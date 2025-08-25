Griselda Siciliani y Luciano Castro le respondieron a Flor Vigna

LUCIANO CASTRO Y GRISELDA SICILIANI LE RESPONDEN A FLOR VIGNA

A Florencia Siciliani y Luciano Castro no les gusta hablar de su intimidad, y mucho menos de las ajenas, como se verá. Sin embargo, Intrusos (América) logró sacarles una respuesta sobre las últimas y polémicas declaraciones realizadas hace unos días de Flor Vigna (ex de Castro).

Recordemos sus palabras, entonces, a propósito del encuentro de Vigna con Martín Cirio: “(Luciano) Me llamó cuando estaba en España. ¡Está re loco, está re loco! ¡Viví un infierno! No, no te voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal. Y después dije: “Bueno, todo sirve para aprender”.

La “mesa estaba servida” y fue Intrusos (América) quien logró un capítulo clave en esta historia, la respuesta de Siciliani y Castro, durante un paseo de la pereja.

—Yo no hablo de la intimidad de nadie -respondió Griselda Siciliani-, ni de la mía ni de las de otras personas... Está todo bien que otros quieran hablar de la intimidad, veo que está bastante de moda, pero a mí no me gusta.

—Luciano, ¿te molesta que se siga hablando de esto? ¿Te gustaría ponerle un fin, llamarla y decirle “Flor, no hablemos más”? -encaró el cronista, primero con Castro.

—Ella puede decir lo que quiera, no tengo nada que decirte realmente”

—Y vos, Griselda, ¿en algún momento le mandaste un mensaje a Flor? ¿Te molesta? ¿Tenés que hablar con ella?

—Yo no hablo de la intimidad de nadie -respondió la actriz-, ni de la mía ni de las de otras personas, y esas cosas son cuestiones de la intimidad. Está todo bien que otros quieran hablar de la intimidad, veo que está bastante de moda, pero a mí no me gusta.

Entonces Castro retomó el tema:

—Cada uno puede decir lo que quiera, pero yo no hablo de la intimidad de nadie; obviamente no me gusta que se metan con Griselda ni con nadie que yo quiero.

Ahí el cronista trató de avivar el fuego, buscando otra vez la opinión de la actriz:

—¡¡¡Sabrina en su momento dice que vivió calvarios! ¡Flor dice que vivió infiernos! ¿Griselda no dice nada...?

—Porque no hablo de mi intimidad -insistió Siciliani-. Pero quiero decir esto: respetemos lo que dice cada mujer. Si una mujer dice que vivió infiernos, seguramente los vivió, esa es mi opinión. Si ella dice eso... por algo será... digo, respetemos eso. Después, cada uno habla de lo que quiere -cerró ella.

—Tal cual -cerró él. Fin de la nota, volvemos a estudios.

Flor Vigna recordó su separación de Luciano Castro: "Está re loco, ayúdenlo"

Un poco más de historia

La historia sentimental que unió a Luciano Castro y Flor Vigna entre 2021 y 2024 atravesó distintas etapas frente a las cámaras y ante la opinión pública. Durante su noviazgo, ambos expusieron su relación y cuando terminaron, en un principio, todo pareció suceder en paz y armonía. Sin embargo, el paso del tiempo reveló algunos trapos sucios que habían quedado adentro de la casa. Y la calma dio paso a la tormenta. En los últimos días, Flor aseguró que estaba “re loco” y que necesitaba ayuda. En este contexto, las cámaras fueron a buscar a Sabrina rojas, exesposa y madre de dos de los hijos del actor, para consultarle sobre el tema.

En Intrusos (América TV), Rojas se negó a dar su opinión sobre los dichos de la bailarina. “No voy a hablar de eso”, fue el contundente comienzo de la entrevista con el programa del mismo canal donde trabaja. No obstante, con la intención de que cuente su propia experiencia, le preguntaron por las infidelidades y entonces, ahí se explayó sobre cómo reaccionan la sociedad y los medios cuando una mujer es la que asume el engaño.

“Siempre se apunta a la cornuda, se quiere saber cómo está, cómo se siente. Y mientras tanto, el hombre anda suelto. A mí, por ejemplo, me hacen preguntas con otra intención de las que quizás le hacen a mi exmarido", arrancó la conductora de Pasó en América.

Sabrina Rojas habló de los dichos de Flor Vigna sobre Luciano Castro

La reflexión de Rojas apuntó hacia el modo en que, ante la exposición pública de estos casos, suelen colocarse etiquetas principalmente sobre el género femenino. “Siempre la historia es que las locas somos nosotras y yo siempre digo: ‘¡Si supieran!’. Siempre el hombre es el superado“. Consultada sobre la razón de la supuesta protección que sus colegas mujeres tendrían para con el actor, la conductora reiteró su decisión de no ahondar en más detalles ni expresar otras opiniones: ”No voy a hablar de él. No me quiero meter a hablar porque no quiero estar en los portales“, argumentó para finalizar.

Lo que dijo Flor Vigna

En su paso por el streaming de Martín Cirio, la cantante habló de su separación de Castro y del vínculo del actor con Griselda Siciliani. “Prendiste un poquito el ventilador con Martín Cirio. Contaste algunas cositas que sucedieron”, comenzó diciéndole un cronista de Puro Show (eltrece) al interceptarla.

En un intento por evadir la charla, Flor Vigna expresó: “Hay un montón de detalles que me los guardé para mí. Pero sí, la verdad que fue una entrevista muy linda y hablamos de todo”. Sin embargo, el periodista ahondó un poco más y se refirió a los mensajes que habría recibido de Griselda: “¿Hay cosas peores que te escriba la persona que termina después quedándose con tu pareja?”. Algo molesta por la situación, Florencia comentó: “Sí, hay cosas tremendas, pero no te las voy a contar ahora a vos”.

¿Continuará?