El domingo de Nicole Neumann en el autódromo con Manu Urcera: de botas y vestido acompañada por sus hijos

La modelo compartió una jornada de automovilismo junto a Indiana, Sienna, Allegra y el pequeño Cruz. El look que es tendencia por el que apostó

Nicole Neumann compartió un domingo familiar en el autódromo alentando a Manu Urcera y marcó tendencia con su look (Video: Instagram)

Nicole Neumann compartió un domingo en familia en el autódromo, alentando a su esposo Manu Urcera en una jornada de automovilismo marcada tanto por la competencia deportiva como por la presencia de sus hijos y una apuesta de moda que acaparó atención en redes sociales. La modelo documentó diferentes momentos del evento y exhibió un conjunto alineado con las tendencias que destacan en la moda internacional.

La secuencia de imágenes y videos publicados por la propia modelo permitieron observar los detalles de su jornada en el autódromo Ciudad de Buenos Aires, mientras acompañaba a su marido durante la fecha del Turismo Carretera (TC). En ese marco, la modelo optó por mostrar diferentes instancias familiares que incluyeron a sus hijos y a otras personas cercanas. En las fotos, tanto en boxes como en sectores al aire libre, se percibió una atmósfera distendida con niños que caminaban por el césped y veían los autos desde la reja del circuito.

Nicole Neumann destacó la tendencia de superponer vestidos satinados abiertos sobre jeans, una moda urbana en auge
El acceso VIP permitió a la familia de Nicole Neumann vivir de cerca la competencia y disfrutar de momentos exclusivos en el autódromo
La modelo mostró en redes sociales su jornada en el Turismo Carretera junto a sus hijos

La conductora compartió un acceso especial a los boxes, donde su familia pudo seguir de cerca la actividad de los equipos. En varias de las imágenes que se vieron en la publicación principal de Instagram, la modelo llevó a sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, presenciar la previa de la carrera desde el alambrado. En otras fotos de la jornada se puede ver a Cruz, el hijo de Manu y el menor de la familia, con camperas de abrigo y tejidos alusivos al automovilismo, como un suéter que exhibió con un coche de carreras azul tejido en el pecho.

La elección del outfit de Nicole Neumann se alineó con una de las tendencias urbanas más mencionadas en la moda internacional: la superposición de vestidos satinados abiertos adelante sobre pantalones de jean. La propia modelo destacó en sus publicaciones: “Atentas a esta tendencia: vestidos (como este abiertos adelante y de satén) superpuestos con jeans / pantalones. ¿Les gusta? Tomen nota, porque viene fuerte”, refiriéndose al look visible en las fotos.

La modelo mostró detalles de su jornada en el Turismo Carretera, acompañada por sus hijos y con acceso exclusivo a boxes
Nicole documentó momentos familiares y de moda en el autódromo Ciudad de Buenos Aires durante la fecha del TC
La pulsera rosa de 'Tribuna' y los detalles del ingreso al autódromo formaron parte de la cobertura personal de Nicole en redes

Durante la previa de la carrera, publicó en sus redes sociales una historia ingresando al autódromo Ciudad de Buenos Aires, mostrando su pulsera rosa con la inscripción “Tribuna”. Además, añadió el texto: “Hoy día de...”, completando la frase con un emoji de un auto.

Días atrás, Nicole Neumann había sido tendencia junto a Pampita Ardohain, figura con la que mantiene una histórica enemistad sobre la que han sabido limar asperezas. Todo se debió a que compartieron por primera vez una producción fotográfica para los 103 años de la Revista Para Ti. Aunque ya habían vuelto a coincidir laboralmente como jurados en el programa Los 8 Escalones de El Trece, nunca antes habían posado juntas para una cámara fuera del set televisivo.

Días antes, Nicole Neumann y Pampita Ardohain coincidieron en una producción para los 103 años de Revista Para Ti (Video: Instagram)

La instancia reunió a ambas modelos en una gala especialmente preparada, en un contexto cargado de expectativas y comentarios en torno al reencuentro público de quienes protagonizaron una de los enfrentamientos más comentados del espectáculo argentino. Cada una llegó acompañada: Pampita, en medio de una etapa de reconciliación, asistió junto a Martín Pepa, y Nicole fue escoltada por sus hijas, quienes comenzaron a seguir los pasos profesionales de su madre.

Durante la gala, ambas optaron por atuendos de alta costura reflejando su rol icónico dentro de la industria. Pampita lució un modelo de Fabián Zitta color uva con detalles dorados, mientras que Nicole eligió un vestido blanco con motivos plateados, complementado por una corona en tonos similares. Sin embargo, la atención no estuvo tanto en la moda elegida como en el hecho de reunir a estas dos personalidades frente a los flashes, dejando de lado, al menos temporalmente, las diferencias que durante años alimentaron historias de desencuentros y competencia.

