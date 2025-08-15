Entretenimiento

Taylor Swift y un viaje íntimo a los momentos que inspiraron su nuevo álbum: entre gatos, pan casero de masa madre y giras mundiales

En el pódcast New Heights, la cantante compartió detalles de su vida fuera del escenario y cómo las experiencias personales, desde la convivencia con Travis Kelce hasta largas sesiones de grabación en Suecia, marcaron su reciente obra: The Life of a Showgirl

Por Martina Cortés Moschetti

Taylor Swift anuncia el lanzamiento
Taylor Swift anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum 'The Life of a Showgirl', grabado en Europa y marcado por su crecimiento personal

En el nuevo capítulo de New Heights, el pódcast de Travis Kelce y Jason Kelce, participó una invitada especial: Taylor Swift. La artista reveló detalles inéditos sobre su próximo álbum, compartió aspectos desconocidos de su vida fuera del escenario y reflexionó sobre su crecimiento personal y profesional en los últimos años.

La grabación en Europa, la influencia de su entorno y la recuperación de sus canciones originales definen el espíritu del nuevo proyecto musical de Taylor Swift. La cantante sorprendió a sus seguidores al anunciar en el pódcast New Heights el lanzamiento de su álbum The Life of a Showgirl, disponible el 3 de octubre. Este trabajo marca una nueva etapa en la carrera de la artista estadounidense y supone un giro personal y creativo tras años de transformaciones.

En la entrevista, Swift detalló que el álbum contiene 12 canciones, fruto de una colaboración exclusiva con Max Martin y Shellback. “Nunca antes hicimos un disco solo nosotros tres”, señaló, aludiendo a la química y madurez artística alcanzadas tras años de trabajo conjunto.

Travis y Jason Kelce, hermanos
Travis y Jason Kelce, hermanos y reconocidos exjugadores de la NFL, conducen juntos el pódcast New Heights, donde entrevistan a destacadas figuras del deporte y el entretenimiento

La grabación se realizó en Suecia, durante los descansos de la gira Eras Tour. Swift relató que alternaba conciertos en Europa con largas sesiones en estudio, llegando a sentirse físicamente agotada pero, a la vez, más creativa que nunca.

Aspectos desconocidos de su vida fuera del escenario

En la charla, Taylor Swift compartió facetas poco conocidas de su día a día lejos del foco mediático. Relató cómo la convivencia con Travis Kelce durante la gira y su acercamiento al mundo del fútbol americano ampliaron su perspectiva personal.

Además, habló sobre el valor que encontró en retomar actividades cotidianas como cocinar y cuidar a sus gatos, disfrutando de una rutina más doméstica y tranquila. “Ahora puedo dedicarme a hacer pan de masa madre y disfrutar de las pequeñas cosas”, afirmó.

(REUTERS/Jennifer Gauthier)
(REUTERS/Jennifer Gauthier)

Swift también reflexionó sobre su relación con la fama y las redes sociales. Comentó que, con el tiempo, aprendió a proteger su energía, priorizar el bienestar personal y no dejar que las opiniones externas definan su estado de ánimo.

“He aprendido a no dejar que los comentarios externos definan mi día. Mi energía es un bien valioso y decido en qué la invierto”, explicó.

La artista destacó además el impacto de recuperar el control sobre sus grabaciones originales y lo que eso significó para ella en un plano personal: “Para mí, no se trata solo de un activo comercial, sino de mi diario personal, de las canciones que narran cada etapa de mi vida”.

La artista revela cómo la
La artista revela cómo la convivencia con Travis Kelce y el fútbol americano influyeron en su perspectiva personal durante la gira

Sobre su entorno, subrayó: “Me hacía falta sentirme parte de mi propia casa y dedicarle tiempo a quienes siempre han estado cerca de mí”. Para Swift, reconectar con lo cotidiano y lo esencial fue clave para recuperar el equilibrio y potenciar la creatividad plasmada en su nuevo álbum.

Influencias personales y significado de esta etapa

En palabras de la cantante, durante la gira se profundizó su relación con Kelce, quien la introdujo en los códigos y dinámicas del fútbol americano, una cultura hasta entonces ajena para ella.

En la conversación, Swift incluso reveló aspectos inéditos de su vida cotidiana fuera del alcance de la prensa, resaltando cómo estas vivencias transformaron su percepción sobre lo personal y lo profesional: “Travis y yo hemos aprendido mucho el uno del otro; nuestras vidas parecen diferentes, pero al final ambos vivimos para estos grandes momentos frente al público”.

Travis y su compañero destacan
Travis y su compañero destacan el aprendizaje mutuo en sus carreras artísticas

La intérprete comentó que, lejos de la atención pública, dedica tiempo a pequeñas tareas que la conectan con un ritmo más pausado, como preparar recetas y atender a sus mascotas, descubriendo en ello un espacio de calma y equilibrio. “Encontré una felicidad inesperada en esas rutinas”, resumió.

Swift destacó cómo ha modificado su relación con la exposición pública y la interacción digital, reconociendo que ahora se enfoca en cuidar su bienestar emocional. Comentó que con el tiempo ha aprendido a priorizar lo que le aporta paz y a proteger su energía, eligiendo cuidadosamente las situaciones en las que se involucra.

“Hoy entiendo que, para cuidar mi salud mental, debo establecer límites y rodearme solo de personas y experiencias que me aporten paz”, agregó.

Taylor Swift subraya el valor
Taylor Swift subraya el valor de establecer límites frente a la fama y priorizar la salud mental en su vida diaria

Para finalizar, la intérprete resaltó lo que significó para ella volver a ser dueña de sus primeros trabajos, describiéndolos como un registro íntimo de su historia y no solo como un activo del negocio musical. Dijo que esas canciones son parte de su memoria emocional y que cada una encierra vivencias que marcaron su carrera y su vida personal.

Incluso, resaltó su necesidad de retomar el contacto con su hogar y fortalecer la cercanía con quienes la han acompañado siempre, un aspecto que la “ayudó a reencontrar el equilibrio y alimentar la creatividad” que se verá reflejada en este nuevo álbum.

