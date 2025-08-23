Furor por los castings de las actrices que no quedaron en la serie “En el barro”: “A veces la cosa va bien, y otras no tanto”

El casting de Sofi Morandi para En el barro

El gesto de Sofi Morandi al publicar los videos de su fallido casting para la serie En el barro encendió una inesperada ola entre las actrices e influencers argentinas que también participaron en el intento y no quedaron. La exposición de ese material, que suele quedar oculto tras bambalinas, motivó a otras figuras como Sofía Jujuy Giménez, Yoyi Francella, Mica Vázquez, Marti Benza y Camila Jara a compartir sus propias experiencias y registros de audiciones para la exitosa producción de Netflix liderada por Sebastián Ortega y Pablo Culell.

La publicación de Morandi en redes sociales no solo mostró el proceso detrás de una audición, sino que también reveló la vulnerabilidad y el esfuerzo que implica cada intento. En su mensaje, la actriz reconoció: “El nivel de cringe que me da esta publicación es proporcional al nivel de ternura”. Recordó cómo en 2023 presentó su video para el casting para En el barro, una experiencia que, en sus palabras, no resultó como esperaba, pero que le permitió reencontrarse con la energía de sus inicios: “Ver mi silla arriba de la mesa haciendo de trípode y todo el quilombo de mi casa me hace acordar a la energía que tenía cuando empecé con los videos. Mi living = mi set”.

Morandi también agradeció el apoyo de sus amigas y de la coach Dalia Elnecavé, y compartió detalles como la cantidad de tomas realizadas y los pequeños accidentes durante la grabación: “El screenshot con la cantidad de tomas por dios (ahora más de 3 no hago porque sino me empiezo a poner rompe huevos). Los intentos fallidos, el celular que se cae, las tomas que no salen, el humilde detalle del golpe maquillado jajajajaja”.

Para la actriz, el proceso de audicionar es un ejercicio de valentía ante la incertidumbre: “Porque nunca nadie te asegura nada. A veces la cosa va bien, y otras no tanto. Y ahí va una, intentando hacerse amiga de la incertidumbre”.

El ejemplo de Morandi inspiró a Sofía Jujuy Giménez a hacer público su propio video de casting, grabado un año atrás durante unas vacaciones en México, poco después de finalizar una temporada teatral con la obra Permitidos. La oportunidad surgió a través de su agencia, que confió en su potencial y la animó a presentarse para la serie.

Al revisar el video, la modelo admitió que le resultó impactante verse en ese papel y, aunque sintió vergüenza, también experimentó ternura por su propia determinación: “Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice el casting para el serión En el Barro. Me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo”. Para Giménez, el valor de la experiencia residió en atreverse, dejando de lado los temores: “La clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo, o lo que sea negativo que me generaba la situación”.

En ese proceso, su hermana Pilar fue clave para ayudarla a preparar el personaje y enfrentar los nervios de asumir un rol fuera de su zona habitual. Al compartir el material, Giménez confesó: “No entienden los nervios que me generó grabar estas escenas. Párrafo aparte para la Pilus que me ayudó un montón a crear un personaje que claramente no estoy acostumbrada a hacer”.

La influencer también reflexionó sobre el esfuerzo que implica cada audición: “Por lo general se ve siempre lo lindo, y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y sobre todo el alma en cada rol que nos toque encarar”.

Yoyi Francella y Mica Vázquez hablan de su casting para "En el barro"

La tendencia a compartir estos videos o al menos relatar su experiencia se extendió a otras figuras. Yoyi Francella, hija de Guillermo, relató en el streaming Antes que nadie de Luzu que también se animó a enviar su video para intentar formar parte de la serie. Casi simultáneamente, su compañera Mica Vázquez contó que el año anterior también había producido su propio video para casting para la producción de Netflix, incluso con una cicatriz visible.

Ambas especularon que Vázquez competía por el papel que finalmente obtuvo la actriz española Ana Rujas, y al comparar sus perfiles, notaron cierto parecido. “Creo que no quedé porque hablé mal en gallego”, bromeó Vázquez, quien concluyó: “Pero no quedé”.

En el programa TDT de Olga, Marti Benza y Camila Jara también compartieron sus experiencias. Benza mostró su video de casting, mientras que Jara confesó que el suyo era “inmostrable”, no por ser malo, dijo, sino por la complejidad de la escena, especialmente tratándose de su primer intento en este tipo de pruebas.

El casting de Marti Benza para En el barro

Benza describió su experiencia con autocrítica: “El mío es horroroso. Yo amo las cosas de cárceles, aparte siempre hay lesbianas… Nos mandaron a las dos para audicionar. Lo peor, que no lo voy a mostrar, es que antes que eso hice una presentación como chapeando un poco. Lo vi y dije ‘me quiero morir’”.

En su video, se la veía repasar sus uñas y decir: “Son muy largas, en la cocina se me van a romper todas”. Sus compañeros no fueron piadosos. le sugirieron que su perfil encajaría mejor en una comedia y la bromearon con referencias a personajes conocidos: “Qué desmejorada está Moni Argento”.

Aunque ninguna de estas actrices logró quedar seleccionada para En el barro, todas coincidieron en que el verdadero aprendizaje reside en atreverse a intentarlo y perseverar, mostrando que el camino artístico está lleno de desafíos y momentos de exposición personal que rara vez salen a la luz pública. Como dijo alguna vez Charly García indicando el sendero a recorrer para tener éxito: “Queda por allá, después de las trompadas”.