos.

Es que durante los primeros meses de relación, habían mantenido la relación en secreto hasta que en septiembre Taylor asistió a un partido de los Chiefs, aunque sin mostrarse juntos. Con este comportamiento enigmático que abrió paso a todo tipo de rumores llegaron a Buenos Aires, dispuestos a patear el tablero del mundo del espectáculo. La gran diva del pop y la estrella del fútbol americano, la película de amor perfecto que eligieron contar con Buenos Aires como escenario.

Kelce aterrizó en Buenos Aires en una escapada en un alto de la temporada regular. La noche del 10 de noviembre, pasó entre las vallas del Monumental camino a la carpa VIP, donde estuvo las casi tres horas de concierto junto a Scott, el padre de Taylor. Cantó todos y cada uno de los hits de su novia y, cuando los últimos acordes de “Karma” estaba por dejar de sonar, los papelitos de colores se pegaban en el pelo de los miles de fanáticos.

El apasionado beso de Taylor y Travis

La cantante enfiló rumbo a los camarines, recibiendo la ovación de un público rendido, en una celebración mutua e inolvidable. Los ojos de los fans la seguían con la mirada y la cámara de sus celulares, y divisaron cómo Travis la esperaba en el ingreso a la carpa.

Con la energía que le quedaba en el cuerpo, apuró el paso, casi al trote, y se fundió en un abrazo con Travis. Entonces se dieron ese beso que dio la vuelta al mundo, envueltos en los gritos de todos aquellos estaban cerca y no daban crédito a lo que veían sus ojos. Fueron solo unos segundos que se convirtieron en un momento clave de la pareja, que hasta ese momento tenía un perfil bajo y, sin saberlo, las personas que estaban en el Más Monumental fueron testigos del primer beso público.

Un rato antes, la estadounidense había dado algunas señales desde el escenario, cuando cambió la letra de “Karma” por primera vez en sus conciertos. En vez de cantar "Karma is the guy on the screen/Coming straight home to me“, decidió cambiar la palabra screen por Chiefs, haciendo mención al equipo en el que juega Kelce hace varios años.

La reacción de Travis Kelce al cambio de letra de Taylor Swift en el concierto de Argentina

Por alguna de esas razones de la vida, uno de los teléfonos ubicado en el campo VIP, estaba grabando al atleta disfrutar del show y logró captar su reacción. El deportista se tapó la cara con las manos mientras su suegro aplaudía y gritaba junto a los fans.

Pasaron casi dos años y Taylor y Travis anunciaron su compromiso e hicieron felices a una legión de seguidores en todas partes del mundo. Esos que sufrieron por su ruptura con Joe Alwyn, actor inglés, después de seis años de relación. Swift pasó de no mostrarse nunca en público con su novio, más allá de algunas cenas o momentos captados por los paparazzi, a compartir un poco de su vida intima con Trav, al punto que eligió su pódcast para anunciar su nuevo album The life of a showgirl. Y en cada palabra, cada imagen, cada canción, sus recuerdos viajan al 10 de noviembre de 2023, al estadio de River Plate y a ese beso con el que le contaban al mundo que no había vuelta atrás.