Ornella D’Elía presentó a su novia en las redes: “El corazón repleto de vida”

El mundo del espectáculo argentino vivió en las últimas horas una verdadera revolución en redes sociales tras el anuncio de Ornella D’Elía: la actriz confirmó que está de novia con Violeta Mas y dedicó un posteo cargado de amor que se viralizó de inmediato. A sus 22 años, y con una carrera que no deja de crecer, Ornella sumó así un nuevo capítulo a su vida personal, abriendo la puerta a una relación que fue celebrada por colegas, fans e internautas de todo el país.

La joven artista eligió Instagram para compartir la noticia. Publicó un carrete de imágenes junto a su novia, la actriz y guionista mendocina, quien actualmente reside en Madrid, España. A las fotos les sumó una declaración directa y conmovedora: “El corazón repleto de vida. Te amo, mi amor. Qué especial sos”. La publicación, donde se puede ver a ambas disfrutando distintas postales, captó rápidamente la atención de seguidores y medios.

La respuesta de su novia no se hizo esperar y desde el mismo posteo replicó en tono a la par de sus palabras.“Sos preciosa y te amo con todo mi corazón, Ortela (sic)”, terminando de confirmar la felicidad y complicidad que comparten. De este modo, la joven mendocina también sumó protagonismo en la escena, sorprendiendo a los seguidores de Ornella con su historia personal y su recorrido profesional.

Además, el amor de la dupla logró llegar hacia sus seguidores, quienes les dejaron mensajes de cariño por su relación. “Revivieron todas las haditas del mundo”; “Sean muy felices”; “¡Que vivan las novias!”; “Se merecen lo mejor”, fueron algunos de los que se destacaron.

Fue en su perfil de LinkedIn donde se conocieron algunos detalles de la vida de Violeta. “Soy de un pueblo de Mendoza llamado San Martín, donde viví hasta los 17 años, cuando tomé la decisión de irme a Buenos Aires para estudiar Artes Escénicas. Me formé en diversas disciplinas artísticas, incluidas la escritura narrativa y dramática, y la música”, asegura. El salto internacional llegó después. “En paralelo, desde agosto de 2023 estaré viviendo en Madrid por un proyecto de largometraje, con propósitos de crecimiento y formación dentro del país y alrededores”, escribió la joven artista, quien traza su camino entre escenarios y guiones.

El nombre de D’Elía no es desconocido para el mundo del espectáculo. Su llegada a la actuación fue tan inesperada como fortuita. La misma actriz relató a Teleshow cómo a sus 12 años, sin experiencia previa y casi por azar, terminó quedándose con su primer papel. En aquella época, Ornella practicaba remo en un club de Tigre, y las malas notas en el colegio le valieron un castigo por parte de sus padres, quienes le prohibieron asistir a los entrenamientos para que se quedara estudiando.

El destino tenía otros planes. Las autoridades del club se comunicaron con la familia para avisar que el predio sería escenario de una película y se había convocado a un casting para los socios. “Yo no quería ir por el proyecto, sino para salir de mi casa y poder reencontrarme con mis amigos”, confesó Ornella a este medio. Sin tener la menor idea sobre actuación, asistió a la audición con el pelo recogido. “No me sacaba la colita ni para bañarme”, recordó, mientras veía cómo el resto de las chicas iban peinadas y arregladas. Cuando llegó su turno frente a cámara, el director le pidió que se soltara el pelo. “No, no puedo. No quiero”, fue la firme respuesta. Hoy, valora aquel acto de autenticidad casi inconsciente, y asegura que fue esa actitud la que terminó dándole el papel: “No sé qué vieron, porque fui cero simpática”.

Su crecimiento desde entonces no se detuvo. Integró el elenco de La 1-5/18, la primera tira que marcó el regreso de la ficción diaria a la televisión argentina luego del cese de actividades por la pandemia de Coronavirus. Allí interpretó a Malena, un personaje que en los últimos capítulos cobró mayor relevancia al atravesar una dura batalla contra las adicciones y recibir el apoyo de todo su entorno en la ficción. La incipiente actriz también participó de La Ira de Dios, la película de Netflix protagonizada por Diego Peretti en 2022.

En 2023, la joven volvió a brillar en Buenos Chicos con el personaje de Bruna, aportando frescura y dramatismo a la tira de Polka que supo engalanar las noches de El Trece. De esta forma, la artista se consolidó como una de las jóvenes promesas de la ficción argentina, con proyectos en ascenso y el respaldo incondicional de productores y audiencia.

Por estas horas, la noticia de su romance con Violeta circula con fuerza en medios y redes, mientras cientos de mensajes celebran la historia de amor y aplauden la valentía de la pareja al compartir su felicidad sin reservas. Con apenas 22 años, Ornella combina presente y futuro: un camino artístico en ascenso y un amor que, a juzgar por sus propias palabras, la tiene con el corazón repleto de vida.