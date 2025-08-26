Teleshow

Ornella D’Elía presentó a su novia en las redes: “El corazón repleto de vida”

La actriz de 22 años le declaró públicamente su amor a Violeta Mas, una guionista argentina radicada en España

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
La actriz compartió una serie
La actriz compartió una serie de postales con su pareja y le dedicó unas tiernas palabras ante sus seguidores (Instagram)

El mundo del espectáculo argentino vivió en las últimas horas una verdadera revolución en redes sociales tras el anuncio de Ornella D’Elía: la actriz confirmó que está de novia con Violeta Mas y dedicó un posteo cargado de amor que se viralizó de inmediato. A sus 22 años, y con una carrera que no deja de crecer, Ornella sumó así un nuevo capítulo a su vida personal, abriendo la puerta a una relación que fue celebrada por colegas, fans e internautas de todo el país.

La joven artista eligió Instagram para compartir la noticia. Publicó un carrete de imágenes junto a su novia, la actriz y guionista mendocina, quien actualmente reside en Madrid, España. A las fotos les sumó una declaración directa y conmovedora: “El corazón repleto de vida. Te amo, mi amor. Qué especial sos”. La publicación, donde se puede ver a ambas disfrutando distintas postales, captó rápidamente la atención de seguidores y medios.

La respuesta de su novia no se hizo esperar y desde el mismo posteo replicó en tono a la par de sus palabras.“Sos preciosa y te amo con todo mi corazón, Ortela (sic)”, terminando de confirmar la felicidad y complicidad que comparten. De este modo, la joven mendocina también sumó protagonismo en la escena, sorprendiendo a los seguidores de Ornella con su historia personal y su recorrido profesional.

La actriz compartió desde momentos
La actriz compartió desde momentos divertidos a escenas románticas junto a su novia
Bajo un atardecer, la actriz
Bajo un atardecer, la actriz capturó el momento en que su pareja le da un beso

Además, el amor de la dupla logró llegar hacia sus seguidores, quienes les dejaron mensajes de cariño por su relación. “Revivieron todas las haditas del mundo”; “Sean muy felices”; “¡Que vivan las novias!”; “Se merecen lo mejor”, fueron algunos de los que se destacaron.

Fue en su perfil de LinkedIn donde se conocieron algunos detalles de la vida de Violeta. “Soy de un pueblo de Mendoza llamado San Martín, donde viví hasta los 17 años, cuando tomé la decisión de irme a Buenos Aires para estudiar Artes Escénicas. Me formé en diversas disciplinas artísticas, incluidas la escritura narrativa y dramática, y la música”, asegura. El salto internacional llegó después. “En paralelo, desde agosto de 2023 estaré viviendo en Madrid por un proyecto de largometraje, con propósitos de crecimiento y formación dentro del país y alrededores”, escribió la joven artista, quien traza su camino entre escenarios y guiones.

“El corazón repleto de vida.
“El corazón repleto de vida. Te amo, mi amor. Qué especial sos”, escribió junto al álbum de fotos
Ornella y Violeta tapándose el
Ornella y Violeta tapándose el rostro con una de sus manos
La dupla compartió su amor
La dupla compartió su amor y recibió el cariño de sus seguidores en las redes

El nombre de D’Elía no es desconocido para el mundo del espectáculo. Su llegada a la actuación fue tan inesperada como fortuita. La misma actriz relató a Teleshow cómo a sus 12 años, sin experiencia previa y casi por azar, terminó quedándose con su primer papel. En aquella época, Ornella practicaba remo en un club de Tigre, y las malas notas en el colegio le valieron un castigo por parte de sus padres, quienes le prohibieron asistir a los entrenamientos para que se quedara estudiando.

El destino tenía otros planes. Las autoridades del club se comunicaron con la familia para avisar que el predio sería escenario de una película y se había convocado a un casting para los socios. “Yo no quería ir por el proyecto, sino para salir de mi casa y poder reencontrarme con mis amigos”, confesó Ornella a este medio. Sin tener la menor idea sobre actuación, asistió a la audición con el pelo recogido. “No me sacaba la colita ni para bañarme”, recordó, mientras veía cómo el resto de las chicas iban peinadas y arregladas. Cuando llegó su turno frente a cámara, el director le pidió que se soltara el pelo. “No, no puedo. No quiero”, fue la firme respuesta. Hoy, valora aquel acto de autenticidad casi inconsciente, y asegura que fue esa actitud la que terminó dándole el papel: “No sé qué vieron, porque fui cero simpática”.

Victoria y Ornella, selfie frente
Victoria y Ornella, selfie frente a un espejo
La pareja en medio de
La pareja en medio de un restaurante

Su crecimiento desde entonces no se detuvo. Integró el elenco de La 1-5/18, la primera tira que marcó el regreso de la ficción diaria a la televisión argentina luego del cese de actividades por la pandemia de Coronavirus. Allí interpretó a Malena, un personaje que en los últimos capítulos cobró mayor relevancia al atravesar una dura batalla contra las adicciones y recibir el apoyo de todo su entorno en la ficción. La incipiente actriz también participó de La Ira de Dios, la película de Netflix protagonizada por Diego Peretti en 2022.

En 2023, la joven volvió a brillar en Buenos Chicos con el personaje de Bruna, aportando frescura y dramatismo a la tira de Polka que supo engalanar las noches de El Trece. De esta forma, la artista se consolidó como una de las jóvenes promesas de la ficción argentina, con proyectos en ascenso y el respaldo incondicional de productores y audiencia.

Una de las íntimas muestras
Una de las íntimas muestras de afecto entre Ornella y Violeta (Instagram)

Por estas horas, la noticia de su romance con Violeta circula con fuerza en medios y redes, mientras cientos de mensajes celebran la historia de amor y aplauden la valentía de la pareja al compartir su felicidad sin reservas. Con apenas 22 años, Ornella combina presente y futuro: un camino artístico en ascenso y un amor que, a juzgar por sus propias palabras, la tiene con el corazón repleto de vida.

Temas Relacionados

Ornella D'ElíaNoviaVioleta MasBuenos MuchachosLa 1-5/18

Últimas Noticias

Claudia Villafañe chocó con su auto cerca de la cancha de River Plate: “Estoy bien”

La empresaria protagonizó un accidente automovilístico en la Avenida Udaondo. Los detalles

Claudia Villafañe chocó con su

Tini Stoessel, sin límites: su vuelta a la actuación, la apuesta al amor con Rodrigo De Paul y la ambiciosa gira que prepara

La cantante atraviesa una etapa de crecimiento profesional y personal. Cuál será su próximo paso global

Tini Stoessel, sin límites: su

Celeste Cid quiso impresionar a los padres de Santiago Korovsky y terminó con la cocina en llamas: “Puede fallar”

La actriz intentó lucirse ante sus suegros con una receta culinaria, pero un imprevisto sorprendió a todos y desató las risas. El video

Celeste Cid quiso impresionar a

La inesperada reacción de Nico Vázquez a un posteo de Gimena Accardi luego de su divorcio

El actor comentó una historia de su exesposa por sus días en Bahía Blanca y enterneció a todos

La inesperada reacción de Nico

Joaquín Levinton contó cuántas veces tuvo que dar el examen para sacar el registro: “Me la tenían jurada”

En diálogo con Mario Pergolini, el músico reveló sus intentos fallidos para obtener la licencia de conducir

Joaquín Levinton contó cuántas veces
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué hay que quitarse

Por qué hay que quitarse los zapatos antes de entrar a casa, según la ciencia

Descubren una nueva especie de caracol marino en el sur argentino que lleva el nombre de Maradona

La importancia de los clubes de barrio en la Argentina

Mercados: acciones y bonos argentinos operan con leves bajas tras las caídas del lunes

Qué autos 0Km se pueden comprar con USD 20.000 tras la suba del dólar oficial

INFOBAE AMÉRICA
La generación Z impulsa la

La generación Z impulsa la baja del consumo de alcohol en Alemania

Candidato a vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, denuncia persecución política y llama a una vigilia

Expresidentes ecuatorianos se unieron al respaldo internacional contra el Cartel de los Soles

Tres de los ocho heridos en una serie de atropellos en La Habana siguen hospitalizados, pero fuera de peligro

Descubren una nueva especie de caracol marino en el sur argentino que lleva el nombre de Maradona

TELESHOW
Claudia Villafañe chocó con su

Claudia Villafañe chocó con su auto cerca de la cancha de River Plate: “Estoy bien”

Tini Stoessel, sin límites: su vuelta a la actuación, la apuesta al amor con Rodrigo De Paul y la ambiciosa gira que prepara

Celeste Cid quiso impresionar a los padres de Santiago Korovsky y terminó con la cocina en llamas: “Puede fallar”

La inesperada reacción de Nico Vázquez a un posteo de Gimena Accardi luego de su divorcio

Joaquín Levinton contó cuántas veces tuvo que dar el examen para sacar el registro: “Me la tenían jurada”