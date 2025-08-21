Flor Vigna habló de su separación de Luciano Castro y recordó el sufrimiento que atravesó: “Está re loco, ayúdenlo”

Flor Vigna recordó su separación de Luciano Castro: "Está re loco, ayúdenlo"

A más de un año y medio de su separación, Flor Vigna revolvió el baúl de los recuerdos y contó cómo fue su ruptura con Luciano Castro. En ese marco, la cantante recordó el dolor que atravesó y destacó que sufrió diversas maldades por parte de su ex. En ese sentido, la joven también se refirió a la última comunicación que tuvieron y apuntó contra el actor por sus tratos.

Todo se dio luego de que Vigna pasara por el canal de streaming de Martín Cirio, donde habló de su separación y de su vínculo con Griselda Siciliani. “Prendiste un poquito el ventilador con Martín Sirio. Contaste algunas cositas que sucedieron”, comenzó diciéndole un cronista de Puro Show (eltrece) al interceptarla.

En un intento por evadir la charla, Vigna expresó: “Hay un montón de detalles que me los guardé para mí. Imagínate que hay muchas cosas que uno se lo guarda. Pero bueno, sí, la verdad que fue una entrevista muy linda y hablamos de todo”. Sin embargo, el periodista ahondó un poco más y se refirió a los mensajes que habría recibido de Griselda: “¿Hay cosas peores que te escriba la persona que termina después quedándose con tu pareja?”. Algo molesta por la situación, Florencia comentó: “Sí, hay cosas tremendas, pero no te las voy a contar ahora a vos”.

En la entrevista con Martín Cirio, Flor Vigna se refirió al vínculo con Griselda Siciliani

No contento con esta respuesta, el movilero repreguntó: “¿Fue difícil después, en el momento que vos te enteraste que ella se acerca?”. Fue entonces cuando la bailarina intentó explicar por qué no quería dar más detalles del final de su relación y de las actitudes que tuvo Castro hacia ella: “Martín (Cirio) me dice: vos tenés que servir el plato. Yo le expliqué que a veces no me sale, porque si yo te cuento todo lo que me pasó, de repente, en vez de hablar de cosas que yo le estoy metiendo la vida, disciplina, todo mi tiempo, yo voy con un cartelito de vuelta acá. Entonces, si bien me hicieron altas maldades y pasó de todo, yo si te las cuento, al final termino victimizándome y dándole vuelta al chisme”.

Al escuchar sobre las actitudes que tuvieron hacia ella, el cronista le consultó si Siciliani le había hecho maldades. Sin embargo, lejos de afirmarlo, Vigna comentó: “No, yo no estoy diciendo eso, sino como que hubo muy malos comportamientos en todo eso. Luciano ahora me llamó y yo no te voy a contar toda la situación”.

Al reflexionar sobre su separación y el sufrimiento que atravesó, la cantante se animó a comentar: “Lo que sí te voy contar es que viví un recontra re infierno, que me encantaría... Hay una parte de mí que tiene ganas de decir: “Me pasó todo esto”. Y otra parte de mí que dice: “No está bueno, porque si no vas a hablar, van a hablar todo el tiempo de esto””.

Flor Vigna apuntó contra Luciano Castro al recordar cómo fue su separación

Atento al intercambio entre Castro y Vigna, el periodista le consultó si el actor se había comunicado con ella al escuchar su entrevista en el programa de Martín Cirio. “Me llamó cuando estaba en España. Está re loco, está re loco. No, no te voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal. Y después, nada, dije: “Bueno, todo sirve para aprender””, devolvió visiblemente afectada la entrevistada.

Por último, el cronista le preguntó cómo había sido aquella charla: “¿La conversación fue en buenos términos? Decís que está re loco”. Con la intención de bajar los sentimientos de la anécdota, la cantante explicó: “La conversación fue en buenos términos, sí, porque yo siempre tengo buenos términos. Me voy a ir. Sí, está loco, está loco. Ayúdenlo”.