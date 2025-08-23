La reflexión de Sabrina Rojas luego de los dichos de Flor Vigna contra Luciano Castro

Sabrina Rojas habló de los dichos de Flor Vigna sobre Luciano Castro (Video: América TV)

La historia sentimental que unió a Luciano Castro y Flor Vigna entre 2021 y 2024 atravesó distintas etapas frente a las cámaras y ante la opinión pública. Durante su noviazgo, ambos expusieron su relación y cuando terminaron, en un principio, todo pareció suceder en paz y armonía. Sin embargo, el paso del tiempo reveló algunos trapos sucios que habían quedado adentro de la casa. Y la calma dio paso a la tormenta. En los últimos días, Flor aseguró que estaba “re loco” y que necesitaba ayuda. En este contexto, las cámaras fueron a buscar a Sabrina Rojas, exesposa y madre de dos de los hijos del actor, para consultarle sobre el tema.

En Intrusos (América TV), Rojas se negó a dar su opinión sobre los dichos de la bailarina. “No voy a hablar de eso”, fue el contundente comienzo de la entrevista con el programa del mismo canal donde trabaja. No obstante, con la intención de que cuente su propia experiencia, le preguntaron por las infidelidades y entonces, ahí se explayó sobre cómo reaccionan la sociedad y los medios cuando una mujer es la que asume el engaño.

“Siempre se apunta a la cornuda, se quiere saber cómo está, cómo se siente. Y mientras tanto, el hombre anda suelto. A mí, por ejemplo, me hacen preguntas con otra intención de las que quizás le hacen a mi exmarido", arrancó la conductora de Pasó en América.

La reflexión de Rojas apuntó hacia el modo en que, ante la exposición pública de estos casos, suelen colocarse etiquetas principalmente sobre el género femenino. “Siempre la historia es que las locas somos nosotras y yo siempre digo: ‘¡Si supieran!’. Siempre el hombre es el superado“. Consultada sobre la razón de la supuesta protección que sus colegas mujeres tendrían para con el actor, la conductora reiteró su decisión de no ahondar en más detalles ni expresar otras opiniones: ”No voy a hablar de él. No me quiero meter a hablar porque no quiero estar en los portales“, argumentó para finalizar.

Qué dijo Flor Vigna

En su paso por el streaming de Martín Cirio, la cantante habló de su separación de Castro y del vínculo del actor con Griselda Siciliani. “Prendiste un poquito el ventilador con Martín Cirio. Contaste algunas cositas que sucedieron”, comenzó diciéndole un cronista de Puro Show (eltrece) al interceptarla.

En un intento por evadir la charla, Flor Vigna expresó: “Hay un montón de detalles que me los guardé para mí. Pero sí, la verdad que fue una entrevista muy linda y hablamos de todo”. Sin embargo, el periodista ahondó un poco más y se refirió a los mensajes que habría recibido de Griselda: “¿Hay cosas peores que te escriba la persona que termina después quedándose con tu pareja?”. Algo molesta por la situación, Florencia comentó: “Sí, hay cosas tremendas, pero no te las voy a contar ahora a vos”.

Al escuchar las opiniones que se vertieron sobre las actitudes que tuvieron hacia ella, el cronista le consultó si Siciliani le había hecho maldades. Sin embargo, lejos de afirmarlo, Vigna comentó: “No, yo no estoy diciendo eso, sino como que hubo muy malos comportamientos en todo eso. Luciano ahora me llamó y yo no te voy a contar toda la situación”.

Atento al intercambio entre Castro y Vigna, el periodista le consultó si el actor se había comunicado con ella al escuchar su entrevista en el programa de Martín Cirio. “Me llamó cuando estaba en España. Está re loco, está re loco. No, no te voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal. Y después dije: “Bueno, todo sirve para aprender””, devolvió visiblemente afectada.